Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
N+1
Издание
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 105
N+1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
|Пономарев Павел 10 4
|Клименко Федор 18 2
|Хала Илья 21 2
|Клиновский Роман 1 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Арибжанов Наиль 1 1
|Родионов Денис 1 1
|Черных Сергей 8 1
|Железнов Видия 4 1
|Чирков Тарас 5 1
|Даутов Ержан 1 1
|Шумай Михаил 1 1
|Виноградов Евгений 2 1
|Шуваев Артем 1 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Чекель Павел 15 1
|Шмелев Алексей 20 1
|Савенков Денис 5 1
|Потапов Вячеслав 2 1
|Путин Владимир 1826 1
|Тропин Евгений 1 1
|Царьков Петр 4 1
|Егорченков Роман 5 1
|Шувалов Антон 1 1
|Денисов Андрей 18 1
|Солодовников Алексей 15 1
|Тонких Александр 1 1
|Никитин Александр 11 1
|Каплунов Павел 27 1
|Павлов Андрей 19 1
|Мальков Антон 26 1
|CNews Analytics 1990 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762835, в очереди разбора - 666524.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762835, в очереди разбора - 666524.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru