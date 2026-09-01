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Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Голицыно

Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Для «Сайбер Электро». открыта новая производственная площадка. 1
25.02.2025 МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы 1
12.02.2024 Продукция под торговой маркой «Сайбер Электро» вошла в реестр и получила заключение о производстве промышленной продукции Минпромторга России 1
20.06.2022 «Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ 1
03.11.2015 «Техносерв» запустил газопоршневую электростанцию для «Белой птицы» 1
16.10.2014 Столичный «МегаФон» расширил зону покрытия 3G и 4G 1
05.12.2013 РТРС запустил цифровое вещание в зоне проведения Олимпийских игр в Сочи 1
20.01.2009 Интернет-провайдеры Одинцовского района объединились под торговой маркой Seventh Sky 1
23.03.2007 «1С:Предприятие 8» работает на складах ГК «Гема» 1
17.10.2003 Corbina обрушит рынок Подмосковья? 1
04.07.2003 Российская компания успешно завоевывает мировой рынок фотограмметрического ПО 1
04.07.2003 Российская компания успешно завоевывает мировой рынок фотограмметрического ПО 1
11.03.2002 "МегаФон" продолжает расширять сеть в Подмосковье 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 26 3
МегаФон 10828 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 2
Ракурс НПФ 176 2
Ростелеком 10986 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Cisco Systems 5374 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
9636 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 421 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2973 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Гема ГК 1 1
Курская птицефабрика 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 483 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Volkswagen Group - VW 309 1
Газпром нефть 733 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Белая Птица 7 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 69 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5000 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8317 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1619 2
Наушники - Headphones 4507 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4488 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9593 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 2
Аксессуары 4304 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 798 2
Bypass - Байпас 48 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4903 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13205 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1626 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8718 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 599 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2730 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2642 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6361 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 1
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 1
Apple Pay 521 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2561 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2462 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
Leroy Somer 1 1
Стабтех - Сайбер электро - РСК-Эксперт - РСК-Пилот - серия ИБП 3 1
Дементьева Ирина 9 2
Малис Александр 158 1
Гуцериев Михаил 114 1
Медведев Владислав 62 1
Белов Алексей 28 1
Прохоров Алексей 6 1
Горностаев Владимир 8 1
Буторин Дмитрий 14 1
Исаакян Армен 5 1
Гончаров Владислав 1 1
Калинкин Максим 3 1
Андреев Денис 2 1
Жигаленков Максим 7 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 2
Индия - Bharat 5887 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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