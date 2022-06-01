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Toshiba Europe GmbH TEE Toshiba Electronics Europe TME Toshiba Memory Europe Toshiba Computer Systems
СОБЫТИЯ
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|01.06.2022
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Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК
Компания Toshiba Electronics Europe представляет P300 — новый жесткий диск форм-фактора 3,5 дюйма с об
|09.03.2022
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Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители
Компания Toshiba Electronics Europe GmbH объявила, что головное предприятие, корпорация Toshiba Electr
|12.05.2021
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Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения
Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH., объясняет: «Благодаря очередному расширению линейки S300 мы
|27.10.2020
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Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков
Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH. — В накопителях линейки MG08-D используется технология Toshi
|01.09.2020
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Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio
Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH. Новые модели Toshiba Canvio — это решения для хранения данны
|27.08.2020
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Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения
Лоренцо Мартинес-Паломо (Lorenzo Martinez-Palomo), глава департамента хранения данных подразделения Toshiba Electronics Europe GmbH. Серия Toshiba S300 Pro и новая модель S300 объемом 4 ТБ дост
|03.12.2019
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Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ
данных, — отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. — Дополнение серии P300 дисками объемом 4 ТБ и 6 ТБ свидетел
|10.01.2019
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Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ
орпуса привода», - отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения по выпуску HDD Toshiba Electronics Europe. Линейка MG08 обеспечивает вращение со скоростью 7200 об/мин, рабо
|01.03.2018
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Toshiba представила 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 2 ТБ
л Такахиро Касахара (Takahiro Kasahara), старший руководитель подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. – Достижение емкости 2 ТБ в стандартном для отрасли форм-фак
|02.10.2017
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Toshiba представила корпоративные 10 ТБ жесткие диски с интерфейсом SATA
зал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe. – Представляя новую серию корпоративных жестких дисков большой ем
|21.09.2017
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Toshiba представила 1 ТБ жесткий диск для мобильных устройств
зал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe.
|16.08.2017
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Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти
, – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Electronics Europe.SSD-диски серии PM5 с интерфейсом SAS 12 Гбит/с будут выпускаться
|03.12.2010
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Toshiba Computer Systems запустила накопительную акцию для партнеров «Выбери свое преимущество с Toshiba»
В преддверии Нового года компания Toshiba Computer Systems объявила о старте уникальной накопительной акции для партнеров «Выбери свое преимущество с Toshiba». В рамках акции Toshiba определит лучших партнеров по итогам года и
|29.07.2009
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Алан Томпсон назначен президентом Toshiba Europe
Компания Toshiba объявила о назначении Алана Томпсона (Alan Thompson) на пост президента Toshiba Europe. С 1 июля 2009 г. Томпсон сменил на этой должности Нориаки Хашимото (Noriaki Hashimoto), который после двух лет президентства возвращается в Токио. Как президент Toshiba Europ
|20.05.2005
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Toshiba изменила взгляд на Россию
дитель также не может. Как сообщил CNews Сандор ван дер Хам, глава департамента бизнес-планирования Toshiba Europe GmbH (Германия), в 2004 году на долю России приходилось около 4% всего бизнеса
Toshiba Europe GmbH и организации, системы, технологии, персоны:
|UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
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