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N+1
Издание


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
29.07.2021 Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы 1
10.03.2021 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
05.03.2021 DataDome и «Ростелеком» запустили новый ЦОД в Чите 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
26.08.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр на 100 стоек в Москве 1
19.08.2020 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА 1
13.08.2020 «Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро» 1
13.04.2020 Schneider Electric расширила линейку ИБП Galaxy VS с «умными» модульными батареями до 100 кВт 3
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 1
03.12.2019 Schneider Electric представила новые модели ИБП Galaxy VS 1
12.11.2019 Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия 2
16.10.2019 Schneider Electric построила ЦОД для университета «Нархоз» 2
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и «Датарк» предложат ИТ-рынку Узбекистана модульные решения для дата-центров 1
28.05.2019 ИБП Galaxy VS – новый уровень Edge-инфраструктуры 1
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M 1
24.05.2019 Из чего состоит ЦОД для управления тысячей самолетов 1
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M 1
31.01.2019 «Инфосистемы джет» построила контейнерный ЦОД для ABI Product 1
30.01.2019 Россияне создали компактный масштабируемый ЦОД 1
29.01.2019 GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе 1
07.06.2018 3data открыла новый коммерческий ЦОД с инфраструктурой от Schneider Electric 1
01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш» 1
12.04.2018 В ИБП Schneider Electric Galaxy VX появилась функция сглаживания пиков потребления 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
01.11.2017 GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта» 1
15.09.2017 В Беларуси открыли один из крупнейших в СНГ дата-центров 1
21.06.2017 Российский разработчик решил проблему хранения данных видеонаблюдения 1
14.03.2017 «Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино» 1
24.01.2017 Schneider Electric представила ИБП Galaxy VX повышенной надежности c поддержкой ECOnversion 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
19.09.2016 «Миран-2» запустил в коммерческую эксплуатацию второй модульный ЦОД от GreenMDC 1
19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE 1
19.09.2016 «Техносерв» построил «Аэрофлоту» ЦОД 1

Публикаций - 94, упоминаний - 105

N+1 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Schneider Electric 408 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
Инфосистемы Джет 675 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Schneider Electric Secure Power 44 3
Крок 1220 3
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 3
Uptime Institute 159 3
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 9 2
Миран - Miran 21 2
3data - 3дата 32 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Microsoft Corporation 11095 2
IBM 3544 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Utilex - Утилекс 15 1
VMware 1829 1
Dell EMC 2405 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 9 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Datark - Датарк 1 1
Синтерра - Synterra 565 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти 6 1
Google LLC 7154 1
Мастертел - МТ Телеком 45 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Cisco Systems 2040 1
Brocade Communications Systems 141 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Softline - Софтлайн 1474 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 21 1
Галактика - Корпорация 248 1
Legrand 46 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Связной ГК 878 1
Открытие ФК 538 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ24 583 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 80 1
Правительство РФ 2205 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 12
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ГОСТ Р МЭК 60204 - Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов 2 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 16 2
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 56 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ГРЩ - Главный распределительный щит 3 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
ГОСТ Р 58812 - ГОСТ Р 58811 - Центры обработки данных 4 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Flash 475 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 5
Schneider Electric Galaxy VS - Серия ИБП 6 4
Schneider Electric ECOnversion 8 3
Samsung Galaxy 345 2
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 2
Schneider Electric APC Easy UPS 3M - ИБП 3 2
GreenMDC МЦОД FixedSizedMDC Indoor 1 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
3Data ЦОД НР26 1 1
Intel Xeon Phi 31 1
ЕС УВД СССР - Единая система управления воздушным движением 1 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
Schneider Electric StruxureWare 9 1
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 1
Schneider Electric Uniflair BREF 11 1
Schneider Electric EcoStruxure Microgrid Advisor 1 1
Schneider Electric APC Easy UPS 3L - ИБП 2 1
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 3 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert 6 1
Schneider Electric APC Symmetra PX 10 1
GreenMDC TelecomOutdoor NGm 3 1
GreenMDC МЦОД FixedSizedMDC StandardOutdoor 32 3 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
DataDome DataFloor 7 1
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 1
Schneider Electric EcoStruxure IT 10 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Java - Язык программирования 1177 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Veeam Backup&Replication 90 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Google Android 10751 1
Пономарев Павел 10 4
Клименко Федор 18 2
Хала Илья 21 2
Клиновский Роман 1 1
Алехин Заурбек 5 1
Арибжанов Наиль 1 1
Родионов Денис 1 1
Черных Сергей 8 1
Железнов Видия 4 1
Чирков Тарас 5 1
Даутов Ержан 1 1
Шумай Михаил 1 1
Виноградов Евгений 2 1
Шуваев Артем 1 1
Басистый Дмитрий 4 1
Чекель Павел 15 1
Шмелев Алексей 20 1
Савенков Денис 5 1
Потапов Вячеслав 2 1
Путин Владимир 1826 1
Тропин Евгений 1 1
Царьков Петр 4 1
Егорченков Роман 5 1
Шувалов Антон 1 1
Денисов Андрей 18 1
Солодовников Алексей 15 1
Тонких Александр 1 1
Никитин Александр 11 1
Каплунов Павел 27 1
Павлов Андрей 19 1
Мальков Антон 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Япония 2788 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Европа 3759 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Европа Западная 614 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Узбекистан - Республика 823 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Тверь 326 1
Россия - Волгоград 540 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Армения - Республика 688 1
Южная Корея - Республика 1461 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews Analytics 1990 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 3
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 1 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762835, в очереди разбора - 666524.
Создано именных указателей - 46354.
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