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DRAM Dynamic Random Access Memory Динамическая память с произвольным доступом

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре

суд США Северного округа Калифорнии подан иск против Samsung, SK hynix и Micron. Трех крупнейших мировых производителей памяти обвиняют в незаконной координации действий с целью ограничения поставок DRAM и завышения цен, пишет Tom’s Hardware. Истцы добиваются присвоения иску статуса коллективного, вынесения судебного запрета и присуждения тройной компенсации ущерба. Они утверждают, что цен
22.05.2026 Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских

Да придет спаситель Китайские производители чипов оперативной памяти DRAM начали выходить на мировой рынок. Как пишет портал WCCFTech, они сразу скооперировались с крупнейшими брендами – к примеру, планки памяти Corsair DDR5 отныне базируются на чипах производст
20.01.2026 Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже

компьютерной памяти, спрос на которую в последнее время значительно вырос благодаря буму искусственного интеллекта. Чипмейкер ожидает, что сделка «внесет существенный вклад в увеличение производства DRAM-пластин, начиная со второй половины 2027 календарного года». Дополнительные условия и последствия сделки По сообщению PSMC, сделка также предусматривает установление долгосрочных партнерск
30.12.2025 Цены на оперативную память улетели в космос. В продаже появились комплекты по цене нового Porsche

Комплект памяти по цене автомобиля Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) продолжает дорожать на фоне высокого спроса – в связи с бумом технологий искусственного
25.11.2025 Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам

Ценники потеряли актуальность Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) потребительского уровня дорожает настолько быстро, что некоторые розничные продавцы ком
05.11.2025 Оперативная память дорожает как автомобили при новом утильсборе. Рост цен почти трехкратный, впереди острый дефицит

Память по цене золота Оперативная память DRAM демонстрирует феноменальный взлет цен на мировом рынке. Как пишет Tom’s Hardware со ссыл
29.10.2025 Производители дефицитной памяти дерут с ЦОДов втридорога и не гарантируют исполнения заказов

Любые деньги за DRAM Рыночный спрос на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) на фоне миро
03.10.2025 Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

ли обвинены в передаче информации о передовой технологии производства Dynamic Random Access Memory (DRAM) китайскому производителю полупроводников ChangXin Memory Technologies (CXMT), пишет DIG
24.02.2025 На рынке оперативной памяти готовится революция. Гигантский производитель создает в разы более емкую и дешевую замену DRAM

Опасный конкурент DRAM Компания SanDisk, известная в первую очередь своими USB-флешками и твердотельными накопителями, заявила о разработке нового, прорывного стандарта оперативной памяти. С его помощью она наме
27.12.2024 Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix

Китай захватывает рынок DRAM Крупнейший китайский производитель динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) Changxin Memory Technologies (CXMT) в краткосрочной перспективе способен занять 15% глобального
02.08.2023 Рынок заполонила б/у память для ПК, которую продают как новую

Б/у DRAM продается под видом новой Спотовый рынок компьютерной памяти с произвольным доступом (DRAM) наводнили образцы бывших в употреблении чипов DDR4-3200, продающихся под видом новых. Об

03.03.2023 Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung

Производители DRAM теряют деньги Совокупная выручка производителей компьютерной динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) по итогам IV квартала 2022 г. рухнула на 32,5% к предыдущему кварталу
09.01.2023 Цены на оперативную память мощно падают вопреки стараниям производителей. Самое интересное впереди

I квартала 2023 г., согласно прогнозу аналитиков, цены динамическую память с произвольным доступом (DRAM) снизятся в среднем на 13-18% в квартальном выражении. Микросхемы ОЗУ для персональных к
10.08.2022 Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцы

Память DRAM подешевеет сильнее, чем ожидалось В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память пот
18.05.2022 Оперативную память перестали покупать. Производители сверхдефицитной DRAM-памяти терпят убытки

TrendForce, в сумме она упала на 4% в сравнении с IV кварталом 2022 г. Общая выручка производителей DRAM за первую четверть 2022 г. остановилась на отметке $24,03 млрд. Эксперты TrendForce связ
23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение

на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это неминуемо отразится на стоимости по
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM

Transcend Information, Inc. выпустила твердотельные накопители без буфера DRAM, построенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные п
22.03.2021 Мировое производство принтеров может остановиться

