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Transcend представила новые SSD без буфера DRAM

Transcend Information, Inc. выпустила твердотельные накопители без буфера DRAM, построенные на основе 96-слойной 3D NAND, в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2, с интерфейсами NVMe PCIe и SATA III. Данные продукты призваны удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные приложения для периферийных вычислений. Эти экономичные решения для хранения данных, способные работать в экстремальных условиях, помогут компаниям модернизировать имеющееся оборудование, сохранять высокую конкурентоспособность и быстро развёртывать периферийные устройства хранения, столь необходимые в эпоху AIoT.

В SSD-накопителях Transcend без буфера DRAM используется технология динамического кеширования, которая повышает скорость 3D NAND до уровня SLC. Не имея буфера DRAM, эти диски отличаются очень высокой производительностью, а также низким энергопотреблением и низкой стоимостью единицы, что делает эти решения более экономичными и доступными для предприятий. Ещё один важный момент – высокая целостность данных. В случае внезапного отключения электроэнергии или нестабильного электропитания SSD без буфера DRAM сохранят важные бизнес-данные. Кроме того, механизм динамического теплового дросселирования поддерживает температуру накопителя в пределах допустимых параметров даже после долгих часов работы. Это снижает риск повреждения данных или простоя системы из-за перегрева. Отличаясь доступной ценой, но при этом высокой производительностью и стабильностью, SSD без буфера DRAM от Transcend являются привлекательными решениями для AIoT, встраиваемых медицинских систем и IoV-решений.

Transcend выпустила полную линейку продуктов. Она включает в себя твердотельные накопители MTE632T (NVMe PCIe Gen 3x4), MTS932T (SATA III M.2 2280), MTS532T (SATA III M.2 2242) и SSD432K (SATA III 2,5”). Все они предназначены для предприятий, нуждающихся в надёжных устройствах хранения данных. Данные накопители без буфера DRAM построены с применением 96-слойной флеш-памяти 3D NAND, которая выдерживает до 3000 циклов записи/стирания и способна выдержать многократную перезапись данных.

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С целью предоставления компаниям возможности лучшего управления периферийными устройствами хранения данных, Transcend разработала серию специализированных программных решений. Эти решения позволяют корпоративным пользователям удалённо контролировать устройства, защищать конфиденциальные данные и восстанавливать потерянную информацию. Наличие комплекта разработки программного обеспечения (SDK) обеспечивает интеграцию с существующими системами. Независимо от того, развёрнута ваша система в облаке или локально, пользователи могут считывать статус S.M.A.R.T., проводить диагностическое сканирование, безопасно удалять данные, проводить профилактическое обслуживание, получать уведомления о текущем состоянии системы, восстанавливать утерянные данные и защищать информацию путём установки паролей. Используя это инновационное программное обеспечение, можно продлить срок службы устройств хранения данных, что ускорит развёртывание умных городов, IoV и автоматизированных производств. На встраиваемые твердотельные накопители Transcend распространяется трёхлетняя ограниченная гарантия.

Владимир Бахур

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