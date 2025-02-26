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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169709
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Лапин Сергей



26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсосинг 1
11.02.2014 Group-IB объявила результаты олимпиады по компьютерной криминалистике 1
12.03.2013 ИКТ на транспорте: Лучшие примеры 1
11.02.2013 Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
27.08.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры информатизации транспорта 1
30.07.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры в сфере информатизации транспорта 1
09.06.2012 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: как это делают EMC, "МегаФон" и другие 1
20.04.2012 Круглый стол CNews: «ИКТ на транспорте: потребности и возможности» 1
09.09.2003 Россияне создали «летающий» катер 1
09.09.2003 Россияне создали «летающий» катер 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Лапин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8962 2
Broadcom - VMware 2376 1
Dell EMC 5037 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 5
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 120 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Западный центр судостроения - ВСЗ - Выборгский судостроительный завод 4 2
ЛПА НПК - ЛенПромАвтоматика НПК 4 2
НТК - Независимая транспортная компания 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7389 1
ТрансКонтейнер 38 1
Инвитро - Invitro 70 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Наука НПО 25 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3350 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 2
Мосгортранс ГУП 120 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66804 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10302 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12821 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6145 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4724 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6850 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1063 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19655 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 1
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13285 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8291 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4044 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24613 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9442 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7473 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21308 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29901 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9396 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1485 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6470 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5916 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5761 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1189 1
Оцифровка - Digitization 4581 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2033 1
Стандартизация - Standardization 2139 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
Принтер - скорость печати 585 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 775 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 653 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27844 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 4
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 328 1
Apple iPad 3867 1
Apple iPhone 6 4862 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Dell EMC Symmetrix 71 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 1
Столяров Геннадий 6 5
Доминина Светлана 5 5
Соколов Максим 27 4
Зубарев Александр 11 4
Кабанов Илья 8 4
Москвичев Евгений 11 4
Махошвили Юрий 5 4
Воробьев Александр 34 3
Сахаров Сергей 5 3
Шадрина Елена 5 3
Степанов Александр 22 2
Рыстенко Михаил 62 2
Малежин Максим 3 2
Хохлов Игорь 25 2
Вдовин Владимир 8 2
Сафонов Сергей 4 2
Ликсутов Максим 120 2
Иванов Петр 23 2
Розенфельд Роман 3 2
Колганов Антон 6 2
Серова Елена 320 2
Колодченко Валерий 2 2
Ипатов Юрий 4 2
Киселева Ирина 2 2
Пахомовский Юрий 2 2
Ладур Алексей 2 2
Гарин Олег 2 2
Жандаров Владимир 2 2
Беседин Иван 5 2
Шпенст Вадим 7 2
Лямов Николай 5 2
Пегасов Сергей 55 1
Богомазов Дмитрий 14 1
Герасимов Андрей 25 1
Попов Юрий 15 1
Долгов Василий 23 1
Легезо Денис 40 1
Литвинов Павел 22 1
Хавторин Антон 25 1
Зеленков Юрий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43426 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 671 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 826 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 858 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1669 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51442 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5795 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5684 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1794 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 607 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 2
Паспорт - Паспортные данные 2528 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 298 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1713 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 588 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13664 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48349 1
Аренда 2437 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 805 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6998 1
Физика - Physics - область естествознания 2654 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 5
Будущее России. Национальные проекты 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 5
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 64 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2026 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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