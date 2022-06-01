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Toshiba Europe GmbH TEE Toshiba Electronics Europe TME Toshiba Memory Europe Toshiba Computer Systems

СОБЫТИЯ

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01.06.2022 Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК

Компания Toshiba Electronics Europe представляет P300 — новый жесткий диск форм-фактора 3,5 дюйма с об
09.03.2022 Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители

Компания Toshiba Electronics Europe GmbH объявила, что головное предприятие, корпорация Toshiba Electr
12.05.2021 Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения

Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH., объясняет: «Благодаря очередному расширению линейки S300 мы
27.10.2020 Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков

Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH. — В накопителях линейки MG08-D используется технология Toshi
01.09.2020 Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio

Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH. Новые модели Toshiba Canvio — это решения для хранения данны
27.08.2020 Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения

Лоренцо Мартинес-Паломо (Lorenzo Martinez-Palomo), глава департамента хранения данных подразделения Toshiba Electronics Europe GmbH. Серия Toshiba S300 Pro и новая модель S300 объемом 4 ТБ дост
03.12.2019 Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ

данных, — отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. — Дополнение серии P300 дисками объемом 4 ТБ и 6 ТБ свидетел
10.01.2019 Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ

орпуса привода», - отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения по выпуску HDD Toshiba Electronics Europe. Линейка MG08 обеспечивает вращение со скоростью 7200 об/мин, рабо
01.03.2018 Toshiba представила 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 2 ТБ

л Такахиро Касахара (Takahiro Kasahara), старший руководитель подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. – Достижение емкости 2 ТБ в стандартном для отрасли форм-фак
02.10.2017 Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA

зал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe. – Представляя новую серию корпоративных жестких дисков большой ем
21.09.2017 Toshiba представила 1 ТБ жесткий диск для мобильных устройств

зал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe.
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти

, – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Electronics Europe.SSD-диски серии PM5 с интерфейсом SAS 12 Гбит/с будут выпускаться

03.12.2010 Toshiba Computer Systems запустила накопительную акцию для партнеров «Выбери свое преимущество с Toshiba»

В преддверии Нового года компания Toshiba Computer Systems объявила о старте уникальной накопительной акции для партнеров «Выбери свое преимущество с Toshiba». В рамках акции Toshiba определит лучших партнеров по итогам года и

29.07.2009 Алан Томпсон назначен президентом Toshiba Europe

Компания Toshiba объявила о назначении Алана Томпсона (Alan Thompson) на пост президента Toshiba Europe. С 1 июля 2009 г. Томпсон сменил на этой должности Нориаки Хашимото (Noriaki Hashimoto), который после двух лет президентства возвращается в Токио. Как президент Toshiba Europ
20.05.2005 Toshiba изменила взгляд на Россию

дитель также не может. Как сообщил CNews Сандор ван дер Хам, глава департамента бизнес-планирования Toshiba Europe GmbH (Германия), в 2004 году на долю России приходилось около 4% всего бизнеса

Публикаций - 180, упоминаний - 228

Toshiba Europe GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 164
SAS Institute 1082 12
Intel Corporation 12811 9
Samsung Electronics 11065 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 6
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 9 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Dell EMC 5180 4
Microsoft Corporation 25775 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Rover - RoverComputers 423 3
Lenovo Group 2447 3
Apple Inc 13156 3
HP Inc. 5883 3
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 2
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 2
LG Electronics 3735 2
Sony 6739 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Polymedia - Полимедиа 158 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 1
Arduino Software 75 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Grotem - Гротем 9 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Microchip Technology - Adaptec 121 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Белый Ветер 365 1
JTI - Донской табак 8 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
Почта России ПАО 2370 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
TCG - Trusted Computing Group 31 5
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 46
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 34
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 26
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
NAND flash memory - флеш-память 684 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 9
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 9
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
Аксессуары 4282 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 11
Microsoft Windows 16882 7
Toshiba Satellite 166 6
Toshiba QSBC - Toshiba Quadruple Swing-By Code 9 6
Toshiba TCR - серия LDO-регуляторов 5 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Toshiba SOP Advance 4 4
Toshiba HK - серия SSD 5 4
Toshiba DTMOS 4 4
Toshiba Qosmio 85 4
Toshiba Portege 98 4
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 3
Toshiba TC - интегральные схемы 3 3
AMD Turion 169 3
AMD Mobility Radeon HD 88 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Toshiba TLP - серия фотореле 2 2
Toshiba ACDS - Toshiba Advanced Current Detection System - расширенная система определения тока электродвигателей 2 2
Kioxia Exceria - серия карт памяти 7 2
Intel TME - Intel Total Memory Encryption 3 2
Toshiba TZ - прикладной процессор 2 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Rover - RoverBook 156 2
Toshiba TruBrite 11 2
Apple iPod nano 215 2
Toshiba MLC NAND 3 2
Toshiba Tecra 49 2
Toshiba EasyGuard 13 2
Apple iPad 4012 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Microsoft Windows XP 2431 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Kioxia KumoScale 3 1
Снытко Игорь 20 12
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 11
Rowan Paul - Рован Пол 12 7
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 7
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 6
Корчагин Олег 9 5
Мишин Глеб 70 3
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 2
Гребельный Антон 21 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Wüst Peter - Вюст Петер 5 1
Коновалов Андрей 9 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
Низовский Григорий 36 1
Исинбаева Елена 4 1
Wong Greg - Вонг Грег 1 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 6 1
Терляков Андрей 3 1
Куракин Алексей 7 1
Martinez-Palomo Lorenzo - Мартинес-Паломо Лоренцо 2 1
Демидов Михаил 134 1
Клягин Максим 29 1
Kasahara Takahiro - Касахара Такахиро 1 1
Заскалет Михаил 12 1
Камытбаева Зарина 16 1
Черкасов Вадим 1 1
Поповский Виктор 2 1
Леонтьев Андрей 3 1
Емельянов Андрей 5 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Волков Федор 4 1
Goto Hayato - Гото Хаято 1 1
Киреева Елена 3 1
Kumagai Tomoaki - Кумагаи Томоаки 1 1
Takeda Kazuyuki - Такеда Казуюки 1 1
Европа 24964 45
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Япония 13807 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 10
Германия - Федеративная Республика 13221 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
США - Калифорния 4829 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Испания - Королевство 3840 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Казахстан - Республика 6048 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Китай - Тайвань 4245 2
Европа Западная 1496 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Германия - Гамбург 185 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Галлий - Gallium - химический элемент 363 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ESD - Electronic Software Distribution 21 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 93 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Английский язык 7030 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Мобильные системы 118 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Total Telecom 613 1
allNetDevices 160 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Strategy Analytics 285 1
Forward Insights 3 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Embedded World 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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