НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ

Landata заключила партнерское соглашение с Qtech Компания Landata объявляет о начале сотрудничества с Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Qtech была основана в России в 2006 г. За годы работы под б

Продукты Sitronics Group пополнили портфель решений Landata Дистрибьютор Landata и многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») договорились о включении в партнерский пакет новых ИТ-продуктов. В их числе «Платформа виртуализации», входящая в

«Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata Компания Landata объявляет о начале поставок источников бесперебойного питания российской торговой марки «Сайбер электро». «Сайбер электро» – российский бренд на рынке ИБП, ориентированный на корпоратив

Компании Landata и Huawei пролонгировали соглашение о стратегическом сотрудничестве В конце октября 2021 г. состоялась ежегодная конференция Huawei «Цифровое сообщество 2021», на которой представители Landata и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 г. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии совместного бизнеса путем углубления канального бизн

Landata и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве Компания Landata подписала стратегическое соглашение с компанией Huawei о продолжении успешного развития совместного бизнеса. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии н

Landata объявила о начале сотрудничества с Vinteo Landata объявила о заключении партнёрского соглашения с российским разработчиком решений в сфере видеоконференцсвязи Vinteo. Как рассказали CNews в компании, главным преимуществом Landata в продвижении новых решений является наличие обширной партнёрской сети, направленной на работу с ВКС. Пользовательские решения Vinteo предполагается продвигать с учетом высокой совмести

Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России Компания Landata объявила о начале сотрудничества с компанией Yealink — китайским производителем и разработчиком IP-телефонов, систем видеоконференцсвязи и аксессуаров к ним. Как сообщили CNews в Lan

Landata начала поставки картриджей MyToner Компания Landata, дистрибутор высокотехнологичного сетевого, телекоммуникационного и компьютерного оборудования, расширяет продуктовый ассортимент и начинает поставки лазерных картриджей MyToner. Об это

Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind Компания Landata объявила о начале сотрудничества с Mind, российским производителем систем видеоконференцсвязи. В качестве официального дистрибутора, Landata будет предлагать систему Mind своим п

Новые модели коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI доступны к заказу в Landata Компания Landata приступила к продажам новых моделей коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI уровня L3/L2. Модель является расширением существующей линейки гигабитных коммутаторов серии S5700 и может ис

Landata предлагает партнерам решения для сетевого видеонаблюдения Verint Компания Landata объявила о начале сотрудничества с подразделением Verint Video Intelligent Solutions, поставщиком решений для сетевого видеонаблюдения и систем безопасности. Теперь Landata предл

«Систематика» купила Ensys и Landata ГК «Систематика» объявила о приобретении 100% акций ЗАО НТЦ «Ландата» (Landata) и 86% в уставном капитале ООО «Энсис технологии» (Ensys Technolog

«Систематика» купила Ensys Technologies и Landata родолжает развитие индустриально-ориентированных компетенций и расширяет свое присутствие в регионах в результате приобретения 86% уставного капитала компании Ensys Technologies и 100% акций компании Landata. Данный шаг является закономерным продолжением реализации стратегии Группы «Систематика», направленной на предоставление полного спектра услуг и решений в ИТ-сфере. Приобретение доли в

Оборот Landata вырос в 2004 году на 31% Компания Landata подвела итоги работы в 2004 г. Оборот компании вырос в 2004 г. на 31% по сравнению с 2003 г. Значительно была расширена партнерская сеть – за истекший год регулярные закупки оборудовани

Merlion не покупает OCS и Landata Информация о возможной покупке компанией Merlion двух дистрибьюторов, входящих в настоящее время в Национальную компьютерную корпорацию (НКК) – Landata и OCS обсуждалась на недавно завершившейся выставке CeBIT. Напомним, крупнейший дистрибьютор компьютерной техники на российском рынке - Merlion (второй год подряд лидирующий в рейтинге

Avaya отчиталась о работе с Landata Российский офис американского производителя телекоммуникационного оборудования и ПО Avaya объявил итоги работы с одним из своих крупнейших российских дистрибьюторов, компанией Landata. Кроме того, были объявлены приоритеты развития бизнеса на начавшийся календарный год. Генеральный директор Avaya в России и странах СНГ Дмитрий Кондратьев заявил, что Россия становится

