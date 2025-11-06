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ОКБ САПР Аккорд-АМДЗ Аппаратный модуль доверенной загрузки

СОБЫТИЯ

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06.11.2025 Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу 1
28.10.2025 Yadro запускает в продажу персональный компьютер Kvadra TAU mini 1
22.10.2025 Amur подтвердил совместимость с реестровыми операционными системами и МДЗ 1
12.08.2025 «Инферит» и ОКБ САПР подтвердили совместимость ноутбуков Inferit с решениями «Аккорд» для защищенных ИТ-сред 6
27.03.2025 Контроллеры «Аккорд-GX v.P» прошли тест на совместимость с серверами OpenYard 1
05.02.2025 Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты 2
29.09.2021 СХД Aerodisk Engine интегрированы со средствами доверенной загрузки «Аккорд» 3
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 3
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» 1
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР» 6
02.12.2019 Подтверждена совместимость ПАК «Аккорд-Х» и «Ред ОС» 5
25.04.2019 «Рикор» увеличит долю отечественных комплектующих в серверных платформах 2
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
15.11.2016 Все для безопасности: доверенная загрузка «Аккорд» теперь в клиентских устройствах HP 1
31.05.2016 Avanpost PKI интегрирован со средством защиты от несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ» 4
05.11.2015 Продукты «Аладдин Р.Д.» совместимы с АПК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ» от «Газинформсервис» 1
26.09.2011 АПМДЗ: классика компьютерной защиты 2
24.05.2000 "Аквариус Дата" и ОКБ САПР подписали ОЕМ-соглашение по выпуску компьютеров со встроенной системой защиты "Аккорд" 2

Публикаций - 19, упоминаний - 44

ОКБ САПР и организации, системы, технологии, персоны:

ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 44 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 4
Центр открытых разработок - OpenYard 91 2
Intel Corporation 12762 2
ИКС 511 2
IBM - International Business Machines Corp 9671 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 761 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 486 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 1
Газинформсервис - ГИС 481 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
Анкад - Ancud 50 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Дата 28 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 17 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 36 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Orion soft - Орион софт - 287 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 134 1
ИнфоКрипт 6 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 419 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 719 1
Microsoft Corporation 25678 1
Softline - Софтлайн 3664 1
HP Inc. 5868 1
Ред Софт - Red Soft 1200 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 375 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
Информзащита 925 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 1
SAS Institute 1078 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 203 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1067 1
Рикор Холдинг - Rikor 172 1
Код Безопасности 787 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1105 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3270 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4993 11
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2920 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4333 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 6
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 104 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10534 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3736 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5059 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10541 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15348 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10199 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9254 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12981 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1529 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 887 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4176 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 402 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3361 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12697 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1063 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1246 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3873 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5179 2
DDR - Double data rate 3052 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6565 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4291 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2336 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1638 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16889 2
Linux OS 11403 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1535 4
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 112 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2361 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 3
Microsoft Windows 16769 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 707 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1367 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 94 2
ОКБ САПР ПКЗ - серия планшетов 2 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 83 2
Intel x86 - архитектура процессора 2137 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 184 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
КриптоПро CSP СКЗИ 255 2
Aladdin JaCarta PKI 89 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 1
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 38 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 1
IBM PC DOS 42 1
ЛИССИ CSP - Lissi Crypto Core - ЛИРССЛ ПБЗИ СКЗИ - LirSSL 5 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 61 1
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 1
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 8 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 1
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 1
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 147 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Зуйков Александр 2 1
Варварик Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Фефилов Андрей 4 1
Дегтярь Николай 1 1
Коберда Николай 1 1
Большаков Олег 1 1
Коляда Виталий 1 1
Луцик Павел 13 1
Рондарев Игорь 1 1
Назаров Игорь 2 1
Конусов Андрей 87 1
Кравцов Алексей 35 1
Сеньков Андрей 2 1
Осипов Глеб 1 1
Шрамко Владимир 2 1
Конявская Светлана 2 1
Курилина Наталья 21 1
Попченко Филипп 1 1
Пинчук Вячеслав 1 1
Рустамов Рустам 543 1
Володкович Вячеслав 104 1
Мылицын Роман 111 1
Иванов Борис 64 1
Анфимов Павел 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8474 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14750 1
Чехия - Чешская Республика 1344 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 458 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 705 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8762 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 933 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 710 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2135 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3364 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8711 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7301 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2827 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11172 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2492 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1561 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1142 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6647 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3657 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8007 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10175 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 103 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4557 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1065 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 72 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1188 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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