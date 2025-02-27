Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Стабтех Сайбер электро Cyber electro

Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro


27.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
12.02.2024 Продукция под торговой маркой «Сайбер Электро» вошла в реестр и получила заключение о производстве промышленной продукции Минпромторга России 2
08.02.2023 Netlab начинает дистрибуцию российских ИБП «Сайбер электро» 1
11.10.2022 Новая серия ИБП «Сайбер электро»: большое время автономии 1
19.09.2022 Модульные ИБП «Патриот» – высокая степень промышленной готовности и поэтапное наращивание мощности 1
23.06.2022 «Сайбер электро» с литий-ионными аккумуляторами 2
20.06.2022 «Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata 1
19.04.2022 Расширение модельного ряда трехфазных ИБП «Легион» 1
21.03.2022 Представлена библиотека BIM-моделей источников бесперебойного питания «Сайбер Электро» 1
02.03.2022 Представлены онлайн-ИБП серии «Эксперт» большой мощности 1
09.02.2022 «Сайбер электро» - новый бренд на рынке российских ИБП 2
02.12.2021 OCS начинает поставки ИБП «Сайбер электро» 2

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Стабтех и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 3
ONTEK - ОНТЭК 2 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 1
Dell EMC 5037 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 111 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1450 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2155 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1255 3
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 3
Холодный старт - Перезагрузка 56 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2232 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 961 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 377 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1138 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2407 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4624 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 403 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 276 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1851 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 325 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 667 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 534 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1136 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 1
Стабтех - Сайбер электро - РСК-Эксперт онлайн-ИБП 1 1
Жигаленков Максим 2 2
Андреев Денис 2 1
Саакян Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 131 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 454 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Литий - Lithium - химический элемент 546 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 889 1
N+1 - Издание 163 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще