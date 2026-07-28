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Индексная книга (каталог) CNews*
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N+1 Издание

СОБЫТИЯ


28.07.2026 «Датарк» и «ТекФорс Инжиниринг» запустили модульный ЦОД для месторождения в Якутии 1
23.07.2026 ТИМ-сигнал принят: «Уфанет» усилил проектирование с nanoCAD 1
09.06.2026 Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда 1
20.05.2026 Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux 1
25.02.2026 Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы 1
17.02.2026 Sitronics Group построила ЦОД в Нижнем Новгороде 1
28.11.2025 Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech 1
14.10.2025 Федеральное Казначейство потратит более миллиарда на покупку ПО и серверов 1
13.10.2025 RUVDS выходит на рынок Армении 1
23.09.2025 Эксперты vStack протестировали стабильность HCP при критических сбоях оборудования 1
23.09.2025 Социальный фонд потратит полмиллиарда на скупку сотен серверов для развития своих подсистем 1
18.09.2025 «Рег.облако» подключил новый ЦОД для поддержки облачных сервисов в Московском регионе 1
27.08.2025 «Датарк» и ГК «Хост» построили модульный ЦОД для крупного металлургического предприятия 1
18.08.2025 В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года 1
06.08.2025 M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем 1
26.05.2025 Верховный суд покупает 2 тысячи серверов почти на 2 миллиарда 1
22.05.2025 Ведомство по контролю за алкогольной и табачной продукцией отдает полтора миллиарда за переход на отечественную СУБД 1
30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 1
29.04.2025 Крупнейшему в мире производителю процессоров запретят строить передовые фабрики по всему миру кроме одной страны 1
24.04.2025 RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
11.04.2025 IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 1
10.04.2025 Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты 1
05.03.2025 Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112» 1
04.03.2025 «Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга 1
03.03.2025 Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы 1
27.02.2025 Облачный сервер с частотой 4,5 ГГц: новый сервис от Nubes 1
25.02.2025 vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях 1
20.02.2025 Почему растет спрос на гиперконвергентные системы? 1
04.02.2025 Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит» 1
14.01.2025 Серверы «DатаРу» включены в реестр российского оборудования Минпромторга РФ 1
28.12.2024 Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами? 1
29.11.2024 GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области 1
22.11.2024 SpaceWeb завершил переезд в новый ЦОД 1
29.09.2024 Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД 1
19.08.2024 Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера» 1
12.08.2024 Подтверждена работоспособность МЦОДов GreenMDC в труднодоступном регионе с экстремальным климатом 1
11.07.2024 Новый ЦОД в Бишкеке построен при участии DataDome 1
19.06.2024 Мобильные ЦОД обеспечат российские регионы качественной сотовой связью 1
24.04.2024 GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк» 1

Публикаций - 188, упоминаний - 188

N+1 и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 614 22
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 53 11
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 11
Ростелеком 10948 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
SAS Institute 1082 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Huawei 4676 7
Intel Corporation 12811 7
Крок - Croc 1964 7
Broadcom - VMware 2610 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 6
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 5
Google LLC 12688 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 4
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 4
Datark - Датарк 41 4
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 4
STULZ 26 4
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 4
Темпесто - Tempesto 18 4
МегаФон 10742 4
Cisco Systems 5372 4
Apple Inc 13154 4
HP Inc. 5883 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Schneider Electric Secure Power 65 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
UPS 216 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Россети Ленэнерго 1699 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Газпром ПАО 1493 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
Orenair - Икар авиакомпания - Pegas Fly 4 2
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
VYBOS - Вайбос 4 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Спортмастер - Sportmaster 201 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Русский стандарт Банк 509 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Фонд Росконгресс 24 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ГосИнформСистемы 160 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 128
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 121
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 110
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 89
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 78
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 62
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 42
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 100 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 18
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 18
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 17
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД - Контейнерный ЦОД - КЦОД 98 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 13
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 13
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 13
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 12
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Apple iPhone 6 4861 18
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 11
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 8
Schneider Electric EcoStruxure 71 7
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 14 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 5
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 14 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 5
Schneider Electric ECOnversion 9 5
Schneider Electric InRow 27 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Intel Xeon E 197 4
IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 36 4
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Schneider Electric Uniflair 20 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 4 3
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Google Android 15243 3
Linux OS 11533 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Windows 16882 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Клименко Федор 26 5
Пономарев Павел 10 5
Павлов Андрей 44 4
Малышев Георгий 14 4
Хала Илья 49 2
Солодовников Алексей 20 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Шмелев Алексей 24 2
Переведенцев Александр 8 2
Шуршалин Сергей 10 2
Постников Дмитрий 2 2
Богданова Любовь 7 2
Путин Владимир 3454 2
Шадаев Максут 1210 2
Богданов Кирилл 112 2
Эйгес Павел 108 1
Солодовников Денис 108 1
Мальков Антон 46 1
Захаренко Максим 57 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Шашкин Алексей 61 1
Мантуров Денис 126 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Гаврилов Леонид 6 1
Каплунов Павел 46 1
Крюков Сергей 33 1
Горохов Евгений 40 1
Корнеев Сергей 84 1
Данильянц Алексей 21 1
Лебедев Владимир 94 1
Инютин Артем 89 1
Абрамов Сергей 76 1
Щербина Александр 7 1
Гусев Александр 46 1
Никитин Александр 23 1
Тонких Александр 1 1
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