Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179961
ИКТ 13985
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25983
Персоны 77470
География 2903
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

S.M.A.R.T. self-monitoring, analysis and reporting technology технология самоконтроля, анализа и отчётности технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0 1
16.07.2024 Samsung продает полякам новые топовые SSD-накопители со вдвое сниженным ресурсом по сравнению с Британией и США 1
03.02.2023 В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи» 1
24.01.2023 Сверхдорогие SSD-накопители Samsung стали изнашиваться за считанные дни 1
28.12.2022 Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» 1
17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня 1
13.02.2022 Почему HDD и SSD умирают так быстро 1
01.06.2021 Как проверить, сколько осталось жить вашему HDD 1
28.01.2019 Transcend представила скоростной SSD MTE220S PCIe M.2 1
31.05.2018 Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3 1
21.04.2017 Adata представила SD-карты промышленного стандарта ISDD361 1
19.04.2017 Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2 1
31.03.2017 Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1
01.11.2016 Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND 1
08.04.2016 Toshiba представила SSD-накопители на базе 15-нм флэш-памяти 1
17.04.2015 Kingston Digital выпустила SSD бизнес-класса ёмкостью 960 ГБ 1
07.10.2014 Adata представила серверный твердотельный накопитель SR1010 1
21.08.2014 Adata выпустила SSD ISMS312 промышленного назначения 1
05.09.2013 Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями 1
30.07.2013 Обзор хранилища корпоративного класса NETGEAR ReadyNAS 516 1
20.07.2012 D-Link представила сетевой дисковый накопитель с четырьмя отсеками для жестких дисков 1
16.04.2008 Hard Drive Inspector 2.90: оценка состояния жестких дисков 1
07.02.2008 Smartec выпустил высокоскоростной 8-канальный видеорегистратор 1
31.01.2008 S.M.A.R.T. Disk Monitor 7.0.0.17: мониторинг жестких дисков 1
26.11.2007 Hard Drive Inspector 2.60.440: наблюдение за состоянием жестких дисков 1
25.10.2007 Вышла новая версия S.M.A.R.T. Disk Monitor 2007 для наблюдения за жесткими дисками 1
09.02.2007 Hard Drive Inspector 1.99 — состояние жесткого диска 1
04.09.2006 "АРМО-Системы" представила малобюджетный видеорегистратор 1
02.06.2006 Основы безопасного хранения информации в ноутбуке 2

Публикаций - 29, упоминаний - 30

S.M.A.R.T. и организации, системы, технологии, персоны:

Transcend Information 73 7
Adata Technology 108 4
Samsung Electronics 10435 3
Microsoft Corporation 24987 2
IBM - International Business Machines Corp 9494 2
Smartec 150 2
Broadcom - VMware 2427 1
Intel Corporation 12380 1
Kingston Technology 199 1
Toshiba Corporation 2939 1
Citrix Systems 828 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
Netgear 239 1
BackBlaze 31 1
Специальные технологии 66 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 312 1
Apple Inc 12351 1
Google LLC 12040 1
Oracle Corporation 6790 1
HP Inc. 5727 1
SAP SE 5363 1
X Corp - Twitter 2891 1
Puget Systems 9 1
Seagate - SandForce 12 1
Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab 26 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1528 1
Western Digital Corporation - WDC 560 1
UPS 207 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 2
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 50 28
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3368 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9829 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25278 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1417 11
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2712 11
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2582 10
NAND flash memory - флеш-память 629 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16644 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 637 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4318 6
NAND 3D flash memory 87 6
Clone - Клонирование 514 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6061 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10187 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1357 5
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 237 5
Secure Erase - надежное удаление данных 8 5
DDR - Double data rate 2831 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 965 4
TRIM Enable SSD 4 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9654 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26407 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10774 4
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 340 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 902 4
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 338 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14741 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16481 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 311 3
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 25 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8181 3
NAND MLC flash memory - Multi-Level Cell NAND flash memory 30 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31057 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13092 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7605 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11594 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69838 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4462 3
Microsoft Windows 16054 8
Transcend SSD Scope 15 7
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 6
CrystalDiskInfo 4 3
Linux OS 10536 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 2
Microsoft eDrive 3 2
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 2
Heartfelt Development Services Hungary Kft - HDSentinel - Hard Disk Sentinel 2 2
Samsung Magician SSD 5 2
Nuvia Phoenix 142 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3008 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 536 1
Intel Core - Семейство процессоров 1222 1
Microsoft Windows XP 2412 1
WordPress Foundation - WordPress 232 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 122 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1435 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 221 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 102 1
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 9 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Windows 98 449 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 1
Netgear ReadyNAS OS 2 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 271 1
Seagate SF SSD 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4863 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 499 1
Adata SSD Toolbox 7 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 62 1
Ксенин Алекс 311 1
Perez Ariel - Перез Ариэль 2 1
Печенкин Алексей 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52843 3
Южная Корея - Республика 6762 3
Россия - РФ - Российская федерация 151710 2
Германия - Федеративная Республика 12831 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17707 2
Китай - Тайвань 4075 1
Нидерланды 3580 1
Япония 13407 1
Европа 24467 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Польша - Республика 1991 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9277 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2712 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10354 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1183 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6618 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11432 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19636 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5119 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5096 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1797 1
Английский язык 6801 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2388 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8801 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3747 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49920 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3726 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8081 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8069 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1291 1
Аудит - аудиторский услуги 2897 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6718 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2622 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1103 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9526 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14461 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 29 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4214 1
Tom’s Hardware 467 2
Reddit 337 1
TechSpot 146 1
Blocks & Files 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376467, в очереди разбора - 746274.
Создано именных указателей - 179961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще