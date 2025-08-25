Разделы

ЛПА НПК ЛенПромАвтоматика НПК


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия 1
18.12.2023 Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга 1
15.11.2007 В Санкт-Петербурге прошла конференция «ПТА. Интеллектуальное здание» 1
09.09.2003 Россияне создали «летающий» катер 2
09.09.2003 Россияне создали «летающий» катер 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ЛПА НПК и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - ProSoft 80 2
Прософт-Системы - РегЛаб 4 1
Прософт-Системы 17 1
Schneider Electric 583 1
Intelvision - Интелвижен Групп 22 1
АЛПРО 2 1
ИТРИУМ СПб - itrium 8 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Западный центр судостроения - ВСЗ - Выборгский судостроительный завод 4 2
Транснефть 316 1
Экспотроника ВК 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6174 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3233 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2082 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 807 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1120 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16506 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1917 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5591 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 553 1
FreePik 1256 2
Жандаров Владимир 2 2
Лапин Сергей 11 2
Чипашвили Илья 2 2
Афанасьева Оксана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 611 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 724 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 312 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1420 2
Паспорт - Паспортные данные 2658 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5836 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7198 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30907 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1139 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6406 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8814 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6233 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5872 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8085 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1547 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2949 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2053 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
