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Transcend Information

Transcend Information

СОБЫТИЯ

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17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня

Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые карты па
15.11.2021 Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного при
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM

ро развёртывать периферийные устройства хранения, столь необходимые в эпоху AIoT. В SSD-накопителях Transcend без буфера DRAM используется технология динамического кеширования, которая повышает
22.04.2020 Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1

Transcend Information, Inc. (Transcend) представила карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса. Эти карты памяти по
28.01.2019 Transcend представила скоростной SSD MTE220S PCIe M.2

льными к вычислительным ресурсам приложениями, а также для поклонников компьютерных игр. Накопитель Transcend MTE220S оснащен кэш-памятью на основе модулей DDR3. Это позволяет быстрее загружать
31.05.2018 Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3

орость передачи данных, но также демонстрирует высокий уровень надежности. Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCIe Gen 3 x4 и поддерживает самый последний протокол N
17.04.2018 Transcend представила защищенные накопители StoreJet 25M3S и 25M3G

ой в дорогу все необходимые файлы и документы.  При использовании вместе с программным обеспечением Transcend Elite, многофункциональная кнопка обеспечивает возможность в одно касание сформиров
17.04.2018 Обновлённые жёсткие диски Transcend скинули в массе и толщине

нимой информации. Помимо компактного и стильного дизайна, StoreJet 25M3G и StoreJet 25M3S отличается большой ёмкостью, которая может составлять до 2 терабайт. Портативные противоударные жёсткие диски Transcend серии StoreJet 25M3 доступны в двух цветах: милитари зеленый (military green) и стальной серый (iron gray). Накопители поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend

12.04.2018 Transcend представила линейку серверных модулей DRAM DDR4

ристики отказоустойчивости и надежности являются основным фактором при выборе компонентов. Компания Transcend предлагает модули DRAM для серверов и рабочих станций со встроенной функцией ECC (E
30.03.2018 Карты памяти Transcend берут вершины скорости и объёма

До 512 гигабайт информации вмещают новые карты памяти SD и microSD компании Transcend. Речь идёт о новых моделях Transcend 500S и 300S. Их максимальная скорость передачи данных достигает 95 мегабайт в секунду. Золотая серия Transcend 500S включает в себя

31.08.2017 Transcend представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe для Mac

ия может достигать 950 МБ/с. Построенные на базе новейших микросхем флэш-памяти 3D NAND, накопители Transcend JetDrive 820 — это решение для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, Mac
19.04.2017 Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2

ь MTS810, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2 SATA. Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS810 в форм-факторе M.2 создан на основе современной технологии TLC 3D NAND, осна
31.03.2017 Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe

Компания Transcend Information, мировой производитель мультимедиа и накопителей, представила твердотел
24.01.2017 Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса

класса с интерфейсом USB на базе памяти типа SuperMLC. Как рассказали CNews в компании, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию между флэш-памятью типов SLC и MLC NAND: по
01.11.2016 Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND

нове памяти 3D NAND. Как рассказали CNews в компании, выпуск 2,5-дюймовых твердотельных накопителей Transcend SSD230 на основе памяти 3D NAND позволил увеличить объем, скорость передачи данных

11.01.2016 Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND

Компания Transcend Information, мировой производитель мультимедиа и накопителей, представила новый тве
11.11.2015 Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND

Компания Transcend Information, производитель продуктов для промышленного применения, представила новы
05.09.2013 Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями

Компания Transcend Information представила два новых промышленных твердотельных 2,5-дюймовых SATA-нако
22.05.2013 1000х - не предел для Transcend

Компания Transcend Information представила на рынке флэш-карты формата CompactFlash со скоростью запис
09.01.2012 Transcend представила карты памяти SD/microSD с защитой от копирования

Компания Transcend Information (Transcend) представила карты памяти SD/microSD с защитой от коп
19.10.2011 Transcend показала цифровой музыкальный плеер MP300

Компания Transcend Information, Inc. анонсировала компактный цифровой музыкальный плеер MP300. В режим
16.03.2011 Transcend разработала сверхбыстрый SSD-диск

Компания Transcend объявила о расширении линейки твердотельных накопителей портативным устройством SSD18C3 с интерфейсом USB 3.0. Накопитель SSD18C3 лишен механических движущихся частей, работает бесшум
01.11.2007 Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель

передачи 2 Гбайт данных может варьироваться от 3 минут до 30. На наш призыв выставить на тестирование самые быстрые модели откликнулись такие бренды, как Apacer, Corsair, Prestigio, Pretec, SanDisk и Transcend. Познакомимся с каждым кандидатом в чемпионы поближе. Apacer Handy Steno HT203 Самая удачная модель Apacer, появившаяся в ноябре 2005 года, до сих пор остается актуальной. Заявленная

24.09.2007 Transcend анонсировал свою первую фоторамку

Компания Transcend, известный производитель флэш-карт, объявила о своем выходе на рынок цифровых фоторамок и анонсировала свой первый продукт – фоторамку T.photo 710, оснащенную 7-дюймовым ЖК-дисплеем с
24.09.2007 Transcend входит на рынок фоторамок

Такой известный и уважаемый производитель устройств хранения данных, как Transcend, представил свою первую цифровую фотограмку T.photo 710. Устройство оснащено 1 Гбайтом памяти, способно работать с популярными графическими форматами и обладает 7-дюймовым дисплеем с

