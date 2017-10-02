Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Noriaki Katakura Нориаки Катакура

СОБЫТИЯ


02.10.2017 Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA 2
21.09.2017 Toshiba представила 1 ТБ жесткий диск для мобильных устройств 2
20.06.2017 Toshiba представила корпоративные жесткие диски с частотой вращения 15 тыс. об/мин 2
06.04.2017 Toshiba представила жесткие диски корпоративного класса емкостью 8 ТБ 2
10.02.2017 Toshiba представила первые жесткие диски серии MN 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Noriaki Katakura и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 6
Toshiba Corporation 2980 6
Transcend Information 82 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 1
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 9 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Samsung Electronics 11065 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Intel Corporation 12811 1
Kingston Technology 218 1
Seagate Technology 766 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 19 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 26 1
Toshiba XL-Flash - флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке 5 1
Микроконтроллер - Micro Controller Unit, MCU - микросхема управления электронными устройствами 52 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
NAND 3D flash memory 96 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 1
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 38 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 2
Kioxia KumoScale 3 1
Toshiba XD - серия SSD 7 1
Toshiba Canvio 19 1
Toshiba HK - серия SSD 5 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
Европа 24964 4
Япония 13807 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще