Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые карты па

Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного при

Transcend представила новые SSD без буфера DRAM ро развёртывать периферийные устройства хранения, столь необходимые в эпоху AIoT. В SSD-накопителях Transcend без буфера DRAM используется технология динамического кеширования, которая повышает

Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1 Transcend Information, Inc. (Transcend) представила карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса. Эти карты памяти по

Transcend представила скоростной SSD MTE220S PCIe M.2 льными к вычислительным ресурсам приложениями, а также для поклонников компьютерных игр. Накопитель Transcend MTE220S оснащен кэш-памятью на основе модулей DDR3. Это позволяет быстрее загружать

Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3 орость передачи данных, но также демонстрирует высокий уровень надежности. Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCIe Gen 3 x4 и поддерживает самый последний протокол N

Transcend представила защищенные накопители StoreJet 25M3S и 25M3G ой в дорогу все необходимые файлы и документы. При использовании вместе с программным обеспечением Transcend Elite, многофункциональная кнопка обеспечивает возможность в одно касание сформиров

Обновлённые жёсткие диски Transcend скинули в массе и толщине нимой информации. Помимо компактного и стильного дизайна, StoreJet 25M3G и StoreJet 25M3S отличается большой ёмкостью, которая может составлять до 2 терабайт. Портативные противоударные жёсткие диски Transcend серии StoreJet 25M3 доступны в двух цветах: милитари зеленый (military green) и стальной серый (iron gray). Накопители поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend

Transcend представила линейку серверных модулей DRAM DDR4 ристики отказоустойчивости и надежности являются основным фактором при выборе компонентов. Компания Transcend предлагает модули DRAM для серверов и рабочих станций со встроенной функцией ECC (E

Карты памяти Transcend берут вершины скорости и объёма До 512 гигабайт информации вмещают новые карты памяти SD и microSD компании Transcend. Речь идёт о новых моделях Transcend 500S и 300S. Их максимальная скорость передачи данных достигает 95 мегабайт в секунду. Золотая серия Transcend 500S включает в себя

Transcend представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe для Mac ия может достигать 950 МБ/с. Построенные на базе новейших микросхем флэш-памяти 3D NAND, накопители Transcend JetDrive 820 — это решение для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, Mac

Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2 ь MTS810, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2 SATA. Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS810 в форм-факторе M.2 создан на основе современной технологии TLC 3D NAND, осна

Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe Компания Transcend Information, мировой производитель мультимедиа и накопителей, представила твердотел

Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса класса с интерфейсом USB на базе памяти типа SuperMLC. Как рассказали CNews в компании, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию между флэш-памятью типов SLC и MLC NAND: по

Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND нове памяти 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, выпуск 2,5-дюймовых твердотельных накопителей Transcend SSD230 на основе памяти 3D NAND позволил увеличить объем, скорость передачи данных

Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND Компания Transcend Information, мировой производитель мультимедиа и накопителей, представила новый тве

Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND Компания Transcend Information, производитель продуктов для промышленного применения, представила новы

Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями Компания Transcend Information представила два новых промышленных твердотельных 2,5-дюймовых SATA-нако

1000х - не предел для Transcend Компания Transcend Information представила на рынке флэш-карты формата CompactFlash со скоростью запис

Transcend представила карты памяти SD/microSD с защитой от копирования Компания Transcend Information (Transcend) представила карты памяти SD/microSD с защитой от коп

Transcend показала цифровой музыкальный плеер MP300 Компания Transcend Information, Inc. анонсировала компактный цифровой музыкальный плеер MP300. В режим

Transcend разработала сверхбыстрый SSD-диск Компания Transcend объявила о расширении линейки твердотельных накопителей портативным устройством SSD18C3 с интерфейсом USB 3.0. Накопитель SSD18C3 лишен механических движущихся частей, работает бесшум

Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель передачи 2 Гбайт данных может варьироваться от 3 минут до 30. На наш призыв выставить на тестирование самые быстрые модели откликнулись такие бренды, как Apacer, Corsair, Prestigio, Pretec, SanDisk и Transcend. Познакомимся с каждым кандидатом в чемпионы поближе. Apacer Handy Steno HT203 Самая удачная модель Apacer, появившаяся в ноябре 2005 года, до сих пор остается актуальной. Заявленная

