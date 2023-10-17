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НКК ГКС Landata Ландата НТЦ
Landata – АО НТЦ «Ландата» – многопрофильный дистрибутор сетевого и телекоммуникационного, компьютерного, периферийного и контрольно-измерительного оборудования. Компания основана в 1994 году, входит в ГКС (АО «Группа Систематика»).
|17.10.2023
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Landata заключила партнерское соглашение с Qtech
Компания Landata объявляет о начале сотрудничества с Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Qtech была основана в России в 2006 г. За годы работы под б
|14.02.2023
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Продукты Sitronics Group пополнили портфель решений Landata
Дистрибьютор Landata и многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») договорились о включении в партнерский пакет новых ИТ-продуктов. В их числе «Платформа виртуализации», входящая в
|20.06.2022
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«Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata
Компания Landata объявляет о начале поставок источников бесперебойного питания российской торговой марки «Сайбер электро». «Сайбер электро» – российский бренд на рынке ИБП, ориентированный на корпоратив
|09.11.2021
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Компании Landata и Huawei пролонгировали соглашение о стратегическом сотрудничестве
В конце октября 2021 г. состоялась ежегодная конференция Huawei «Цифровое сообщество 2021», на которой представители Landata и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 г. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии совместного бизнеса путем углубления канального бизн
|05.10.2020
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Landata и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
Компания Landata подписала стратегическое соглашение с компанией Huawei о продолжении успешного развития совместного бизнеса. Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии н
|30.11.2016
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Landata объявила о начале сотрудничества с Vinteo
Landata объявила о заключении партнёрского соглашения с российским разработчиком решений в сфере видеоконференцсвязи Vinteo. Как рассказали CNews в компании, главным преимуществом Landata в продвижении новых решений является наличие обширной партнёрской сети, направленной на работу с ВКС. Пользовательские решения Vinteo предполагается продвигать с учетом высокой совмести
|20.10.2016
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Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России
Компания Landata объявила о начале сотрудничества с компанией Yealink — китайским производителем и разработчиком IP-телефонов, систем видеоконференцсвязи и аксессуаров к ним. Как сообщили CNews в Lan
|19.07.2016
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Landata начала поставки картриджей MyToner
Компания Landata, дистрибутор высокотехнологичного сетевого, телекоммуникационного и компьютерного оборудования, расширяет продуктовый ассортимент и начинает поставки лазерных картриджей MyToner. Об это
|27.10.2015
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Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind
Компания Landata объявила о начале сотрудничества с Mind, российским производителем систем видеоконференцсвязи. В качестве официального дистрибутора, Landata будет предлагать систему Mind своим п
|27.02.2013
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Новые модели коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI доступны к заказу в Landata
Компания Landata приступила к продажам новых моделей коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI уровня L3/L2. Модель является расширением существующей линейки гигабитных коммутаторов серии S5700 и может ис
|31.10.2011
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Landata предлагает партнерам решения для сетевого видеонаблюдения Verint
Компания Landata объявила о начале сотрудничества с подразделением Verint Video Intelligent Solutions, поставщиком решений для сетевого видеонаблюдения и систем безопасности. Теперь Landata предл
|01.04.2008
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«Систематика» купила Ensys и Landata
ГК «Систематика» объявила о приобретении 100% акций ЗАО НТЦ «Ландата» (Landata) и 86% в уставном капитале ООО «Энсис технологии» (Ensys Technolog
|31.03.2008
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«Систематика» купила Ensys Technologies и Landata
родолжает развитие индустриально-ориентированных компетенций и расширяет свое присутствие в регионах в результате приобретения 86% уставного капитала компании Ensys Technologies и 100% акций компании Landata. Данный шаг является закономерным продолжением реализации стратегии Группы «Систематика», направленной на предоставление полного спектра услуг и решений в ИТ-сфере. Приобретение доли в
|11.03.2005
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Оборот Landata вырос в 2004 году на 31%
Компания Landata подвела итоги работы в 2004 г. Оборот компании вырос в 2004 г. на 31% по сравнению с 2003 г. Значительно была расширена партнерская сеть – за истекший год регулярные закупки оборудовани
|29.03.2004
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Merlion не покупает OCS и Landata
Информация о возможной покупке компанией Merlion двух дистрибьюторов, входящих в настоящее время в Национальную компьютерную корпорацию (НКК) – Landata и OCS обсуждалась на недавно завершившейся выставке CeBIT. Напомним, крупнейший дистрибьютор компьютерной техники на российском рынке - Merlion (второй год подряд лидирующий в рейтинге
|04.02.2004
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Avaya отчиталась о работе с Landata
Российский офис американского производителя телекоммуникационного оборудования и ПО Avaya объявил итоги работы с одним из своих крупнейших российских дистрибьюторов, компанией Landata. Кроме того, были объявлены приоритеты развития бизнеса на начавшийся календарный год. Генеральный директор Avaya в России и странах СНГ Дмитрий Кондратьев заявил, что Россия становится
|23.07.2003
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Landata продлила лицензии Гостехкомиссии
Компания Landata сообщила о завершении аттестации Государственной технической комиссии при Президенте РФ и продлении лицензии на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации и на ос
