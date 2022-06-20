«Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata

Компания Landata объявляет о начале поставок источников бесперебойного питания российской торговой марки «Сайбер электро».

«Сайбер электро» – российский бренд на рынке ИБП, ориентированный на корпоративный сектор. В портфеле оборудования различные модели, включая SMART и онлайн, трехфазные моноблочные системы и трехфазные модульные системы высокой степени промышленной готовности.

Продукты «Сайбер электро» полностью соответствуют российским стандартам и легко вписываются в существующую инфраструктуру предприятия, при проектировании соблюден принцип разумной совместимости с продуктами сторонних производителей.

Весь продуктовый портфель производителя будет доступен к заказу в Landata.

Специалисты дистрибутора, прошедшие сертификацию по продуктам «Сайбер электро» и обладая многолетним опытом и компетенциями, смогут оказать техническую поддержку на любой стадии проекта партнеров.

«Мы рады, что в нашем продуктовом портфеле появился первый российский производитель ИБП. Оборудование “Сайбер электро” полностью соответствует стандартам качества и может интегрироваться с другими вендорами в проектах. Поставки ИБП “Сайбер электро” планируются на регулярной основе, а к осени будет создан дополнительный товарный запас на нашем складе», – отметил Денис Андреев, руководитель департамента ИБП компании Landata.

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«Мы полностью уверены в своем продукте и ценим доверие партнеров. Эффективная система продаж, компетенции проектного и инженерного отдела компании Landata станут надежным союзником для продвижения нашего оборудования на корпоративном рынке. Со своей стороны, мы настроены на долгое, взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Максим Жигаленков, директор по работе с партнерами «Сайбер электро».

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«Сайбер электро» – российская торговая марка источников бесперебойного питания. Производство полного цикла развернуто в Московской области, в Голицыно. Особое внимание уделено качеству продукта. Все ИБП проходят двойной выходной контроль и нагрузочное тестирование. В ОТК проводится проверка необходимого набора параметров, и документ с результатами тестирования входит в комплект поставки готового изделия.

Landata – многопрофильный дистрибутор сетевого и телекоммуникационного, периферийного и контрольно-измерительного оборудования. Основан в 1994 г., входит в состав группы компаний «Систематика».