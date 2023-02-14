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Продукты Sitronics Group пополнили портфель решений Landata

Дистрибьютор Landata и многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») договорились о включении в партнерский пакет новых ИТ-продуктов. В их числе «Платформа виртуализации», входящая в реестр отечественного ПО, а также серверное оборудование и услуги по созданию и техподдержке ИТ-инфраструктуры предприятий Sitronics Group.

Sitronics Group как вендор в рамках стратегии продвижения собственных аппаратных и программных решений развивает продажи через партнерскую экосистему. Landata стала одним из поставщиков Sitronics Group. Компании провели встречу для представителей партнерской сети дистрибутора, на которой представили собственные разработки Sitronics Group для ИТ-инфраструктуры - от серверов до облачных решений. Так, партнерский портфель пополнила прошедшая аккредитацию Минцифры РФ «Платформа виртуализации», являющаяся альтернативой ушедшим с российского рынка продуктам. В числе аппаратных решений - серверы архитектуры x86, производимые в Новосибирске.

В рамках партнёрской программы Sitronics Group также предоставляет услуги: от консалтинга по выбору решений до их интеграции, внедрения и технической поддержки как для бизнеса, так и для госструктур.

«С компанией Landata Sitronics Group сотрудничает не первый год. Объединение компетенций в новых направлениях открывает еще больше возможностей для продвижения наших собственных разработок и развития бизнеса обеих компаний. Уверена, что наше эффективное партнерство поможет ещё большему количеству клиентов получить качественные решения для обеспечения работы ИТ-инфраструктуры, основанные на продуктах, экспертизе и проектном опыте Sitronics Group», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева.

«В партнерстве с Sitronics Group мы открываем новое бизнес-направление, которое позволит повысить эффективность взаимодействия с партнерами и заказчиками. Наряду с дистрибуцией ИТ-оборудования мы будем предоставлять комплексные облачные сервисы, на базе которых заказчики смогут создавать современную защищенную ИТ-инфраструктуру для поддержки и масштабирования бизнеса», - отметил Василий Селюминов, исполнительный директор Landata.

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Landata работает на отечественном рынке с 1994 г.

Sitronics Group решает задачи по созданию и поддержке устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры заказчиков на протяжении 20 лет.

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