Производству принтеров мешает дефицит памяти Дефицит динамической оперативной памяти (DRAM) может привести к резкому подорожанию принтеров и прочих устройств печати, пишет Nikkei Asian Review. Спрос на устройства печати для дома, по словам экспертов, поддерживается на высоком ур
04.12.2020 Часовое отключение электричества на заводе Micron взвинтило цены на память по всему миру

нии Micron произошел сбой, который привел к кратковременной остановке производства микросхем памяти DRAM. В результате остановки производства спотовые цены на оперативную память (DRAM) в
06.10.2020 Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5

ейская компания SK hynix начала производство первой в мире оперативной памяти нового поколения DDR5 DRAM, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании. Продукт, по зая
21.11.2019 Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала

Первые признаки жизни Глобальный рынок DRAM-памяти, с III квартала 2018 г. переживавший стремительное сокращение, вернулся к росту.

19.07.2019 Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов

Samsung Electronics объявила о начале массового производства первой в отрасли 12-гигабитной мобильной DRAM-памяти LPDDR5, которая была оптимизирована для эффективной работы функций с применением 5G и ИИ на будущих смартфонах. Выпуск новых модулей начался всего через пять месяцев после старта пр
06.06.2019 Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток

Память продолжает дешеветь Аналитики TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange, опубликовали новый прогноз по динамике развития цен на оперативную память DRAM в IV квартале 2019 г. Также был изменен прогноз на III квартал 2019 г. По мнению экспертов, цены продолжат снижаться, и в этом случае многим компаниям даже придется работать в убыток. Пред
04.04.2019 Производители памяти бьют тревогу. Цены падают с «космической» скоростью

Еще дешевле Оперативная память для компьютров и ноутбуков продолжает дешеветь на глобальном рынке, сообщает Techpowerup.com. Цены на модули DRAM упали до трехлетнего минимума и стабилизировались перед ежегодным летним снижением продаж. В начале II квартала 2019 г. набор из двух планок памяти GeIL EVO SPEAR DDR4-2400 объемом по 4 ГБ
22.01.2019 Цены на оперативную память ожидает обвал

Перепроизводство и слабый спрос На протяжении I квартала 2018 г. ожидается резкое – до 20% год к году, снижение контрактных цен на чипы динамической памяти (DRAM), прогнозируют специалисты TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange. Это значительно больше чем 15% снижение цен, фигурировавший в предыдущем прогнозе компании.
21.01.2019 Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа

Новая архитектура DRAM Etron Technology, тайваньский разработчик и производитель интегральных схем, представил

25.04.2018 Samsung начал выпуск 10 нм памяти 16 Гбит LPDDR4X DRAM для автомобилей

Samsung Electronics объявила о начале серийного производства 16-гигабитной (Гбит) памяти LPDDR4X DRAM класса 10 нм для автомобилей. Новейшая модель LPDDR4X отличается высокой производительностью и энергоэффективностью, что значительно повышает уровень теплостойкости и позволяет применять э
12.04.2018 Transcend представила линейку серверных модулей DRAM DDR4

Transcend Information представила линейку модулей DRAM для серверного оборудования. С развитием мобильного интернета и интернета вещей серверы играют важную роль в хранении и передачи данных. Для серверного оборудования характеристики отказоус
21.07.2017 Samsung наращивает производство 8 ГБ памяти DRAM HBM2

т Samsung обеспечивает максимальный уровень производительности, надежности и энергоэффективности. Помимо технологий HBM2 и TSV (Through Silicon Via), которые были использованы в этом новейшем решении DRAM, более 850 технологий уже запатентованы или на них уже поданы патентные заявки. Память 8 ГБ HBM2 состоит из восьми 8-гигабитных (Гб) кристаллов HBM2 и буферного кристалла внизу стека, кото
21.10.2016 Samsung представил 8 ГБ модули мобильной памяти LPDDR4

Samsung Electronics объявил о выпуске мобильных модулей DRAM с низким потреблением мощности и двукратной скоростью передачи данных (low power, double
29.04.2016 Какие флеш-технологии актуальны сегодня для корпоративной СХД

