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Toshiba Europe GmbH TEE Toshiba Electronics Europe TME Toshiba Memory Europe Toshiba Computer Systems



01.06.2022 Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК 2
09.03.2022 Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители 3
16.09.2021 Toshiba увеличивает емкость жестких дисков N300 и X300 до 18 ТБ 1
12.05.2021 Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения 3
27.10.2020 Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков 2
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake 1
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 1
01.09.2020 Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio 2
27.08.2020 Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения 3
10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage 2
03.12.2019 Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ 2
03.09.2019 Toshiba дополнила линейки жестких дисков N300 и X300 моделями емкостью 16 ТБ 2
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища 1
08.02.2019 Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0 1
10.01.2019 Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ 3
06.08.2018 Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти 1
25.06.2018 Toshiba выпустила серию МОП-транзисторов с активным подавлением эффекта Миллера для драйверов реле 1
22.06.2018 Toshiba выпустила фотореле для систем автоматизации производства и других промышленных устройств 1
15.06.2018 Toshiba выпутила новую ИС драйвера трехфазных бесколлекторных двигателей вентиляторов 1
21.05.2018 Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов 1
18.05.2018 Toshiba представила решение KumoScale для хранилищ данных в облачной инфраструктуре 1
14.05.2018 Toshiba выпустила новые МОП-транзисторы для автомобильных устройств 1
03.05.2018 Toshiba представила фотореле среднего напряжения для промышленного применения 1
12.04.2018 Toshiba представила новую интегральную схему драйвера коллекторных электродвигателей для поверхностного монтажа 1
28.03.2018 Toshiba представила серию планарных МОП-транзисторов следующего поколения на 600 В 1
26.03.2018 Toshiba представила LDO-регуляторы на 1,5 А в компактном корпусе 1
01.03.2018 Toshiba представила 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 2 ТБ 3
22.02.2018 Toshiba представила промышленные 100 В МОП-транзисторы с каналом n-типа 1
07.02.2018 Toshiba представила новую платформу Bluetooth 4.2 для оценки и прототипирования 1
02.02.2018 Toshiba представила чипы с поддержкой Bluetooth 5.0 1
26.01.2018 Toshiba представила компактные диоды для защиты гаджетов от статики 1
04.12.2017 Toshiba расширила ассортимент транзисторных матриц нового поколения 1
02.10.2017 Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA 2
21.09.2017 Toshiba представила 1 ТБ жесткий диск для мобильных устройств 2
01.09.2017 Toshiba представила интеллектуальную оптопару с драйвером затвора 1
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти 3
11.08.2017 Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти 2
20.06.2017 Toshiba представила корпоративные жесткие диски с частотой вращения 15 тыс. об/мин 2
15.06.2017 Toshiba представила многоразрядные TVS-диоды для защиты интерфейсов мобильных устройств 1
13.06.2017 Toshiba представила чипы для интеллектуальных устройств Bluetooth 1

Публикаций - 172, упоминаний - 217

Toshiba Europe GmbH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Toshiba Corporation 2901 126
SAS Institute 917 12
Ростех - Автоматика Концерн 1527 4
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation 4 2
Microsoft Corporation 23733 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 53 1
Dell EMC 4947 1
VMware 2178 1
NetApp - Network Appliance 632 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8171 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 42 1
PMC-Sierra - Adaptec 116 1
Arduino Software 53 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 47 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 9
Россети Ленэнерго 2385 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2543 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 342 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18436 1
TCG - Trusted Computing Group 31 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 72 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12924 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17656 32
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 57 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26446 27
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4083 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8315 24
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1302 22
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2549 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15370 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21864 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2822 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40658 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11439 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9741 15
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8811 14
NAND flash memory - флеш-память 597 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4506 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9421 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80454 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6808 12
Wearable devices - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства 690 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6637 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17809 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19472 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13744 10
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5488 8
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 965 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55149 8
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 477 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13420 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1888 7
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 357 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17946 6
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 264 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5300 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26710 5
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 339 5
Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 247 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8573 5
Цифровая мануфактура - Макс САПР 215 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 321 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1494 5
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 11 4
Toshiba SOP Advance 4 4
Toshiba DTMOS 4 4
Toshiba HK - серия SSD 4 3
Microsoft Windows 14662 3
Toshiba TC - интегральные схемы 3 3
Apple iPad 3762 2
Toshiba ACDS - Toshiba Advanced Current Detection System - расширенная система определения тока электродвигателей 2 2
Toshiba TLP - серия фотореле 2 2
Toshiba TZ - прикладной процессор 2 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1594 2
Microsoft Windows 7 1898 2
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 8 2
Toshiba MLC NAND 3 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 186 1
Apple iPad Pro 268 1
Toshiba BENAND 1 1
SanDisk microSD - SanDisk microSDXC - SanDisk microSDHC - SanDisk M2 - SanDisk Memory Stock Micro - Sandisk MultiMediaCard 30 1
Toshiba ApPLite 1 1
Toshiba Canvio 15 1
Toshiba SSM - серия МОП-транзисторов 1 1
Toshiba TB - серия модульных контроллеров двигателей 1 1
Toshiba InPAC - Toshiba Intelligent Phase Control 1 1
Toshiba TCR - серия LDO-регуляторов 1 1
Toshiba XG5 NVMe SSD 2 1
Apple macOS X - Rhapsody 1508 1
VMware vSphere 511 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM 181 1
Google Play - Google Store - Android Market 3021 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6716 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 115 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2886 1
Larsson Martin - Ларссон Мартин 11 11
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 7 6
Rowan Paul - Рован Пол 11 5
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 2
Wong Greg - Вонг Грег 1 1
Martinez-Palomo Lorenzo - Мартинес-Паломо Лоренцо 2 1
Kasahara Takahiro - Касахара Такахиро 1 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 25 1
Wüst Peter - Вюст Петер 4 1
Европа 21496 29
Германия - Федеративная Республика 12179 4
Россия - РФ - Российская федерация 126170 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4943 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50608 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13070 2
США - Калифорния 4687 2
Ближний Восток 2693 2
Африка - Африканский регион 3309 2
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Италия - Итальянская Республика 4245 1
Испания - Королевство 3624 1
Швеция - Королевство 3546 1
Индия - Республика 5137 1
Франция - Французская Республика 7618 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 437 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 133 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15573 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2006 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3912 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4804 8
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3544 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9529 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 831 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8550 4
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 20 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43071 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21213 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4297 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1452 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1455 2
Энергетика - Energy - Energetically 4515 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4967 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2636 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5359 1
ESD - Electronic Software Distribution 14 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5646 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2322 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1162 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2287 1
InGaAs - Gallium Arsenide-India - Арсенид галлия-индия 17 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1188 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 931 1
91Mobiles 1726 1
IDC - International Data Corporation 4866 2
Gartner - Гартнер 3493 1
Forward Insights 3 1
IHS iSuppli 397 1
Strategy Analytics 283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11830 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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