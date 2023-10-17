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НКК ГКС Landata Ландата НТЦ

НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ

Landata – АО НТЦ «Ландата» – многопрофильный дистрибутор сетевого и телекоммуникационного, компьютерного, периферийного и контрольно-измерительного оборудования. Компания основана в 1994 году, входит в ГКС (АО «Группа Систематика»).

Судебные дела (75) на сумму 14 889 417 891 ₽
в качестве истца (57) на сумму 9 531 087 365 ₽
в качестве ответчика (5) на сумму 146 693 082 ₽


17.10.2023 Landata заключила партнерское соглашение с Qtech

Компания Landata объявляет о начале сотрудничества с Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Qtech была основана в России в 2006 г. За годы работы под б
14.02.2023 Продукты Sitronics Group пополнили портфель решений Landata

Дистрибьютор Landata и многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») договорились о включении в партнерский пакет новых ИТ-продуктов. В их числе «Платформа виртуализации», входящая в

20.06.2022 «Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata

Компания Landata объявляет о начале поставок источников бесперебойного питания российской торговой марки «Сайбер электро». «Сайбер электро» – российский бренд на рынке ИБП, ориентированный на корпоратив
09.11.2021 Компании Landata и Huawei пролонгировали соглашение о стратегическом сотрудничестве

В конце октября 2021 г. состоялась ежегодная конференция Huawei «Цифровое сообщество 2021», на которой представители Landata и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 г. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии совместного бизнеса путем углубления канального бизн
05.10.2020 Landata и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Компания Landata подписала стратегическое соглашение с компанией Huawei о продолжении успешного развития совместного бизнеса. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии н
30.11.2016 Landata объявила о начале сотрудничества с Vinteo

Landata объявила о заключении партнёрского соглашения с российским разработчиком решений в сфере видеоконференцсвязи Vinteo. Как рассказали CNews в компании, главным преимуществом Landata в продвижении новых решений является наличие обширной партнёрской сети, направленной на работу с ВКС. Пользовательские решения Vinteo предполагается продвигать с учетом высокой совмести
20.10.2016 Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России

Компания Landata объявила о начале сотрудничества с компанией Yealink — китайским производителем и разработчиком IP-телефонов, систем видеоконференцсвязи и аксессуаров к ним. Как сообщили CNews в Lan
19.07.2016 Landata начала поставки картриджей MyToner

Компания Landata, дистрибутор высокотехнологичного сетевого, телекоммуникационного и компьютерного оборудования, расширяет продуктовый ассортимент и начинает поставки лазерных картриджей MyToner. Об это
27.10.2015 Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind

Компания Landata объявила о начале сотрудничества с Mind, российским производителем систем видеоконференцсвязи. В качестве официального дистрибутора, Landata будет предлагать систему Mind своим п
27.02.2013 Новые модели коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI доступны к заказу в Landata

Компания Landata приступила к продажам новых моделей коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI уровня L3/L2. Модель является расширением существующей линейки гигабитных коммутаторов серии S5700 и может ис
31.10.2011 Landata предлагает партнерам решения для сетевого видеонаблюдения Verint

Компания Landata объявила о начале сотрудничества с подразделением Verint Video Intelligent Solutions, поставщиком решений для сетевого видеонаблюдения и систем безопасности. Теперь Landata предл
01.04.2008 «Систематика» купила Ensys и Landata

ГК «Систематика» объявила о приобретении 100% акций ЗАО НТЦ «Ландата» (Landata) и 86% в уставном капитале ООО «Энсис технологии» (Ensys Technolog
31.03.2008 «Систематика» купила Ensys Technologies и Landata

родолжает развитие индустриально-ориентированных компетенций и расширяет свое присутствие в регионах в результате приобретения 86% уставного капитала компании Ensys Technologies и 100% акций компании Landata. Данный шаг является закономерным продолжением реализации стратегии Группы «Систематика», направленной на предоставление полного спектра услуг и решений в ИТ-сфере. Приобретение доли в

11.03.2005 Оборот Landata вырос в 2004 году на 31%

Компания Landata подвела итоги работы в 2004 г. Оборот компании вырос в 2004 г. на 31% по сравнению с 2003 г. Значительно была расширена партнерская сеть – за истекший год регулярные закупки оборудовани
29.03.2004 Merlion не покупает OCS и Landata

Информация о возможной покупке компанией Merlion двух дистрибьюторов, входящих в настоящее время в Национальную компьютерную корпорацию (НКК) – Landata и OCS обсуждалась на недавно завершившейся выставке CeBIT. Напомним, крупнейший дистрибьютор компьютерной техники на российском рынке - Merlion (второй год подряд лидирующий в рейтинге

04.02.2004 Avaya отчиталась о работе с Landata

Российский офис американского производителя телекоммуникационного оборудования и ПО Avaya объявил итоги работы с одним из своих крупнейших российских дистрибьюторов, компанией Landata. Кроме того, были объявлены приоритеты развития бизнеса на начавшийся календарный год. Генеральный директор Avaya в России и странах СНГ Дмитрий Кондратьев заявил, что Россия становится
23.07.2003 Landata продлила лицензии Гостехкомиссии

Компания Landata сообщила о завершении аттестации Государственной технической комиссии при Президенте РФ и продлении лицензии на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации и на ос
29.05.2003 “Аквариус”, “АНД Проджект”, Landata и OCS объединились в холдинг

Сегодня, 29 мая 2003 года, четыре крупнейших игрока отечественного рынка информационных технологий – группа «Аквариус», компании «АНД Проджект», Landata и OCS – объявили об объединении в холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Каждая из структур, вошедших в холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), занимает сег
05.03.2003 Allied Telesyn увеличил объём продаж в РФ на 40%

