Индексная книга (каталог) CNews*
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N+1 Издание
СОБЫТИЯ
Публикаций - 188, упоминаний - 188
N+1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Клименко Федор 26 5
|Пономарев Павел 10 5
|Павлов Андрей 44 4
|Малышев Георгий 14 4
|Хала Илья 49 2
|Солодовников Алексей 20 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Шмелев Алексей 24 2
|Переведенцев Александр 8 2
|Шуршалин Сергей 10 2
|Постников Дмитрий 2 2
|Богданова Любовь 7 2
|Путин Владимир 3454 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Эйгес Павел 108 1
|Солодовников Денис 108 1
|Мальков Антон 46 1
|Захаренко Максим 57 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
|Шашкин Алексей 61 1
|Мантуров Денис 126 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Гаврилов Леонид 6 1
|Каплунов Павел 46 1
|Крюков Сергей 33 1
|Горохов Евгений 40 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Данильянц Алексей 21 1
|Лебедев Владимир 94 1
|Инютин Артем 89 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Щербина Александр 7 1
|Гусев Александр 46 1
|Никитин Александр 23 1
|Тонких Александр 1 1
|Скоробогатов Александр 6 1
|Морозов Алексей 62 1
|Таракин Алексей 4 1
|Комаров Алексей 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.