ы на базе чипов динамической оперативной памяти с произвольной выборкой (DynamicRandomAccessMemory, DRAM) – так называемые «буферы», или «кэш-память», которые использовали только для временного
19.01.2016 Samsung начала серийное производство памяти 4 ГБ DRAM на базе новейшего интерфейса High Bandwidth Memory

Компания Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства пакета 4 ГБ DRAM на базе интерфейса High Bandwidth Memory 2-го поколения (HBM2), который предназначен для
15.01.2015 Samsung Electronics запустила массовое производство 8-гигабитных чипов DRAM-памяти для графических карт

и производстве чипов памяти, объявила о начале массового производства 8-гигабитных (Гб) чипов GDDR5 DRAM-памяти для графических карт на базе 20-нанометрового (нм) технологического процесса. Как
27.08.2014 Samsung начала серийное производство модулей памяти DDR4 на базе технологии 3D TSV

й для центров обработки данных, сообщили CNews в Samsung. Новые модули RDIMM включают 36 чипов DDR4 DRAM, каждый из которых состоит из четырех 4-гигабитных кристаллов DDR4 DRAM. Чипы с н
17.01.2014 Samsung разработала первый в мире 8-Гбит чип мобильной DRAM-памяти LPDDR4

Компания Samsung Electronics анонсировала первый в истории 8-Гбит чип DRAM-памяти LPDDR4 для смартфонов и планшетов. «Новое поколение чипов памяти, поддерживающих

19.02.2010 К рынку DRAM-памяти возвращается положительная динамика

В 2010 г. объем мирового рынка DRAM-памяти составит $31,9 млрд, на 40,4% больше в сравнении с $22,7 млрд в 2009 г. Положительная динамика вернется к рынку впервые после нескольких отрицательных лет кряду, сообщается в предва
24.08.2009 Рынок DRAM-памяти во 2-м квартале вырос до $4,5 млрд

Выручка с продажи чипов DRAM-памяти во 2-м квартале 2009 г. выросла по отношению к 1-му кварталу года почти на 34% до
18.05.2009 Рынок DRAM-памяти упал до 8-летнего минимума

Выручка производителей DRAM-памяти (используется в ОЗУ) продолжила снижаться в I квартале 2009 г., сообщает Gartner.
06.02.2009 40-нм память Samsung DRAM прошла сертификацию

Компания Samsung сообщила о создании и утверждении первой микросхемы и модуля DRAM с применением 40-нм технологии. Новый компонент DDR2 емкостью 1 Гбит и соответствующий модуль SODIMM DDR2 емкостью 1 ГБ со скоростью работы 800 Мбит/с, созданные по 40-нм технологии, прошл
19.01.2009 Выручка производителей DRAM-памяти упала на 20%

Выручка производителей DRAM-памяти в 2008 г. сократилась на 19,8% до $25,2 млрд по сравнению с $31,5 млрд в 2007 г.


