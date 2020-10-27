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Toshiba MG Enterprise Capacity серия HDD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2020 Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков 3
10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage 3
07.11.2019 Seagate вот-вот выпустит HDD на 20 и 50 терабайт 1
10.01.2019 Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ 2
20.04.2018 Toshiba расширила линейку HDD новыми моделями с увеличенной емкостью 1
02.10.2017 Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA 1
10.03.2017 Seagate выпустила жесткий диск емкостью 12 ТБ для дата-центров следующего поколения 1
17.01.2017 Seagate представила новый nearline жесткий диск Enterprise Capacity 3.5 HDD v5.1 1
03.09.2015 Seagate анонсировала новую линейку жестких дисков объемом 8 ТБ 1
10.04.2014 Seagate начала поставки жестких дисков объемом 6ТБ для масштабируемых облачных ЦОДов 1
26.09.2013 Seagate представила новые стоечные NAS-системы форм-фактора 1U для СМБ 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Toshiba MG Enterprise Capacity и организации, системы, технологии, персоны:

Seagate Technology 766 7
Toshiba Corporation 2980 5
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 4
SAS Institute 1082 4
Western Digital Corporation - WDC 589 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 1
Supermicro 135 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Microchip Technology - Adaptec 121 1
Samsung Electronics 11065 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
Kingston Technology 218 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 38 3
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 3
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 19 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 26 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
Nearline storage - промежуточный тип хранилища данных, компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием 21 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 22 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
MIB - Management Information Base - база управляющей информации 13 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
HDD TDMR - Two-dimensional magnetic recording - технология двумерной магнитной записи - HDD 3DMR - 3D Magnetic Recording - объемная магнитная запись 8 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 1
Google Android устройства-девайсы 849 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 4
Microchip Technology - Adaptec Storage Manager - Adaptec Smart Storage 8 1
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 23 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Seagate Exos HDD 24 1
Toshiba XD - серия SSD 7 1
Toshiba AL Enterprise Performance - серия HDD 1 1
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 1
Seagate MACH.2 6 1
Toshiba N NAS Hard Drive 6 1
Apple - macOS Time Machine 77 1
Supermicro - TwinBlade 5 1
Seagate NAS OS 5 1
Seagate NAS HDD 3 1
Seagate Business Storage 4 1
Seagate Kinetic Open Storage - Seagate Kinetic HDD 3 1
Seagate PowerChoice 4 1
Supermicro - SuperServer 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16882 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
TrendFocus 23 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 2
Horn Scott - Хорн Скотт 8 2
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 2
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 1
Liaw Wally - Льё Уолли 1 1
Европа 24964 3
Япония 13807 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
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