Вчера, 4 марта, компании Landata и Allied Telesyn провели пресс-конференцию, посвященную подведению итогов совместной деятельности в 2002 г. По результатам года Россия занимает пятое место по объему продаж Allied Teles
27.02.2003 Landata объявила итоги деятельности в 2002 году

Компания Landata провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности в 2002 году и планам на 2003 год. Рост оборота компании Landata за год по сравнению с 2001 г. составил 21%. Евгений Лач
22.07.2002 Avaya и Landata: новейшие разработки в области смехокоммуникаций

1 июля 2002 года стартовал ремэйк проекта CmexLabs от компаний Landata и Avaya. CmexLabs - это конкурс телекоммуникационных анекдотов и шуток. Основной площадкой для проведения конкурса стал интернет, поскольку большая часть целевой аудитории, на которую о
29.08.2001 Landata начала второй этап регионального Road-show

28 августа компания Landata объявила о начале второго этапа регионального Road-show, в рамках которого будут проведены семинары в крупнейших городах РФ - Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Челябинске, Красноярске, Нов
29.11.2000 Компания "Ландата" стала бизнес-партнером Аvaya на рынке продуктов для передачи данных

Компании Avaya и "Ландата" объявили о начале совместной работы и о заключении дистрибьюторского соглашения. Компания "Ландата" получила статус оптового дистрибьютора и право поставлять своим дилерам и пар
06.04.2000 Российская компания Landata получила Лицензию Гостехкомиссии при Президенте РФ

Сегодня российская компания Landata, специализирующаяся на дистрибуции продукции ведущих фирм-производителей ПО и систем. официально объявила о получении 3-х летней лицензии Государственной технической комиссией при Прези
30.03.2000 В компании Landata назначен новый генеральный директор

Компания LANDATA официально объявила об изменениях в руководстве фирмы. Новым генеральным директором компании стал Евгений Лачков, ранее выполнявший обязанности коммерческого директора фирмы. Смена руко
15.03.2000 Российский производитель компьютеров "Аквариус Дата" заключил дистрибуторское соглашение с компанией Landata

Компания "Аквариус Дата", российский производитель компьютерной техники, подписала дистрибуторское соглашение с компанией Landata. По условиям подписанного договора, Landata будет продавать технику "Аквариус Дата" через свою дилерскую сеть, насчитывающую около 200 компаний по всей России, и через розничную

15.03.2000 Компания Landata приобрела 50% акций Интернет-магазина InterShop.ru

Компания Landata, дистрибутор компьютерной техники, купила 50% акций виртуального магазина InterShop.ru, занимающегося продажей через Интернет офисной, бытовой и компьютерной техники и товаров народного
23.12.1999 Компания Landata объявляет о заключении партнерского соглашения с фирмой Silicon Graphics, Inc.

Компания LANDATA официально объявляет о заключении прямого партнерского соглашения с одним из ведущих производителей компьютеров класса high-end - фирмой SGI. Согласно подписанному недавно договору L
02.06.1999 Landata провела семинар по сетевым технологиям и новейшим продуктам Allied Telesyn

На прошлой неделе Landata провела семинар по сетевым технологиям и новейшим продуктам компании Allied Telesyn International. На нем был дан обзор систем семейства LanEdge для создания сетевой инфраструктуры мало
25.05.1999 Landata начала поставки ряда новых моделей компьютеров и ноутбуков производства Acer

Компания Landata объявила вчера о начале продаж нескольких новейших моделей компьютеров и ноутбуков производства Acer. Начаты поставки AcerAltos 21000, созданных на базе четырех процессоров Intel Pentiu
06.05.1999 Центр компетенции по "проблеме 2000 года" Landata сертифицировал продукты НИП "Информзащита"

Московская компания Landata объявила о сертификации созданным на ее базе Центром компетенции по "проблеме 2000 года" программных продуктов НИП "Информзащита". На тестирование было представлено ПО Secret Net версии

Публикаций - 100, упоминаний - 110

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 41
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 37
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 33
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 459 30
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 28
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 172 11
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 10
Компьюлинк ГК - Compulink 439 10
НКК - Национальная платформа - 50 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 9
Microsoft Corporation 24773 8
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 8
Cisco Systems 5141 7
Крок - Croc 1782 7
Intel Corporation 12264 7
Xerox 1143 7
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 299 7
Verysell - Верисел 317 7
Восход ФГБУ НИИ 655 7
SAP SE 5316 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 6
OKI - ОКИ Системс Рус 170 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 5
IBM - International Business Machines Corp 9463 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 5
ZyXEL Communications 299 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Дата 28 5
Huawei 3992 4
Oracle Corporation 6745 4
Dell EMC 5043 4
HP Inc. 5708 4
HP - Hewlett-Packard 3626 4
Samsung Electronics 10341 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 5
Белый Ветер 356 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 3
McDonald’s - Макдоналдс 198 3
Альфа-Групп 715 3
НКК Финанс - 7 3
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 2
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Альфа-Банк 1787 2
Евросеть Техмаркет 80 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 602 2
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
АСК 43 2
Транснефть 305 1
Почта России ПАО 2145 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
Газпром нефть 631 1
American Express - Amex 331 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
JLL - Jones Lang LaSalle 14 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1246 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 472 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 319 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Linux Foundation 187 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 26
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 16
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 11
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 8
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4576 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1745 3
Microsoft Windows 2000 8661 6
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 5
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 18 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 3
Avaya Definity УАТС 103 3
Apple iPhone 6 4863 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 62 3
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Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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