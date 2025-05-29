Сертификаты Минпромторга на ИБП «Сайбер Электро» серий «Пилот» и «Эксперт»

Актуализированы сертификаты Министерства промышленности и торговли России, подтверждающие статус промышленной продукции России, для серий источников бесперебойного питания «Сайбер Электро»:

– Линейно-интерактивные ИБП «РСК-Пилот» в мощностях 2 кВА и 3кВА. Smart ИБП, обеспечивающие стабилизированный выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Эта серия справится с защитой серверного оборудования в офисе или в стойке небольшого дата-центра, подойдет для защиты телекоммуникационного, сетевого, специализированного промышленного оборудования.

– Онлайн ИБП «РСК-Эксперт» в мощностях 2 кВА и 3кВА. Модели выполнены по технологии двойного преобразования для достижения максимального уровня защиты и обеспечения бесперебойной работы ответственного оборудования в серверных комнатах, небольших дата-центрах, на различных отраслевых и производственных объектах.

Наличие сертификатов МПТ гарантирует соответствие продукции требованиям законодательства для полноценного участия в закупках по законам № 223-ФЗ и № 44-ФЗ, включая применение механизмов национального режима.

Для партнеров «Сайбер Электро», особенно участвующих в госзакупках и корпоративных тендерах, это: 100% гарантия соответствия требованиям «российского происхождения»; уверенность в беспрепятственном прохождении любых проверок; возможность использовать преимущества национального режима.

Обновление сертификатов подтверждает стабильность производства «Сайбер Электро» на территории России. Актуальные сертификаты доступны для проверки в реестре Минпромторга России.