29.08.2007 Transcend T.Sonic 820 — стильный плеер-диктофон

орпуса используется для моделей с 2 ГБ и черный — для 4 ГБ. T.Sonic T820 оборудован цветным OLED-экраном в 1,5 дюйма, а управление осуществляется большими и удобными кнопками. Плееры серии T.Sonic от Transcend T.Sonic 31085.5 x 23.9 x 12 мм29 г1 ГБ1150 руб. T.Sonic 53051 x 26 x 19 мм22 г1 ГБ1500 руб. T.Sonic 63073 x 33 x 12.5 мм30 гот 1 ГБ до 4 ГБ2100 руб. T.Sonic 82073 x 33 x 12.5 мм30 гот
13.07.2007 Transcend: 8 млн карт памяти в месяц на новом заводе

Компания Transcend, один из крупнейших производителей карт памяти, расширяет свое производство и объявляет о начале строительства второй очереди завода в Шанхае, сообщает DigiTimes. Официальное открытие
05.07.2007 Transcend удвоил емкость ExpressCard-накопителя до 32 ГБ

Компания Transcend выпустила SSD-накопитель (накопитель на базе флэш-памяти) формата ExpressCard емкостью 32 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным накопителем, представленным в апреле 2007 год
03.04.2007 Карта памяти от Transcend увеличит ОЗУ на 16 ГБ

Компания Transcend выпустила твердотельный диск (SSD) формата Express Card емкостью 16 ГБ, который можно не только использовать в качестве внешнего накопителя, но и задействовать для расширения объема о
27.03.2006 Transcend анонсировала миниатюрный МР3-плеер

Японская компания Transcend представила на суд общественности свой новый МР3-плеер под названием T.sonic 610. Эта модель обладает памятью 512 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ в зависимости от модификации. Среди поддерживаемых фо
18.11.2005 Transcend выпустила 1 ГБ miniSD

Компания Transcend сообщила о разработке карты памяти 80X miniSD емкостью 1 ГБ. Модель поддерживает скорость передачи данных 12 МБ/сек. В новинке применена архитектура SLC (single level cell). Карта на 
18.10.2005 T.Sonic 310: новый MP3-плеер от Transcend

Компания Transcend Information INC. готовится к выпуску нового МР3-плеера, который пополнит семейство

06.04.2004 Transcend выпускает 1,8-дюймовый карманный винчестер

 Компания Transcend выпустит в этом месяце портативный жёсткий диск размером 1,8 дюйма с интерфейсом USB 2.0. Имея размеры примерно со стандартную визитную карточку, его объёма (20 или 40 ГБ) будет более
07.12.2000 Transcend объявила о выпуске материнской платы на чипсете VIA Apollo Pro266

Компания Transcend сообщила о выпуске новой материнской платы под процессоры с разъемом FC-PGA/Socket370 на чипсете VIA Apollo Pro266. Материнская плата Transcend TS-APR3 имеет стандартные для пр
13.10.2000 Transcend выпустила модули памяти DDR DRAM 200/266 МГц

Компания Transcend Information, Inc. представила модули памяти DDR (Double Data Rate) 200/266 МГц, соо
18.07.2000 3Com анонсировала новый пакет для администрирования сетей, Transcend Network Supervisor 2.0

3Com Corporation представила новый программный пакет, 3Com Transcend Network Supervisor 2.0, предназначенный для администрирования и осуществления поддержки корпоративных сетей. По сравнению с предыдущей версией, в этой увеличена степень автоматизации

29.07.1999 3Com выпускает Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT

Компания 3Com представила Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT. Это пакет приложений для администрирования сетевых систем 3Com. С его помощью возможна конфигурация и управление многодоменными VLAN сетя
17.02.1999 3Com выпустила приложения для управления сетями Transcend Network Control Services V5.0 для UNIX

Компания 3Com Corporation объявила о выходе Transcend Network Control Services (NCS) V5.0 for UNIX. Это интегрированный набор приложений, предназначенный для управления сетями 3Com. Имея архитектуру, основанную на Web-технологиях, пакет


Публикаций - 82, упоминаний - 112

Transcend Information и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 20
Kingston Technology 218 19
Western Digital Corporation - WDC 589 16
Intel Corporation 12811 10
SanDisk 343 10
Seagate Technology 766 9
HP Inc. 5883 7
Apacer Technology Inc 71 7
Adata Technology 132 6
SP - Silicon Power 24 6
Apple Inc 13156 6
Toshiba Corporation 2980 6
Sony 6739 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 5
HP 3Com 681 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Canon 1439 4
Google LLC 12690 3
Nvidia Corp 4002 3
LaCie 75 3
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 3
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Fujitsu 2105 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
Verbatim 69 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
Merlion Бюрократ 46 2
Nikon 646 2
Patriot Memory 80 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
iRiver 182 2
Soyo Group 12 2
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 37 2
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 2
АК-Цент Микросистемс 7 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Transparent Language 5 1
Элинс НТЦ 11 1
Плеер.ру 10 1
Hyundai Motor Company 436 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 26
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 18
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 16
NAND flash memory - флеш-память 684 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
NAND 3D flash memory 96 13
DDR - Double data rate 3083 12
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 11
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 54 11
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 11
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 10
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 252 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 31 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Secure Erase - надежное удаление данных 8 6
Clone - Клонирование 540 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 6
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