Лапин Сергей
|26.02.2025
|Почему ИБ выгоднее передать на аутсосинг 1
|11.02.2014
|Group-IB объявила результаты олимпиады по компьютерной криминалистике 1
|12.03.2013
|ИКТ на транспорте: Лучшие примеры 1
|11.02.2013
|Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
|27.08.2012
|ИКТ-разгон: Лучшие примеры информатизации транспорта 1
|30.07.2012
|ИКТ-разгон: Лучшие примеры в сфере информатизации транспорта 1
|09.06.2012
|Оптимизация ИТ-инфраструктуры: как это делают EMC, "МегаФон" и другие 1
|20.04.2012
|Круглый стол CNews: «ИКТ на транспорте: потребности и возможности» 1
|09.09.2003
|Россияне создали «летающий» катер 1
|09.09.2003
|Россияне создали «летающий» катер 1
Лапин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Столяров Геннадий 6 5
|Доминина Светлана 5 5
|Соколов Максим 27 4
|Зубарев Александр 11 4
|Кабанов Илья 8 4
|Москвичев Евгений 11 4
|Махошвили Юрий 5 4
|Воробьев Александр 34 3
|Сахаров Сергей 5 3
|Шадрина Елена 5 3
|Степанов Александр 22 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Малежин Максим 3 2
|Хохлов Игорь 25 2
|Вдовин Владимир 8 2
|Сафонов Сергей 4 2
|Ликсутов Максим 120 2
|Иванов Петр 23 2
|Розенфельд Роман 3 2
|Колганов Антон 6 2
|Серова Елена 320 2
|Колодченко Валерий 2 2
|Ипатов Юрий 4 2
|Киселева Ирина 2 2
|Пахомовский Юрий 2 2
|Ладур Алексей 2 2
|Гарин Олег 2 2
|Жандаров Владимир 2 2
|Беседин Иван 5 2
|Шпенст Вадим 7 2
|Лямов Николай 5 2
|Пегасов Сергей 55 1
|Богомазов Дмитрий 14 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Попов Юрий 15 1
|Долгов Василий 23 1
|Легезо Денис 40 1
|Литвинов Павел 22 1
|Хавторин Антон 25 1
|Зеленков Юрий 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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