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Продукция под торговой маркой «Сайбер Электро» вошла в реестр и получила заключение о производстве промышленной продукции Минпромторга России

29 января 2024 г. ООО «Стабтех» — российский производитель ИБП получил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное в Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторгом России) в соответствии с ППРФ №719 от 17 июля 2015 г. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

Источники бесперебойного питания, байпасы, шкафы для АКБ и распределения, карты для мониторинга и прочее сопутствующее оборудование и устройства, вся эта продукция, выпускаемая ООО «Стабтех» имеет российское происхождение.

В реестре Минпромторга появились онлайн-ИБП «Сайбер Электро» промышленного назначения «РСК-Эксперт – 1000С-М», «РСК-Эксперт – 2000С-М» и «РСК-Эксперт – 3000С-М», что подтверждает факт их производства и выпуска в России.

Подтверждение производства дает «Сайбер Электро» большие конкурентные преимущества при ведении бизнеса и продаже продукции под собственной торговой маркой в РФ, участии в госзакупках, программах импортозамещения.

Изделия, входящие в реестр Минпромторга, могут поставляться в силовые структуры, включаться в тендерную документацию по ФЗ-44, 223, 275, ГОЗ от крупных частных компаний, государственных организаций и корпораций, а также различных промышленных структур.

Продукция, систематизированная в реестре Минпромторга получает преимущество в любых коммерческих проектах, где требуется подтверждение страны происхождения товаров в соответствии с требованием ПП РФ от 10.07.2019 № 878.

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Импортозамещение

В дальнейших планах производителя расширение своих товарных позиций в реестре Минпромторга России, внесение новых продуктов в каталогизатор реестра, усиление коммерческой силы выпускаемой продукции для успешного ведения бизнеса в России.

Онлайн ИБП «РСК-Эксперт – 1000С-М», «РСК-Эксперт – 2000С-М» и «РСК-Эксперт – 3000С-М» выпускаются для результативной защиты и обеспечения бесперебойной работы ответственного оборудования: серверов, телекоммуникационных стоек, дата-центров, промышленных агрегатов и АСУ ТП комплексов. Эти устройства с технологией двойного преобразования и нулевым временем переключения имеют собственный цикл производства и обслуживания в России, максимально защищают оборудование от помех и перегрузок сети.

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«Сайбер Электро» — стопроцентно российский бренд источников бесперебойного питания российского изготовления. Производство сосредоточено на двух площадках в подмосковных городах Голицыно и Домодедово. Здесь создаются типовые решения и проводятся нагрузочные тестирования под требования заказчиков. На сегодня «Сайбер Электро» является совокупностью инновационных технологий, энергоэффективности, высокой надежности и производительности. Производитель активно развивает собственную продуктовую линейку для задач энергобезопасности, создает актуальные для рынка продукты. Торговая марка «Сайбер Электро» представлена четырьмя крупными группами источников бесперебойного питания: профессиональные линейки SMART, онлайн ИБП, трехфазные моноблочные и трехфазные модульные системы высокой степени промышленной готовности. Компания выпускает сервисные байпасы к ИБП, панели и блоки распределения питания, шкафы для АКБ, карты удаленного управления и другие устройства для обеспечения энергобезопасности и бесперебойной работы сетей и оборудования.

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