Transcend анонсировал свою первую фоторамку Компания Transcend, известный производитель флэш-карт, объявила о своем выходе на рынок цифровых фоторамок и анонсировала свой первый продукт – фоторамку T.photo 710, оснащенную 7-дюймовым ЖК-дисплеем с

Transcend входит на рынок фоторамок Такой известный и уважаемый производитель устройств хранения данных, как Transcend, представил свою первую цифровую фотограмку T.photo 710. Устройство оснащено 1 Гбайтом памяти, способно работать с популярными графическими форматами и обладает 7-дюймовым дисплеем с

Transcend T.Sonic 820 — стильный плеер-диктофон орпуса используется для моделей с 2 ГБ и черный — для 4 ГБ. T.Sonic T820 оборудован цветным OLED-экраном в 1,5 дюйма, а управление осуществляется большими и удобными кнопками. Плееры серии T.Sonic от Transcend T.Sonic 31085.5 x 23.9 x 12 мм29 г1 ГБ1150 руб. T.Sonic 53051 x 26 x 19 мм22 г1 ГБ1500 руб. T.Sonic 63073 x 33 x 12.5 мм30 гот 1 ГБ до 4 ГБ2100 руб. T.Sonic 82073 x 33 x 12.5 мм30 гот

Transcend: 8 млн карт памяти в месяц на новом заводе Компания Transcend, один из крупнейших производителей карт памяти, расширяет свое производство и объявляет о начале строительства второй очереди завода в Шанхае, сообщает DigiTimes. Официальное открытие

Transcend удвоил емкость ExpressCard-накопителя до 32 ГБ Компания Transcend выпустила SSD-накопитель (накопитель на базе флэш-памяти) формата ExpressCard емкостью 32 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным накопителем, представленным в апреле 2007 год

Карта памяти от Transcend увеличит ОЗУ на 16 ГБ Компания Transcend выпустила твердотельный диск (SSD) формата Express Card емкостью 16 ГБ, который можно не только использовать в качестве внешнего накопителя, но и задействовать для расширения объема о

Transcend анонсировала миниатюрный МР3-плеер Японская компания Transcend представила на суд общественности свой новый МР3-плеер под названием T.sonic 610. Эта модель обладает памятью 512 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ в зависимости от модификации. Среди поддерживаемых фо

Transcend выпустила 1 ГБ miniSD Компания Transcend сообщила о разработке карты памяти 80X miniSD емкостью 1 ГБ. Модель поддерживает скорость передачи данных 12 МБ/сек. В новинке применена архитектура SLC (single level cell). Карта на

T.Sonic 310: новый MP3-плеер от Transcend Компания Transcend Information INC. готовится к выпуску нового МР3-плеера, который пополнит семейство

Transcend выпускает 1,8-дюймовый карманный винчестер Компания Transcend выпустит в этом месяце портативный жёсткий диск размером 1,8 дюйма с интерфейсом USB 2.0. Имея размеры примерно со стандартную визитную карточку, его объёма (20 или 40 ГБ) будет более

Transcend объявила о выпуске материнской платы на чипсете VIA Apollo Pro266 Компания Transcend сообщила о выпуске новой материнской платы под процессоры с разъемом FC-PGA/Socket370 на чипсете VIA Apollo Pro266. Материнская плата Transcend TS-APR3 имеет стандартные для пр

Transcend выпустила модули памяти DDR DRAM 200/266 МГц Компания Transcend Information, Inc. представила модули памяти DDR (Double Data Rate) 200/266 МГц, соо

3Com анонсировала новый пакет для администрирования сетей, Transcend Network Supervisor 2.0 3Com Corporation представила новый программный пакет, 3Com Transcend Network Supervisor 2.0, предназначенный для администрирования и осуществления поддержки корпоративных сетей. По сравнению с предыдущей версией, в этой увеличена степень автоматизации

3Com выпускает Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT Компания 3Com представила Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT. Это пакет приложений для администрирования сетевых систем 3Com. С его помощью возможна конфигурация и управление многодоменными VLAN сетя