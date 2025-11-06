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ОКБ САПР Аккорд-АМДЗ Аппаратный модуль доверенной загрузки
СОБЫТИЯ
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ОКБ САПР и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1105 1
|Зуйков Александр 2 1
|Варварик Александр 1 1
|Покид Александр 1 1
|Музалевский Александр 1 1
|Ермолинский Алексей 1 1
|Фефилов Андрей 4 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Большаков Олег 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Луцик Павел 13 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Назаров Игорь 2 1
|Конусов Андрей 87 1
|Кравцов Алексей 35 1
|Сеньков Андрей 2 1
|Осипов Глеб 1 1
|Шрамко Владимир 2 1
|Конявская Светлана 2 1
|Курилина Наталья 21 1
|Попченко Филипп 1 1
|Пинчук Вячеслав 1 1
|Рустамов Рустам 543 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Мылицын Роман 111 1
|Иванов Борис 64 1
|Анфимов Павел 56 1
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