|29.05.2003
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“Аквариус”, “АНД Проджект”, Landata и OCS объединились в холдинг
Сегодня, 29 мая 2003 года, четыре крупнейших игрока отечественного рынка информационных технологий – группа «Аквариус», компании «АНД Проджект», Landata и OCS – объявили об объединении в холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Каждая из структур, вошедших в холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), занимает сег
|05.03.2003
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Allied Telesyn увеличил объём продаж в РФ на 40%
Вчера, 4 марта, компании Landata и Allied Telesyn провели пресс-конференцию, посвященную подведению итогов совместной деятельности в 2002 г. По результатам года Россия занимает пятое место по объему продаж Allied Teles
|27.02.2003
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Landata объявила итоги деятельности в 2002 году
Компания Landata провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности в 2002 году и планам на 2003 год. Рост оборота компании Landata за год по сравнению с 2001 г. составил 21%. Евгений Лач
|22.07.2002
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Avaya и Landata: новейшие разработки в области смехокоммуникаций
1 июля 2002 года стартовал ремэйк проекта CmexLabs от компаний Landata и Avaya. CmexLabs - это конкурс телекоммуникационных анекдотов и шуток. Основной площадкой для проведения конкурса стал интернет, поскольку большая часть целевой аудитории, на которую о
|29.08.2001
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Landata начала второй этап регионального Road-show
28 августа компания Landata объявила о начале второго этапа регионального Road-show, в рамках которого будут проведены семинары в крупнейших городах РФ - Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Челябинске, Красноярске, Нов
|29.11.2000
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Компания "Ландата" стала бизнес-партнером Аvaya на рынке продуктов для передачи данных
Компании Avaya и "Ландата" объявили о начале совместной работы и о заключении дистрибьюторского соглашения. Компания "Ландата" получила статус оптового дистрибьютора и право поставлять своим дилерам и пар
|06.04.2000
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Российская компания Landata получила Лицензию Гостехкомиссии при Президенте РФ
Сегодня российская компания Landata, специализирующаяся на дистрибуции продукции ведущих фирм-производителей ПО и систем. официально объявила о получении 3-х летней лицензии Государственной технической комиссией при Прези
|30.03.2000
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В компании Landata назначен новый генеральный директор
Компания LANDATA официально объявила об изменениях в руководстве фирмы. Новым генеральным директором компании стал Евгений Лачков, ранее выполнявший обязанности коммерческого директора фирмы. Смена руко
|15.03.2000
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Российский производитель компьютеров "Аквариус Дата" заключил дистрибуторское соглашение с компанией Landata
Компания "Аквариус Дата", российский производитель компьютерной техники, подписала дистрибуторское соглашение с компанией Landata. По условиям подписанного договора, Landata будет продавать технику "Аквариус Дата" через свою дилерскую сеть, насчитывающую около 200 компаний по всей России, и через розничную
|15.03.2000
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Компания Landata приобрела 50% акций Интернет-магазина InterShop.ru
Компания Landata, дистрибутор компьютерной техники, купила 50% акций виртуального магазина InterShop.ru, занимающегося продажей через Интернет офисной, бытовой и компьютерной техники и товаров народного
|23.12.1999
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Компания Landata объявляет о заключении партнерского соглашения с фирмой Silicon Graphics, Inc.
Компания LANDATA официально объявляет о заключении прямого партнерского соглашения с одним из ведущих производителей компьютеров класса high-end - фирмой SGI. Согласно подписанному недавно договору L
|02.06.1999
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Landata провела семинар по сетевым технологиям и новейшим продуктам Allied Telesyn
На прошлой неделе Landata провела семинар по сетевым технологиям и новейшим продуктам компании Allied Telesyn International. На нем был дан обзор систем семейства LanEdge для создания сетевой инфраструктуры мало
|25.05.1999
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Landata начала поставки ряда новых моделей компьютеров и ноутбуков производства Acer
Компания Landata объявила вчера о начале продаж нескольких новейших моделей компьютеров и ноутбуков производства Acer. Начаты поставки AcerAltos 21000, созданных на базе четырех процессоров Intel Pentiu
|06.05.1999
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Центр компетенции по "проблеме 2000 года" Landata сертифицировал продукты НИП "Информзащита"
Московская компания Landata объявила о сертификации созданным на ее базе Центром компетенции по "проблеме 2000 года" программных продуктов НИП "Информзащита". На тестирование было представлено ПО Secret Net версии
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 163 15
|Гольденберг Леонид 61 10
|Лачков Евгений 38 9
|Селюминов Василий 5 5
|Дергунова Ольга 119 4
|Калинин Алексей 68 4
|Шканакина Светлана 6 4
|Богуславский Леонид 37 4
|Киреев Александр 33 3
|Сяо Хайцзюнь 31 3
|Фролов Денис 54 3
|Степанов Владимир 76 3
|Сорокин Максим 16 3
|Цыценко Антон 8 3
|Клягин Максим 29 2
|Кантаровский Юрий 9 2
|Крят Юрий 2 2
|Королев Алексей 21 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Беленький Александр 36 1
|Солонин Виталий 89 1
|Кондратьев Дмитрий 33 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Бородаев Станислав 1 1
|Коробко Михаил 1 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Сидоров Константин 14 1
|Боровко Роман 22 1
|Исаев Камиль 20 1
|Головин Сергей 12 1
|Отрашевский Юрий 7 1
|Кудрявцев Андрей 13 1
|Казак Максим 162 1
|Герасимов Николай 3 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Низовский Григорий 36 1
|Шелобков Алексей 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 4
|Ведомости 1056 3
|Bloomberg 1309 2
|Wikipedia - Википедия 525 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 404 1
|Silicon 484 1
|NBJ - Национальный Банковский Журнал 15 1
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