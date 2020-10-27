Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) представила новую линейку жёстких дисков Toshiba MG08-D, предназначенную для широкого спектра критически важных бизнес-приложений, включая анализ данных для бизнес-аналитики, серверы для малого и среднего бизнеса, хранение и архивирование данных.

Механическая конструкция с воздушным наполнением нового поколения дисков Toshiba отличается лучшей энергоэффективностью и меньшим количеством компонентов. Благодаря этому линейка обеспечивает меньшую общую стоимость владения, чем модели предыдущего поколения. Новая серия MG08-D доступна в ёмкостях 4 ТБ, 6 ТБ и 8 ТБ, с интерфейсом SATA и SAS. Накопители ёмкостью 4 ТБ доступны в форматах 512e и 4Kn, а также в классическом формате 512n. Накопители ёмкостью 6 ТБ и 8 ТБ доступны в форматах 512e и 4Kn.

«ИТ-инженеры центров обработки данных и предприятий сейчас вынуждены сокращать затраты. Стремясь повысить производительность серверов и систем хранения данных, они также не должны забывать о надёжности и энергоэффективности, — говорит Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH. — В накопителях линейки MG08-D используется технология Toshiba нового поколения — Conventional Magnetic Recording (CMR). Диски универсальны и оптимальны при широком спектре сценариев использования».

При рабочей нагрузке 550 ТБ в год линейка MG08-D обладает широким набором функций. Среди них — скорость работы 7200 об/мин, форм-фактор 3,5 дюйма, возможность выбора интерфейса SATA 6 Гбит/с или 12 Гбит/с. По сравнению с текущей линейкой Toshiba, состоящей из моделей ёмкостью 4 ТБ, 6 ТБ и 8 ТБ поколений MG04/05 и MG06, представители новой серии MG08-D предлагают более широкий спектр преимуществ за счет использования новых технологических достижений. Например, по сравнению с предыдущими моделями, новые диски ёмкостью 4 ТБ обладают примерно на 23% лучшей максимальной устойчивой скоростью передачи данных, достигающей 243 МБ/с. Размер кэша также был увеличен вдвое до 256 МБ. Повышена и эксплуатационная надёжность: показатель MTTF увеличился с 1,4 миллиона часов (AFR 0,63%) до 2 миллионов часов (AFR 0,43%). Показатель MTTF в 2 миллиона часов также поддерживается новыми моделями серии MG08-D ёмкостью 6 ТБ и 8 ТБ

Ожидается, что линейка Toshiba MG08-D емкостью 4, 6 и 8 ТБ поступит в продажу в первом квартале 2021 года.