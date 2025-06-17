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Стабтех Сайбер электро РСК-Эксперт РСК-Пилот серия ИБП


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Однофазные ИБП из партнерского портфолио X-Com вошли в реестр Минпромторга 4
29.05.2025 Сертификаты Минпромторга на ИБП «Сайбер Электро» серий «Пилот» и «Эксперт» 1
12.02.2024 Продукция под торговой маркой «Сайбер Электро» вошла в реестр и получила заключение о производстве промышленной продукции Минпромторга России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Стабтех и организации, системы, технологии, персоны:

Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 16 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3130 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5586 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11464 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1171 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 617 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1478 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1321 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1822 2
Россия - РФ - Российская федерация 149964 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2599 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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