Landata продлила лицензии Гостехкомиссии Компания Landata сообщила о завершении аттестации Государственной технической комиссии при Президенте РФ и продлении лицензии на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации и на ос

“Аквариус”, “АНД Проджект”, Landata и OCS объединились в холдинг Сегодня, 29 мая 2003 года, четыре крупнейших игрока отечественного рынка информационных технологий – группа «Аквариус», компании «АНД Проджект», Landata и OCS – объявили об объединении в холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Каждая из структур, вошедших в холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), занимает сег

Allied Telesyn увеличил объём продаж в РФ на 40% Вчера, 4 марта, компании Landata и Allied Telesyn провели пресс-конференцию, посвященную подведению итогов совместной деятельности в 2002 г. По результатам года Россия занимает пятое место по объему продаж Allied Teles

Landata объявила итоги деятельности в 2002 году Компания Landata провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности в 2002 году и планам на 2003 год. Рост оборота компании Landata за год по сравнению с 2001 г. составил 21%. Евгений Лач

Avaya и Landata: новейшие разработки в области смехокоммуникаций 1 июля 2002 года стартовал ремэйк проекта CmexLabs от компаний Landata и Avaya. CmexLabs - это конкурс телекоммуникационных анекдотов и шуток. Основной площадкой для проведения конкурса стал интернет, поскольку большая часть целевой аудитории, на которую о

Landata начала второй этап регионального Road-show 28 августа компания Landata объявила о начале второго этапа регионального Road-show, в рамках которого будут проведены семинары в крупнейших городах РФ - Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Челябинске, Красноярске, Нов

Компания "Ландата" стала бизнес-партнером Аvaya на рынке продуктов для передачи данных Компании Avaya и "Ландата" объявили о начале совместной работы и о заключении дистрибьюторского соглашения. Компания "Ландата" получила статус оптового дистрибьютора и право поставлять своим дилерам и пар

Российская компания Landata получила Лицензию Гостехкомиссии при Президенте РФ Сегодня российская компания Landata, специализирующаяся на дистрибуции продукции ведущих фирм-производителей ПО и систем. официально объявила о получении 3-х летней лицензии Государственной технической комиссией при Прези

В компании Landata назначен новый генеральный директор Компания LANDATA официально объявила об изменениях в руководстве фирмы. Новым генеральным директором компании стал Евгений Лачков, ранее выполнявший обязанности коммерческого директора фирмы. Смена руко

Российский производитель компьютеров "Аквариус Дата" заключил дистрибуторское соглашение с компанией Landata Компания "Аквариус Дата", российский производитель компьютерной техники, подписала дистрибуторское соглашение с компанией Landata. По условиям подписанного договора, Landata будет продавать технику "Аквариус Дата" через свою дилерскую сеть, насчитывающую около 200 компаний по всей России, и через розничную

Компания Landata приобрела 50% акций Интернет-магазина InterShop.ru Компания Landata, дистрибутор компьютерной техники, купила 50% акций виртуального магазина InterShop.ru, занимающегося продажей через Интернет офисной, бытовой и компьютерной техники и товаров народного

Компания Landata объявляет о заключении партнерского соглашения с фирмой Silicon Graphics, Inc. Компания LANDATA официально объявляет о заключении прямого партнерского соглашения с одним из ведущих производителей компьютеров класса high-end - фирмой SGI. Согласно подписанному недавно договору L

Landata провела семинар по сетевым технологиям и новейшим продуктам Allied Telesyn На прошлой неделе Landata провела семинар по сетевым технологиям и новейшим продуктам компании Allied Telesyn International. На нем был дан обзор систем семейства LanEdge для создания сетевой инфраструктуры мало

Landata начала поставки ряда новых моделей компьютеров и ноутбуков производства Acer Компания Landata объявила вчера о начале продаж нескольких новейших моделей компьютеров и ноутбуков производства Acer. Начаты поставки AcerAltos 21000, созданных на базе четырех процессоров Intel Pentiu