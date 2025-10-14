Федеральное Казначейство потратит более миллиарда на покупку ПО и серверов

Федеральное казначейство России выделило 1,16 млрд руб. на покупку программно-аппаратных комплексов, серверов и ПО с целью создать максимально защищенную ИТ-инфраструктуру.



Многомиллиардная закупка

Федеральное казначейство России покупает программно-аппаратные комплексы, серверы и ПО в целях создания защищенной программно-аппаратной инфраструктуры. На закупку «железа», софта и проведения работ по их интеграции ведомство выделило 1,16 млрд руб.

Основу закупаемой инфраструктуры составят три Программно-аппаратных комплекса Системы обеспечения безопасности информации закрытого контура (ПАК СОБИ ЗК). Каждый комплекс представляет собой законченное решение, включающее серверы различной конфигурации, системы хранения данных, коммутаторы сети передачи данных, средства однонаправленной передачи данных, межсетевые экраны, серверные шкафы и автоматизированные рабочие места администраторов.

Об этом CNews стало известно из опубликованного 8 октября 2025 г. на сайте госзакупок технического задания. В карточке тендера указано, что желающие участвовать в электронном аукционе смогут подать заявки до 24 октября. Итоги выбора поставщика выберут 28 октября.

Как указано в документах, работы по поставке, установке и настройке оборудования будут выполняться в Москве, по адресам, которые будут уточнены заказчиком после заключения контракта. Подрядчик должен будет выполнить все работы в срок до 31 июля 2026 г.

Подробности тендера

В документах указано, что Казначейство желает закупить три различных ПАКа, состоящих из серверов нескольких типов.

ПАК СОБИ ЗК №1 включает 10 серверов тип 1, 2 сервера тип 3, три системы хранения данных тип 2, а также значительное количество сетевого и защитного оборудования. ПАК СОБИ ЗК №2 является более мощным и содержит 15 серверов тип 1. ПАК СОБИ ЗК №3, в свою очередь, ориентирован на иные задачи и включает пять серверов тип 1, но не содержит собственных систем хранения данных в этапе поставки.

Серверы тип 1 должны иметь суммарный объем оперативной памяти не менее 1024 ГБ, поддерживать не менее двух процессоров с 32 ядрами каждый и обладать высокой отказоустойчивостью по принципу N+1 для блоков питания и систем охлаждения. Системы хранения данных тип 2 должны быть построены по полностью дублированной архитектуре без единой точки отказа, иметь не менее 1 ТБ кэш-памяти и обеспечивать производительность свыше 1 000 000 IOPS.

Помимо аппаратной части, закупка включает значительный объем программного обеспечения: операционные системы для физических и виртуальных серверов, платформы виртуализации, системы резервного копирования, программные комплексы для централизованного управления доменом и мониторинга ИТ-инфраструктуры.

Поставка программного обеспечения сопровождается передачей прав использования посредством лицензионных соглашений или присоединения к пользовательским условиям правообладателей.

Важным требованием является наличие сведений об оборудовании в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, а о программном обеспечении — в Едином реестре российских программ.

Ранее Казначейство покупало «железо» для проекта платежей в цифровых рублях

В апреле 2025 г. CNews писал о закупке ведомства 12 криптографических серверов для модернизации Единой облачной инфраструктуры ведомства. На закупку было выделено до 46 млн руб.

Как тогда пояснили представители Казначейства, криптографические серверы необходимы для реализации взаимодействия Федерального Казначейства и Центробанка России, для размещения на них специализированного СКЗИ «Янтарь», в рамках проекта по проведению платежей в цифровых рублях.