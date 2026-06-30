Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре суд США Северного округа Калифорнии подан иск против Samsung, SK hynix и Micron. Трех крупнейших мировых производителей памяти обвиняют в незаконной координации действий с целью ограничения поставок DRAM и завышения цен, пишет Tom’s Hardware. Истцы добиваются присвоения иску статуса коллективного, вынесения судебного запрета и присуждения тройной компенсации ущерба. Они утверждают, что цен

Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских Да придет спаситель Китайские производители чипов оперативной памяти DRAM начали выходить на мировой рынок. Как пишет портал WCCFTech, они сразу скооперировались с крупнейшими брендами – к примеру, планки памяти Corsair DDR5 отныне базируются на чипах производст

Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже компьютерной памяти, спрос на которую в последнее время значительно вырос благодаря буму искусственного интеллекта. Чипмейкер ожидает, что сделка «внесет существенный вклад в увеличение производства DRAM-пластин, начиная со второй половины 2027 календарного года». Дополнительные условия и последствия сделки По сообщению PSMC, сделка также предусматривает установление долгосрочных партнерск

Цены на оперативную память улетели в космос. В продаже появились комплекты по цене нового Porsche Комплект памяти по цене автомобиля Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) продолжает дорожать на фоне высокого спроса – в связи с бумом технологий искусственного

Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам Ценники потеряли актуальность Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) потребительского уровня дорожает настолько быстро, что некоторые розничные продавцы ком

Оперативная память дорожает как автомобили при новом утильсборе. Рост цен почти трехкратный, впереди острый дефицит Память по цене золота Оперативная память DRAM демонстрирует феноменальный взлет цен на мировом рынке. Как пишет Tom’s Hardware со ссыл

Производители дефицитной памяти дерут с ЦОДов втридорога и не гарантируют исполнения заказов Любые деньги за DRAM Рыночный спрос на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) на фоне миро

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай ли обвинены в передаче информации о передовой технологии производства Dynamic Random Access Memory (DRAM) китайскому производителю полупроводников ChangXin Memory Technologies (CXMT), пишет DIG

На рынке оперативной памяти готовится революция. Гигантский производитель создает в разы более емкую и дешевую замену DRAM Опасный конкурент DRAM Компания SanDisk, известная в первую очередь своими USB-флешками и твердотельными накопителями, заявила о разработке нового, прорывного стандарта оперативной памяти. С его помощью она наме

Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix Китай захватывает рынок DRAM Крупнейший китайский производитель динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) Changxin Memory Technologies (CXMT) в краткосрочной перспективе способен занять 15% глобального

Рынок заполонила б/у память для ПК, которую продают как новую Б/у DRAM продается под видом новой Спотовый рынок компьютерной памяти с произвольным доступом (DRAM) наводнили образцы бывших в употреблении чипов DDR4-3200, продающихся под видом новых. Об

Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung Производители DRAM теряют деньги Совокупная выручка производителей компьютерной динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) по итогам IV квартала 2022 г. рухнула на 32,5% к предыдущему кварталу

Цены на оперативную память мощно падают вопреки стараниям производителей. Самое интересное впереди I квартала 2023 г., согласно прогнозу аналитиков, цены динамическую память с произвольным доступом (DRAM) снизятся в среднем на 13-18% в квартальном выражении. Микросхемы ОЗУ для персональных к

Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцы Память DRAM подешевеет сильнее, чем ожидалось В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память пот

Оперативную память перестали покупать. Производители сверхдефицитной DRAM-памяти терпят убытки TrendForce, в сумме она упала на 4% в сравнении с IV кварталом 2022 г. Общая выручка производителей DRAM за первую четверть 2022 г. остановилась на отметке $24,03 млрд. Эксперты TrendForce связ

Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это неминуемо отразится на стоимости по

Transcend представила новые SSD без буфера DRAM Transcend Information, Inc. выпустила твердотельные накопители без буфера DRAM, построенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные п

Мировое производство принтеров может остановиться Производству принтеров мешает дефицит памяти Дефицит динамической оперативной памяти (DRAM) может привести к резкому подорожанию принтеров и прочих устройств печати, пишет Nikkei Asian Review. Спрос на устройства печати для дома, по словам экспертов, поддерживается на высоком ур

Часовое отключение электричества на заводе Micron взвинтило цены на память по всему миру нии Micron произошел сбой, который привел к кратковременной остановке производства микросхем памяти DRAM. В результате остановки производства спотовые цены на оперативную память (DRAM) в

Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5 ейская компания SK hynix начала производство первой в мире оперативной памяти нового поколения DDR5 DRAM, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании. Продукт, по зая

Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала Первые признаки жизни Глобальный рынок DRAM-памяти, с III квартала 2018 г. переживавший стремительное сокращение, вернулся к росту.

Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов Samsung Electronics объявила о начале массового производства первой в отрасли 12-гигабитной мобильной DRAM-памяти LPDDR5, которая была оптимизирована для эффективной работы функций с применением 5G и ИИ на будущих смартфонах. Выпуск новых модулей начался всего через пять месяцев после старта пр

Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток Память продолжает дешеветь Аналитики TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange, опубликовали новый прогноз по динамике развития цен на оперативную память DRAM в IV квартале 2019 г. Также был изменен прогноз на III квартал 2019 г. По мнению экспертов, цены продолжат снижаться, и в этом случае многим компаниям даже придется работать в убыток. Пред

Производители памяти бьют тревогу. Цены падают с «космической» скоростью Еще дешевле Оперативная память для компьютров и ноутбуков продолжает дешеветь на глобальном рынке, сообщает Techpowerup.com. Цены на модули DRAM упали до трехлетнего минимума и стабилизировались перед ежегодным летним снижением продаж. В начале II квартала 2019 г. набор из двух планок памяти GeIL EVO SPEAR DDR4-2400 объемом по 4 ГБ

Цены на оперативную память ожидает обвал Перепроизводство и слабый спрос На протяжении I квартала 2018 г. ожидается резкое – до 20% год к году, снижение контрактных цен на чипы динамической памяти (DRAM), прогнозируют специалисты TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange. Это значительно больше чем 15% снижение цен, фигурировавший в предыдущем прогнозе компании.

Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа Новая архитектура DRAM Etron Technology, тайваньский разработчик и производитель интегральных схем, представил

Samsung начал выпуск 10 нм памяти 16 Гбит LPDDR4X DRAM для автомобилей Samsung Electronics объявила о начале серийного производства 16-гигабитной (Гбит) памяти LPDDR4X DRAM класса 10 нм для автомобилей. Новейшая модель LPDDR4X отличается высокой производительностью и энергоэффективностью, что значительно повышает уровень теплостойкости и позволяет применять э

Transcend представила линейку серверных модулей DRAM DDR4 Transcend Information представила линейку модулей DRAM для серверного оборудования. С развитием мобильного интернета и интернета вещей серверы играют важную роль в хранении и передачи данных. Для серверного оборудования характеристики отказоус

Samsung наращивает производство 8 ГБ памяти DRAM HBM2 т Samsung обеспечивает максимальный уровень производительности, надежности и энергоэффективности. Помимо технологий HBM2 и TSV (Through Silicon Via), которые были использованы в этом новейшем решении DRAM, более 850 технологий уже запатентованы или на них уже поданы патентные заявки. Память 8 ГБ HBM2 состоит из восьми 8-гигабитных (Гб) кристаллов HBM2 и буферного кристалла внизу стека, кото

Samsung представил 8 ГБ модули мобильной памяти LPDDR4 Samsung Electronics объявил о выпуске мобильных модулей DRAM с низким потреблением мощности и двукратной скоростью передачи данных (low power, double

Какие флеш-технологии актуальны сегодня для корпоративной СХД ы на базе чипов динамической оперативной памяти с произвольной выборкой (DynamicRandomAccessMemory, DRAM) – так называемые «буферы», или «кэш-память», которые использовали только для временного

Samsung начала серийное производство памяти 4 ГБ DRAM на базе новейшего интерфейса High Bandwidth Memory Компания Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства пакета 4 ГБ DRAM на базе интерфейса High Bandwidth Memory 2-го поколения (HBM2), который предназначен для

Samsung Electronics запустила массовое производство 8-гигабитных чипов DRAM-памяти для графических карт и производстве чипов памяти, объявила о начале массового производства 8-гигабитных (Гб) чипов GDDR5 DRAM-памяти для графических карт на базе 20-нанометрового (нм) технологического процесса. Как

Samsung начала серийное производство модулей памяти DDR4 на базе технологии 3D TSV й для центров обработки данных, сообщили CNews в Samsung. Новые модули RDIMM включают 36 чипов DDR4 DRAM, каждый из которых состоит из четырех 4-гигабитных кристаллов DDR4 DRAM. Чипы с н

Samsung разработала первый в мире 8-Гбит чип мобильной DRAM-памяти LPDDR4 Компания Samsung Electronics анонсировала первый в истории 8-Гбит чип DRAM-памяти LPDDR4 для смартфонов и планшетов. «Новое поколение чипов памяти, поддерживающих

К рынку DRAM-памяти возвращается положительная динамика В 2010 г. объем мирового рынка DRAM-памяти составит $31,9 млрд, на 40,4% больше в сравнении с $22,7 млрд в 2009 г. Положительная динамика вернется к рынку впервые после нескольких отрицательных лет кряду, сообщается в предва

Рынок DRAM-памяти во 2-м квартале вырос до $4,5 млрд Выручка с продажи чипов DRAM-памяти во 2-м квартале 2009 г. выросла по отношению к 1-му кварталу года почти на 34% до

Рынок DRAM-памяти упал до 8-летнего минимума Выручка производителей DRAM-памяти (используется в ОЗУ) продолжила снижаться в I квартале 2009 г., сообщает Gartner.

40-нм память Samsung DRAM прошла сертификацию Компания Samsung сообщила о создании и утверждении первой микросхемы и модуля DRAM с применением 40-нм технологии. Новый компонент DDR2 емкостью 1 Гбит и соответствующий модуль SODIMM DDR2 емкостью 1 ГБ со скоростью работы 800 Мбит/с, созданные по 40-нм технологии, прошл