SFP Small Form-factor Pluggable SFF Small Form Factorr форм-фактор Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)


Трансиверы применяются для приема-передачи данных между станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.

  • SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)
  • XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены
  • Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller
  • QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных

15.09.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов

т выбирать требуемое число и тип портов (максимально до 24 портов Gigabit Ethernet или SFP и до 4-х SFP+ 10G Base-X). Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Новые промышл
11.08.2025 Представлен российский промышленный коммутатор Symanitron с 16 PoE/8 SFP гигабитными портами и пропускной способностью 168 Гбит/с

чество и надежность продукции Symanitron подтверждается пятилетней гарантией производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». За счет высокой плотности портов (16 RJ-45, 8 SFP) и пропускной способности, достигающей 168 Гбит/с, промышленный коммутатор SWMGP-168GSFP_EW может применяться для объединения в сеть уровня L2+ большого количества IP-устройств мониторинга,
03.07.2024 Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим 1G uplink-портом SFP OS1209P/80W

Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим uplink-портом SFP OS1209P/80W. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и корпоративных сетях Wi-Fi, где требуется питание уда
19.02.2024 D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с портами 10G SFP+

Компания D-Link представила новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X c портами 10G SFP+, функционалом безопасности корпоративного уровня и высокой производительностью маршрутизации, Firewall и VPN. Новинки рекомендованы для применения в сетях средних и крупных предприятий, уд
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+

Компания Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+. Новинки предназначены для применения в корпоративных сетях на уровнях ядра/агрегации и в сетях операторов связи в качестве коммутаторов оптического доступа и агрегации. Т
17.07.2023 D-Link представляет новое поколение сервисных маршрутизаторов DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X

208X, DSA-2308X. Новинки реализованы на современных аппаратных платформах с оптическими портами SFP/SFP+ и рекомендованы для применения в сетях средних и крупных предприятий, удаленных подразде
15.07.2021 Lenovo представляет новые настольные рабочие станции ThinkStation P350. Цены

о уровня — Think-Station P350. Компания представила модели в форм-факторе Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny. В новых ПК реализованы передовые технологии: они получили поддержку высокоскорос
16.07.2018 Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330

Lenovo представила семейство рабочих станций начального уровня ThinkStation P330. Новинки в форм-факторах Tower, SFF и Tiny отличаются компактностью, надежностью и высокой производительностью. Новая линейка рабочих станций Lenovo создана с учетом актуальных потребностей пользователей и способна справлятьс
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE

ехдискового сетевого накопителя TS‑431XeU в компактном корпусе с малой глубиной и встроенным портом SFP+ 10GbE. Новинка имеет стандартный форм‑фактор 1U для монтажа в стойку и предназначается д
13.04.2017 MRV представила решение Mobile FrontHaul для операторов мобильной связи

али CNews в компании, решение представляет собой полный набор оптических элементов (MUX/DMUX, OADM, SFP+), необходимых для развертывания оптической сети до каждой соты, с поддержкой всех проток
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech

rnet коммутаторы IPGS-3208MGSFP, которые имеют 8 портов 10/100/1000T с инжекторами PoE/High PoE и 2 SFP-слота для трансиверов с пропускной способностью 1,25 и 2,5 Гбит/с соответственно. В отлич
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+

ии существующей инфраструктуры и увеличения плотности оптических 10G-портов.DXS-1100-16SC выполнен в металлическом корпусе для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, оснащен 14 портами 10GBase-X SFP+, 2 комбо-портами 10GBase-T/SFP+ и 2 вентиляторами охлаждения с автоматической регулировкой скорости вращения. Для подключения серверов и СХД рекомендуются сетевые адаптеры DXE-810S

19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда

истем – новейший десктоп Dell OptiPlex 7040, выпускаемый в разных форм-факторах: Small Form Factor (SFF), Mini Tower (MT) и Micro Form Factor (MFF) – и оснащенный новейшими процессорами Intel.

26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME

кими портами 1000Base-X SFP, DGS-1210-28X/ME и DGS-1210-28XS/ME с магистральными портами 10G Base-X SFP+. Новые коммутаторы предназначены для применения на уровне доступа в корпоративных и опер
03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower

Компания AMD представила графическую карту AMD FirePro W4300 для систем автоматизированного проектирования (САПР), которая может быть установлена как в компактных рабочих станциях (SFF), так и в корпусах Tower. Карта AMD FirePro W4300 сочетает в себе графический процессор и 4 гигабайта памяти GDDR5, размещенные на низкопрофильной плате, что дает возможность использовать е
06.10.2015 HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF начального уровня

Компания HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF, оснащенные процессорами Intel нового поколения и поддерживающие опциональную технологию HP Z Turbo Drive. Новинки обеспечивают надежность уровня рабочей станции по цене настольного ПК, соо
05.08.2015 Qtech начал производство новой серии коммутаторов для сегментов Enterprise/SOHO

числе которых: мультисервисные коммутаторы доступа/агрегации, имеющие 4 интегрированных порта 10GE SFP+ и 24 порта 10/100/1000 Base-T, с двумя блоками питания для резервирования и распределени
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE

Компания D-Link представила новый управляемый стекируемый коммутатор серии SmartPro с 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE – DGS-1510-28XMP, предназначенный для использования на уровне доступа и
08.10.2013 Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков

Корпорация Dell представила на российском рынке рабочие станции Precision T1700 SFF (Small Form-Factor), Precision T1700 MT (Mini-Tower) и Precision R7610. Новые системы пре
10.07.2012 Zelax создал решение для передачи одного потока E1 по IP- и Ethernet-сетям в виде SFP-модуля

й передачи данных Zelax создал решение для передачи одного потока E1 по IP- и Ethernet-сетям в виде SFP-модуля. Шлюз TDMoP ММ-101 в компактном корпусе SFP (Small Form factor Pluggable) п
18.01.2011 Компания GE/UTC выпустила управляемый коммутатор с пропускной способностью 7,4 Гбит/с

уживанию. Сетевые интерфейсы новой модели — это 7 портов 10/100Base-TX RJ-45 и 3 гигабитных порта с SFP-интерфейсом. К ним можно подключать SFP-модули LX/SX, что значительно расширяет область п
08.12.2010 Qtech выпустил новые модули для MSTP

работчик и производитель телекоммуникационного оборудования Qtech выпустил модули OLT: QBM-SH-2STM1-SFP для платформы QBM-7100 и QBM-S4-OS01S и QBM-S4-OX01S для мультиплексора QBM-7400_1U. Обор
14.09.2010 MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях

Компания MRV сообщила о выпуске ряда новых моделей сменных оптических модулей SFP и XFP, предназначенных для организации соединений при работе в экстремальных температурных условиях. Эти оптические интерфейсы обеспечивают работу в расширенном температурном режиме без исп
24.08.2010 MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну

Компания MRV объявила о получении патента США №7688231 на интерфейсы SFP для передачи цифрового видео стандарта SDI и видео высокой четкости стандарта HD-SDI по волоконно-оптическому кабелю. Уникальность решения MRV состоит в том, что в своих продуктах компания

17.08.2010 MRV выпустила новые компактные пассивные 40-канальные системы DWDM

пассивным и работает совместно с активным оборудованием, использующим «окрашенные» интерфейсы SFP, SFP+ или XFP для длин волн DWDM. NC316BDMDXA40M представляет собой 11-слотовый модуль пассивн
13.04.2010 MRV выпустила новые модели «дальнобойных» трансиверов SFP с поддержкой 4-гигабитного Fibre Channel

Компания MRV и ее подразделение по производству оптических компонентов Source Photonics объявили о выпуске новых моделей миниатюрных сменных трансиверов SFP, предназначенных для работы на расстояниях до 80 км в высокоскоростных сетях хранения данных (SAN), работающих с протоколом Fibre Channel 4,25 Гбит/с. Переход сетей SAN к более высоким скор
19.01.2010 MRV выпустила новые модули SFP для передачи цифрового видеосигнала по коаксиальному кабелю

Компания MRV выпустила новые модели первых в отрасли миниатюрных сменных модулей SFP с интерфейсами для медного коаксиального кабеля, предназначенных для передачи цифрового видеосигнала. Новые коаксиальные SFP являются протоколонезависимыми и работают с различными ст
08.09.2008 MRV расширила спектр сменных интерфейсов SFP

Компания MRV объявила о расширении спектра выпускаемых сменных трансиверов SFP для работы по одному волокну. Среди новых моделей – трансиверы, поддерживающие различные протоколы и дальности работы до 120 км. Наибольшие дальности теперь доступны для протоколов со скоро
15.07.2008 Allied Telesis выпустила новый модуль SFP для многомодового оптоволокна

Компания Allied Telesis объявила о выпуске AT-SPEX, нового SFP-модуля для многомодового оптоволокна с увеличенной максимальной протяженностью соединений и поддержкой Gigabit Ethernet. AT-SPEX обеспечивает возможность подключения на скорости Gigabit Eth
08.07.2008 MRV выпустил интеллектуальные коммутационные панели со сменными интерфейсами SFP

