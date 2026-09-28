Россия наносит удары по украинским ЦОД, украинское ТВ вещает с перебоями

Российские войска нанесли удар по ЦОД украинского провайдера «Датагрупп», который вместе с сотовым оператором «Лайфселл» принадлежит магнату Ксавье Ньелю, а также по ЦОД Cosmonova. В результате начались проблемы у интернет-провайдеров и ТВ-каналов, а также у сети Starlink.



Удар по офису украинского провайдера «Датагрупп»

Минобороны России сообщило об ударе в пятницу, 25 сентября 2026 г., беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по дата-центру украинской телекоммуникационной компании «Датагрупп». Утверждается, что данный центр обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины). По данным военного обозревателя Бориса Рожина, удар пришелся по бизнес-центру «Инком» в Киеве, в котором расположен ЦОД (центр обработки данных) «Датагрупп».

Гендиректор «Датагрупп» Михаил Шелемба подтвердил удар по ЦОД компании. Он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что центр был поврежден, но сотрудники компании не пострадали, данные клиентов были сохранены, а все услуги продолжают работать с резервных сайтов.

Министерство обороны России Россия нанесла удар по ЦОДу украинского провайдера «Датагрупп»

Как французы купили «Датагрупп»

«Датагрупп» — оператор фиксированной связи. В 2021 г. он объединился с оператором кабельного телевидения «Воля-Кабель», образовав компанию «Датагрупп-Воля». В 2024 г. фонд NIJ Capital французского магната Ксавье Ньеля (Xavier Niel) приобрел «Датагрупп-Воля» вместе с принадлежавшим турецкому Turkcell сотовым оператором «Лайфселл» (Lifecell).

Гендиректор «Датагрупп-Воля» Михаил Шелемба стал одновременно гендиректором Lifecell и получил 5% в объединенной компании. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) согласились предоставить объединенному оператору кредит на общую сумму $435 млн.

Удар по Cosmonova и Faust

В субботу, 26 сентября 2026 г., Минобороны России сообщило об ударе по ЦОД Cosmonova («Космонова») в Киеве. Утверждается, что он обеспечивал работу мобильного интернета и системы спутниковой связи Starlink, активно используемой ВСУ.

Военный обозреватель Александр Котенок пишет, что удар был нанесен по киевскому бизнес-центру «Протасов», причем ударов было два. На территории бизнес-центра находится ЦОД Cosmonova. Вследствие удара начались проблемы у пользователей интернет-провайдера Faust.

На странице Cosmonova в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) сообщается, что ЦОД пережил два удара. Сотрудники компании не пострадали, но ЦОД больше не будет работать. Компания работает над локализацией последствий ущерба, частичным переездом и восстановлением услуг. Подробности об оборудовании клиентов в данном ЦОД будут сообщены позднее.

Проблемы с вещанием украинского ТВ

Как следствие ударов по ЦОД, на Украине начались проблемы с телевещанием. Котенок сообщает о перебоях в работе телеканалов «Армия ТВ» (проект Минобороны Украины), «Новини Live», «Мы — Украина», «Перший», СТБ, 1+1, «5 канал», «Суспильне спорт» и «Суспильне Культура».

Удары по украинским ЦОД

Ранее, 24 сентября 2026 г., российские войска нанесли удар по КВЦ (конгрессно-выставочному центру) «Парковый» в Киеве. По утверждению Минобороны России, в нем осуществлялось оказание услуг связи и вычислительных мощностей для ВСУ. Всего по данному объекту было два удара.

После этого проблемы начались у целого ряда украинских телекоммуникационных компаний. В частности, сообщалось о перебоях в работе хостинг-провайдеров CityHost.ua и Mirohost и интернет-провайдеров «Паутина», Utels, Eherlink, Kievnet, «Домонет» и Faust.

Министерство цифрового развития Украины сообщало, что перебои со связью испытывают порядка 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи Украины (НКЭК), также сообщала о перебоях в работе телекоммуникационных сетей, но затем сообщила о проведении восстановительных работ.

Кроме того, Минобороны России дважды сообщало об ударах по офисам украинского сотового оператора «Киевстар». Он принадлежит группе Veon, основным акционером которой является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» — Михаилом Фридманом, Петром Авеном и др.

17 сентября 2026 г. Минобороны России сообщало об ударе по ЦОД «Де Ново Дата-Центр» (De-Novo) в Киеве. Это один из крупнейших ЦОД на Украине, его совладельцами являются компания KM Core (создана бывшим президентом «Ситроникс», гражданином Украины Евгением Утиным), фонд Intel Capital и IFC. Также Минобороны России дважды сообщало об ударах по ЦОД «Би-Мобайл».