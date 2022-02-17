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Transcend Information
СОБЫТИЯ
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|17.02.2022
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Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня
Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые карты па
|15.11.2021
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Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC
Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного при
|17.06.2021
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Transcend представила новые SSD без буфера DRAM
ро развёртывать периферийные устройства хранения, столь необходимые в эпоху AIoT. В SSD-накопителях Transcend без буфера DRAM используется технология динамического кеширования, которая повышает
|22.04.2020
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Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1
Transcend Information, Inc. (Transcend) представила карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса. Эти карты памяти по
|28.01.2019
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Transcend представила скоростной SSD MTE220S PCIe M.2
льными к вычислительным ресурсам приложениями, а также для поклонников компьютерных игр. Накопитель Transcend MTE220S оснащен кэш-памятью на основе модулей DDR3. Это позволяет быстрее загружать
|31.05.2018
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Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3
орость передачи данных, но также демонстрирует высокий уровень надежности. Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCIe Gen 3 x4 и поддерживает самый последний протокол N
|17.04.2018
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Transcend представила защищенные накопители StoreJet 25M3S и 25M3G
ой в дорогу все необходимые файлы и документы. При использовании вместе с программным обеспечением Transcend Elite, многофункциональная кнопка обеспечивает возможность в одно касание сформиров
|17.04.2018
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Обновлённые жёсткие диски Transcend скинули в массе и толщине
нимой информации. Помимо компактного и стильного дизайна, StoreJet 25M3G и StoreJet 25M3S отличается большой ёмкостью, которая может составлять до 2 терабайт. Портативные противоударные жёсткие диски Transcend серии StoreJet 25M3 доступны в двух цветах: милитари зеленый (military green) и стальной серый (iron gray). Накопители поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend
|12.04.2018
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Transcend представила линейку серверных модулей DRAM DDR4
ристики отказоустойчивости и надежности являются основным фактором при выборе компонентов. Компания Transcend предлагает модули DRAM для серверов и рабочих станций со встроенной функцией ECC (E
|30.03.2018
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Карты памяти Transcend берут вершины скорости и объёма
До 512 гигабайт информации вмещают новые карты памяти SD и microSD компании Transcend. Речь идёт о новых моделях Transcend 500S и 300S. Их максимальная скорость передачи данных достигает 95 мегабайт в секунду. Золотая серия Transcend 500S включает в себя
|31.08.2017
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Transcend представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe для Mac
ия может достигать 950 МБ/с. Построенные на базе новейших микросхем флэш-памяти 3D NAND, накопители Transcend JetDrive 820 — это решение для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, Mac
|19.04.2017
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Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2
ь MTS810, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2 SATA. Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS810 в форм-факторе M.2 создан на основе современной технологии TLC 3D NAND, осна
|31.03.2017
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Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe
Компания Transcend Information, мировой производитель мультимедиа и накопителей, представила твердотел
|24.01.2017
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Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса
класса с интерфейсом USB на базе памяти типа SuperMLC. Как рассказали CNews в компании, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию между флэш-памятью типов SLC и MLC NAND: по
|01.11.2016
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Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND
нове памяти 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, выпуск 2,5-дюймовых твердотельных накопителей Transcend SSD230 на основе памяти 3D NAND позволил увеличить объем, скорость передачи данных
|11.01.2016
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Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND
Компания Transcend Information, мировой производитель мультимедиа и накопителей, представила новый тве
|11.11.2015
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Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND
Компания Transcend Information, производитель продуктов для промышленного применения, представила новы
|05.09.2013
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Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями
Компания Transcend Information представила два новых промышленных твердотельных 2,5-дюймовых SATA-нако
|22.05.2013
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1000х - не предел для Transcend
Компания Transcend Information представила на рынке флэш-карты формата CompactFlash со скоростью запис
|09.01.2012
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Transcend представила карты памяти SD/microSD с защитой от копирования
Компания Transcend Information (Transcend) представила карты памяти SD/microSD с защитой от коп
|19.10.2011
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Transcend показала цифровой музыкальный плеер MP300
Компания Transcend Information, Inc. анонсировала компактный цифровой музыкальный плеер MP300. В режим
|16.03.2011
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Transcend разработала сверхбыстрый SSD-диск
Компания Transcend объявила о расширении линейки твердотельных накопителей портативным устройством SSD18C3 с интерфейсом USB 3.0. Накопитель SSD18C3 лишен механических движущихся частей, работает бесшум
|01.11.2007
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Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель
передачи 2 Гбайт данных может варьироваться от 3 минут до 30. На наш призыв выставить на тестирование самые быстрые модели откликнулись такие бренды, как Apacer, Corsair, Prestigio, Pretec, SanDisk и Transcend. Познакомимся с каждым кандидатом в чемпионы поближе. Apacer Handy Steno HT203 Самая удачная модель Apacer, появившаяся в ноябре 2005 года, до сих пор остается актуальной. Заявленная
|24.09.2007
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Transcend анонсировал свою первую фоторамку
Компания Transcend, известный производитель флэш-карт, объявила о своем выходе на рынок цифровых фоторамок и анонсировала свой первый продукт – фоторамку T.photo 710, оснащенную 7-дюймовым ЖК-дисплеем с
|24.09.2007
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Transcend входит на рынок фоторамок
Такой известный и уважаемый производитель устройств хранения данных, как Transcend, представил свою первую цифровую фотограмку T.photo 710. Устройство оснащено 1 Гбайтом памяти, способно работать с популярными графическими форматами и обладает 7-дюймовым дисплеем с
|29.08.2007
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Transcend T.Sonic 820 — стильный плеер-диктофон
орпуса используется для моделей с 2 ГБ и черный — для 4 ГБ. T.Sonic T820 оборудован цветным OLED-экраном в 1,5 дюйма, а управление осуществляется большими и удобными кнопками. Плееры серии T.Sonic от Transcend T.Sonic 31085.5 x 23.9 x 12 мм29 г1 ГБ1150 руб. T.Sonic 53051 x 26 x 19 мм22 г1 ГБ1500 руб. T.Sonic 63073 x 33 x 12.5 мм30 гот 1 ГБ до 4 ГБ2100 руб. T.Sonic 82073 x 33 x 12.5 мм30 гот
|13.07.2007
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Transcend: 8 млн карт памяти в месяц на новом заводе
Компания Transcend, один из крупнейших производителей карт памяти, расширяет свое производство и объявляет о начале строительства второй очереди завода в Шанхае, сообщает DigiTimes. Официальное открытие
|05.07.2007
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Transcend удвоил емкость ExpressCard-накопителя до 32 ГБ
Компания Transcend выпустила SSD-накопитель (накопитель на базе флэш-памяти) формата ExpressCard емкостью 32 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным накопителем, представленным в апреле 2007 год
|03.04.2007
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Карта памяти от Transcend увеличит ОЗУ на 16 ГБ
Компания Transcend выпустила твердотельный диск (SSD) формата Express Card емкостью 16 ГБ, который можно не только использовать в качестве внешнего накопителя, но и задействовать для расширения объема о
|27.03.2006
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Transcend анонсировала миниатюрный МР3-плеер
Японская компания Transcend представила на суд общественности свой новый МР3-плеер под названием T.sonic 610. Эта модель обладает памятью 512 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ в зависимости от модификации. Среди поддерживаемых фо
|18.11.2005
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Transcend выпустила 1 ГБ miniSD
Компания Transcend сообщила о разработке карты памяти 80X miniSD емкостью 1 ГБ. Модель поддерживает скорость передачи данных 12 МБ/сек. В новинке применена архитектура SLC (single level cell). Карта на
|18.10.2005
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T.Sonic 310: новый MP3-плеер от Transcend
Компания Transcend Information INC. готовится к выпуску нового МР3-плеера, который пополнит семейство
|06.04.2004
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Transcend выпускает 1,8-дюймовый карманный винчестер
Компания Transcend выпустит в этом месяце портативный жёсткий диск размером 1,8 дюйма с интерфейсом USB 2.0. Имея размеры примерно со стандартную визитную карточку, его объёма (20 или 40 ГБ) будет более
|07.12.2000
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Transcend объявила о выпуске материнской платы на чипсете VIA Apollo Pro266
Компания Transcend сообщила о выпуске новой материнской платы под процессоры с разъемом FC-PGA/Socket370 на чипсете VIA Apollo Pro266. Материнская плата Transcend TS-APR3 имеет стандартные для пр
|13.10.2000
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Transcend выпустила модули памяти DDR DRAM 200/266 МГц
Компания Transcend Information, Inc. представила модули памяти DDR (Double Data Rate) 200/266 МГц, соо
|18.07.2000
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3Com анонсировала новый пакет для администрирования сетей, Transcend Network Supervisor 2.0
3Com Corporation представила новый программный пакет, 3Com Transcend Network Supervisor 2.0, предназначенный для администрирования и осуществления поддержки корпоративных сетей. По сравнению с предыдущей версией, в этой увеличена степень автоматизации
|29.07.1999
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3Com выпускает Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT
Компания 3Com представила Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT. Это пакет приложений для администрирования сетевых систем 3Com. С его помощью возможна конфигурация и управление многодоменными VLAN сетя
|17.02.1999
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3Com выпустила приложения для управления сетями Transcend Network Control Services V5.0 для UNIX
Компания 3Com Corporation объявила о выходе Transcend Network Control Services (NCS) V5.0 for UNIX. Это интегрированный набор приложений, предназначенный для управления сетями 3Com. Имея архитектуру, основанную на Web-технологиях, пакет
Transcend Information и организации, системы, технологии, персоны:
|Газаров Артур 77 4
|Илюхина Жанна 18 2
|Сурков Александр 17 1
|Симоненко Вячеслав 44 1
|Рыбаков Алексей 6 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Радаев Александр 44 1
|Урусов Александр 17 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Расколов Сергей 43 1
|Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
|Сулейманов Имран 3 1
|Белоусов Максим 109 1
|Mobile Research Group 87 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|TrendForce 187 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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