Модульные ИБП «Патриот» – высокая степень промышленной готовности и поэтапное наращивание мощности

Под брендом «Сайбер электро» представлены трехфазные модульные источники бесперебойного питания серии «Патриот». Модели строятся на силовых блоках мощностью 20кВА и могут быть представлены в конфигурациях «Патриот-60Ш» (60кВА), «Патриот-120Ш» (120кВА) и «Патриот-200Ш» (200кВА). Об этом CNews сообщили представители «Сайбер электро».

ИБП серии «Патриот» выполнены по технологии двойного преобразования энергии для обеспечения максимального уровня защиты ответственного оборудования в центре обработки данных, на отраслевых и производственных объектах, для защиты АСУ ТП комплекса, питания инженерной инфраструктуры и т.п.

Модели отличаются высокой степенью промышленной готовности, в частности: маркировка внутренних компонентов ИБП выполнена в строгом соответствии ГОСТ Р 50509-93 (МЭК 391-72); покрытие защитным лаком внутренних компонентов ИБП позволяет использовать системы в более запыленных промышленных помещениях и местах с агрессивной окружающей средой; в стандартном исполнении уже предусмотрен гибкий подход к построению внешних батарейных массивов, ИБП могут работать со всеми конфигурациями – VRLA, NiCad, Li-Ion.

Модульный принцип построения источников бесперебойного питания серии «Патриот» отвечает за преимущества и особенности этого класса оборудования. Модульная конструкция обеспечивает простое по реализации внутреннее резервирование по схеме N+1, повышающее надежность системы. ИБП легко масштабируются по мощности до 400кВА, причем работа с силовыми модулями может осуществляться в горячем режиме без остановки питания основной нагрузки.

Модели серии «Патриот» характеризуются высокими показателями энергоэффективности. Так, при малых или умеренных нагрузках незадействованные модули переходят в режим гибернации (ожидания в горячем режиме с нулевым временем включения), что для производственных объектов с ярко-выраженными циклами нагрузки может стать существенной статьей экономии.

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Модели «Патриот», как и все классические модульные системы, характеризуются малым временем восстановления или высокой степенью готовности.

К основным особенностям источников бесперебойного питания «Патриот» можно отнести: мМасштабирование по мощности до 400кВА, в том числе, в уже установленной системе самостоятельным добавлением силовых модулей без перекоммутации силовых кабелей; лЛюбой уровень резервирования (N+1, N+X, 2N, 2N+1); высокий КПД, снижение стоимости эксплуатации (ТСО); возможность подвода силовых кабелей сверху или снизу без дополнительных опций; полноценный механический байпас из трех рубильников позволяет проводить локальное обслуживание без необходимости доступа в щитовую; сверхмалый MTTR, «горячая» замена силовых модулей; модульный электронный (статический байпас); габариты стандартной 42U стойки у версии 200кВА, установка в ряду стоек с ИТ оборудованием в ЦОДе с традиционным фальшпольным охлаждением, межрядным охлаждением или системой контейнеризации; интеграция в систему мониторинга ЦОД; фронтальное обслуживание: замена силовых блоков и электронного байпаса. Высокая готовность; холодный старт – запуск ИБП от аккумулятора; отсутствие простоя при проведении работ по плановому обслуживанию и ремонту ИБП.

Модели ИБП серии «Патриот» есть на складах дистрибьюторов и доступны к заказу.