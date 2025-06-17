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УПОМИНАНИЯ
Стабтех и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1822 2
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно 15 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
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