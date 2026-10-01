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Доломант НПФ Научно-производственная организация

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 14 955 457 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 14 955 457 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 14 955 457 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.10.2026 «Группа Астра» и НПФ «Доломант» заключили соглашение о технологическом партнерстве 2
25.08.2025 Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия 6
20.11.2024 Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки 1
18.12.2023 Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга 4
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 2
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 2
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» 2
07.04.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 1
28.03.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 2

Публикаций - 9, упоминаний - 22

Доломант НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 310 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 5
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 5
ПроСофт - ProSoft 82 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем - CPS 18 3
РТСофт - RTSoft 101 3
Анкад - Ancud 50 3
Прософт-Системы 23 2
Эремекс - Eremex 17 2
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 20 2
Fastwel - Фаствел 33 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 1
Цифровые решения НПП 4 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 134 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 427 1
BlackBerry - QNX Software Systems 49 1
Скан Инжиниринг Телеком 3 1
Е-Флопс - E-Flops 14 1
Навиком - Navicom 17 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Центр ВОСПИ - Центр волоконно-оптических систем передачи информации 2 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 3 1
Смарткор - SmartCore 5 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3180 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1110 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
ХайТэк - Hi-Tech 242 1
HID Global - HID Corporation 125 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 158 1
Т8 НТЦ 119 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 3
ЛПА НПК - ЛенПромАвтоматика НПК 5 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Транснефть 338 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4013 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6682 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2365 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26343 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6611 5
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 78 5
Встраиваемые системы - Embedded system 107 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13144 4
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 108 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1268 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22799 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17102 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1512 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28552 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 601 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33905 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13593 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6671 2
Моноблок - Monoblock PC 1151 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16663 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23173 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2624 1
Стандартизация - Standardization 2353 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11634 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1741 1
Управляемость - Manageability 2348 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3771 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54728 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26837 1
Электронный билет - e-ticket 176 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1258 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5258 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 775 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3457 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8046 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4469 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1979 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1865 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7837 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1740 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 5
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1051 5
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 5
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 146 5
СВД ВС - КПДА Нейтрино 19 5
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 8 5
ЦПС - Тверца Зетта-М АПКДЗ 4 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway KWBS - Kraftway KWH - Kraftway KWG - Kraftway KWN - Kraftway KWQ - серия материнских плат 4 3
Intel x86 - архитектура процессора 2186 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 3
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 3
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 2
Gaisler Research - SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 2
FreePik 1881 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 211 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 39 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 2
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 2
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 151 1
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 1
coreboot GNU GPL - LinuxBIOS 9 1
Desten Computers - Desten CyberBook 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Embedded 27 1
BlackBerry QNX Momentics 5 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 746 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 19 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2507 1
Чипашвили Илья 2 2
Сорокин Сергей 19 2
Сеньков Андрей 2 1
Осипов Глеб 1 1
Геллерман Михаил 83 1
Чаплыгина Евгения 3 1
Попченко Филипп 1 1
Тарасов Игорь 1 1
Варварик Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Фефилов Андрей 4 1
Дегтярь Николай 1 1
Коберда Николай 1 1
Большаков Олег 1 1
Коляда Виталий 1 1
Рондарев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168289 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19757 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14858 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 693 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 515 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34268 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1241 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3175 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8317 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54054 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8972 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6806 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6626 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11482 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6741 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22003 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27638 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9157 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6608 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2486 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 82 3
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 9 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2692 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
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