Казначейство закупает серверы для проекта платежей в цифровых рублях

Федеральное казначейство закупает 12 криптографических серверов для своей Единой облачной инфраструктуры. Сумма закупки — 46 млн. руб.

Серверы для Казначейства

Как выяснил CNews, Федеральное Казначейство закупает 12 криптографических серверов для модернизации Единой облачной инфраструктуры ведомства. На закупку выделено до 46 млн руб.

Как пояснили CNews представители ведомства, криптографические серверы необходимы для реализации взаимодействия Федерального Казначейства и Центробанка России, для размещения на них специализированного СКЗИ «Янтарь», в рамках проекта по проведению платежей в цифровых рублях.

Криптографический сервер — это специализированное аппаратно-программное решение, предназначенное для выполнения задач, связанных с защитой информации, таких как шифрование данных, управление криптографическими ключами, аутентификация пользователей и обеспечение безопасной передачи данных.

Image by DC Studio on Freepik Казначейство закупает криптографические серверы на 46 миллионов

«Янтарь» — программный комплекс, предназначенный для обеспечения криптографической защиты информации в автоматизированных системах, используемых как самим Банком России, так и его клиентами.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок от имени ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 21 марта 2025 г. заявки на участие в электронном аукционе завершились 2 апреля. Итоги конкурса подведут 4 апреля.

Единая облачная инфраструктура (ЕОИ) Федерального казначейства — комплекс систем, обеспечивающих бесперебойное функционирование информационных систем организации. Достигается это путём объединения используемых центров обработки данных без учёта их местоположения.

В рамках ЕОИ функционируют два центра обработки данных (ЦОД): один в городе Дубна, другой в городе Городец — именно в эти ЦОДы поставят новые серверы.

Подробности закупки

Закупаемые криптографические серверы должны соответствовать строгим техническим требованиям. Каждый сервер оснащается как минимум двумя десятиядерными процессорами с базовой частотой от 2,9 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) каждого процессора составляет не менее 20 МБ. Оперативная память — модули DDR4 RDIMM объемом от 64 ГБ каждый, с поддержкой ECC и частотой от 3200 МГц, указано в техническом задании.

Для хранения данных используются SSD-накопители форм-фактора 2,5 дюйма с интерфейсом SATA и объемом каждого диска не менее 960 ГБ. Серверы поддерживают горячую замену компонентов, включая блоки питания мощностью от 800 Вт, и оснащены двумя сетевыми адаптерами OCP3.0 с портами RJ-45 (1 Гбит/с) и SFP+ (10 Гбит/с).

Что касается программного обеспечения, на серверы предустановлена операционная система с сертифицированными средствами защиты, включая поддержку мандатного управления доступом, виртуализацию и контейнеризацию. Система должна соответствовать требованиям ФСТЭК России, включая сертификаты для работы с информацией ограниченного доступа.

Обязательна интеграция средства доверенной загрузки (СДЗ), которое контролирует целостность аппаратной и программной среды, а также обеспечивает аутентификацию пользователей. Дополнительно серверы оснащаются системой управления ИТ-инфраструктурой с поддержкой мониторинга оборудования через протоколы IPMI, SNMP и SSH.

Также в документах указано, что в комплекте поставки должны быть драйверы платы, которые должны функционировать в среде следующих ОС: Windows 7/8/10, Windows Server 2012/2012 R2, Astra Linux Special Edition и Альт Линукс.

На вопрос CNews о том планируется ли закупить серверы определенного производители представители Казначейства ответили следующее: «Конечным производителем может являться как конечный производитель, так и изделие, собранное из компонентов разных производителей победителем аукциона».

«По имеющейся у нас информации, на российском рынке присутствуют несколько производителей серверных платформ и других его компонентов, потенциально соответствующих нашим техническим требованиям» — пояснили в ведомстве, однако конкретных названий озвучено не было.