Публикаций - 995, упоминаний - 1230

DRAM и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 362
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 200
Intel Corporation 12811 171
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 139
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 125
Toshiba Corporation 2980 93
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 92
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 66
IBM - International Business Machines Corp 9699 65
AMD - Advanced Micro Devices 4641 62
Rambus 246 48
Apple Inc 13154 44
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 41
Adata Technology 132 41
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 41
Sony 6739 38
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 37
Hitachi - Хитачи 1501 35
Nvidia Corp 4002 35
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 35
Microsoft Corporation 25775 34
Dell EMC 5180 34
HP Inc. 5883 30
Lenovo Motorola 3566 24
Fujitsu 2105 23
UMC - United Microelectronics Corporation 339 21
CXMT - ChangXin Memory Technologies 34 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 19
HP - Hewlett-Packard 3662 19
Lenovo Group 2446 18
Qualcomm Technologies 1974 18
SanDisk 343 18
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ProMOS Technologies 21 16
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Huawei 4676 15
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Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 80
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PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 61
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 58
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 52
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 170 51
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 46
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 45
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 255 45
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 123 44
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 39
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 37
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 42
Microsoft Windows 2000 8678 41
Microsoft Windows 16882 24
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 19
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
FreePik 1841 17
Linux OS 11533 15
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 53 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Intel Celeron - Серия процессоров 979 13
Intel Pentium III 782 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 12
Samsung Galaxy Note 702 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Google Android 15243 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 10
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 8
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 8
Apple iOS 8583 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 7
Samsung Galaxy 1035 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 7
Apple iPhone 6 4861 7
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Samsung - серия холодильников 44 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Norwood Andrew - Норвуд Эндрю 10 7
Schumacher Ulrich - Шумахер Ульрих 19 6
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 5
Scalise George - Скелайз Джордж 29 4
Nishigaki Koji - Нисигаки Кодзи 8 4
Чубайс Анатолий 222 3
Евдокимов Андрей 95 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Ли Джэ Ён 13 3
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 3
Хан Джесу 5 3
Mooring David - Муринг Дэвид 6 3
Williams Stanley - Уильямс Стенли 6 3
Baek Jeeho - Баик Джихо 6 3
Chua Leon - Чуа Леон 6 3
Gordon Richard - Гордон Ричард 12 3
Опанасенко Всеволод 139 2
Гоц Роман 57 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Neri Antonio - Нери Антонио 21 2
Rowan Paul - Рован Пол 12 2
Грищенков Александр 17 2
Низовский Григорий 36 2
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Liu Mark - Лью Марк 13 2
Berman Steve - Берман Стив 5 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Mehrotra Sanjay - Мехротра Санджай 5 2
Христенко Виктор 44 2
Дорошенко Елена 4 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Лезина Евгения 3 2
Feldman Andrew - Фельдман Эндрю 7 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 301
Южная Корея - Республика 7052 226
Китай - Тайвань 4245 149
Япония 13807 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 124
Россия - РФ - Российская федерация 166168 105
Европа 24964 95
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Азия - Азиатский регион 5920 61
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 47
Америка - Американский регион 2206 37
Сингапур - Республика 1953 31
Великобритания - Лондон 2432 22
США - Калифорния 4829 21
США - Техас - Хьюстон 260 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Индия - Bharat 5869 19
Южная Корея - Сеул 375 16
Нидерланды 3746 14
Япония - Токио 1020 14
Германия - Саксония - Дрезден 104 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Франция - Французская Республика 8177 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
США - Айдахо 68 9
Китай - Шанхай 833 8
США - Вирджиния - Виргиния 288 8
Израиль 2856 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 7
Южная Корея - Хвасон 18 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
Китай - Пекин - Beijing 1096 6
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 6
США - Yellowstone National Park - Йеллоустонский национальный парк - международный биосферный заповедник 25 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 109
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 62
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 57
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 26
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 22
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 21
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 17
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 16
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
Йена - денежная единица Японии 503 11
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
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Bloomberg 1627 23
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 17
Inquirer 463 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
WCCFTech - Издание 110 9
FT - Financial Times 1296 8
EE Times 160 8
Times 661 8
Korea Times 132 7
TechSpot 188 6
Commercial Times 110 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
ZDnet 663 5
Korea Herald 47 5
AP - Associated Press 2007 5
Maeil Business Newspaper 90 5
Silicon Strategies 45 5
The Verge - Издание 619 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
South China Morning Post 93 4
NE Asia Online 313 4
Forbes - Форбс 1002 3
Nature 832 3
Yonhap News Agency 43 3
VideoCardz 44 3
Electronic News 60 3
SCMP - South China Morning Post 36 3
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 3
Reddit 398 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
BleepingComputer - Издание 458 2
AnandTech 73 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
TrendForce 187 52
Gartner - Гартнер 3658 39
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 26
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Nikkei Market Access (NMA) 53 11
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IC Insights 24 8
Counterpoint Research 110 5
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 5
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TechInsights 16 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
NPD DisplaySearch 285 2
Internet Stock Report 994 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
WitsView Technology Coperation 7 1
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Cinebench 29 1
ZK Research 8 1
Grand View Research 25 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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Reports and Data 4 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Insight 64 20 1
StockCharts 19 1
Reuters Estimates 16 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
UGR - University of Granada - Universidad de Granada - Гранадский университет - Университет Гранады 8 1
Universität zu Lübeck - Университет Любека - Любекский университет 1 1
岩手大学 - Iwate University - Университет Иватэ 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
Intel Developer Forum - IDF 317 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CeBIT 614 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Samsung Unpacked 41 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Autonomy Day 1 1
Hot Chips 10 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Embedded World 10 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Photokina 60 1
Taiwan Excellence Awards 3 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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