сообщила о выпуске новых моделей семейства Media Cross Connect, обеспечивающих еще большую гибкость в выборе волоконно-оптических интерфейсов для различных приложений с помощью оптических трансиверов SFP. Новые шасси имеют компактные размеры (высота – 1U) и оснащены 32 слотами для модулей SFP, что обеспечивает создание до 16 каналов связи между их портами. Они обеспечивают поддержку

29.01.2008 MRV расширила спектр сменных трансиверов SFP для работы по одному волокну

Компания MRV объявила о расширении спектра выпускаемых сменных трансиверов SFP для работы по одному волокну, выпустив модели, поддерживающие любые протоколы со скоростями от 100 Мбит/сек до 2,7 Гбит/сек. Одноволоконные модули SFP для скоростей до 2,7 Гбит/сек (
21.09.2007 «Проинтех» представил новые SFP-модули для оптических сетей связи

«Проинтех» представил SFP-модули (трансиверы) для передачи данных со скоростью 1250 Мбит/сек (Gigabit Ethernet).

29.05.2007 MRV представила медиаконвертеры для платформы FiberDriver

ование среды передачи в сетях SAN для каналов Fibre Channel со скоростями 1, 2 или 4 Гбит/сек. Конвертеры EM316-FC400 являются полностью модульными и имеют 2 разъема для установки сменных интерфейсов SFP. Для подключения к входным интерфейсам сетевого или телекоммуникационного оборудования в транспондерах EM316-FC400 могут быть использованы любые из доступных модулей SFP для Fibre Ch
10.04.2007 MRV расширила спектр выпускаемых сменных трансиверов SFP

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о расширении спектра выпускаемых сменных трансиверов SFP для работы по одному волокну, выпустив модели, поддерживающие протоколы SDH со скоростями вплоть до уровня STM-16. Одноволоконные модули SFP для скоростей до 2,5 Гбит/с (например, ST
30.01.2007 Lenovo представил компактный настольный компьютер

Компания Lenovo объявила о выходе нового настольного персонального компьютера Lenovo ThinkCentre A55 Small Form Factor (SFF). Новый компактный ПК был создан на базе ведущих технологий, таких как процессоры Intel Core 2 Duo и операционная система Microsoft Windows Vista. ThinkCentre A55 SFF на 25% меньше т
05.12.2006 MRV выпускает трансиверы SFP для CWDM и DWDM

Компания MRV и ее подразделение по производству оптических компонентов LuminentOIC объявили о выпуске миниатюрных сменных трансиверов SFP для CWDM и DWDM, предназначенных для использования в высокоскоростных сетях хранения данных (SAN), работающих с протоколом Fibre Channel 4,25 Гбит/с. Переход сетей SAN к более высоким скоро
19.09.2006 MRV выпустила новый коммутатор серии OptiSwitch 9000

-M имеет компактные размеры и 12 комбинированных порта Fast/Gigabit Ethernet, которые могут задействовать по выбору либо встроенные медные порты 10/100/1000BaseT, либо разъемы для сменных трансиверов SFP. Слоты SFP могут работать в двух режимах – Fast и Gigabit Ethernet, что дает возможность использовать разные типы SFP и сократить затраты на оптические интерфейсы при работе в
07.03.2006 MRV выпустила первые в отрасли сменные трансиверы SFP для DWDM

Компания MRV и ее подразделение по производству оптических компонентов LuminentOIC объявили о начале поставок первых в отрасли миниатюрных сменных трансиверов SFP, предназначенных для работы на длинах волн DWDM (плотного волнового мультиплексирования) на расстояниях до 200 км. Их использование в транспортных системах (таких, как платформа CWDM/DWDM L
18.05.2005 "Вимком" предлагает гигабитные коммутаторы Davinci

aVinci производства MRV. Данная серия управляемых гигабитных коммутаторов второго и третьего уровня с числом портов от 12 до 48 10/100/1000-T, дополнительно оснащенных слотами для сменных трансиверов SFP, предназначена для использования в крупных корпоративных и широкополосных сетях. В нее входят как модели уровня доступа или рабочей группы, так и более мощные системы, предназначенные для п
12.01.2005 MRV выпустила SFP-модули для коаксиального кабеля

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, выпустила первые в отрасли миниатюрные сменные модули SFP с интерфейсами для медного коаксиального кабеля. Модули предназначены для подключения устройств, работающих по стандарту передачи видеосигнала SDI SMPTE259M на скорости 270 МБ/с. Использова

