Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители

Компания Toshiba Electronics Europe GmbH объявила, что головное предприятие, корпорация Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation, представила стратегию развития своей линейки жестких дисков класса Nearline. Компания планирует использовать инновационные инженерные решения, чтобы значительно увеличить емкость накопителей. Об этом CNews сообщили представители Toshiba.

Ожидается, что объемы следующего поколения жестких дисков Toshiba класса Nearline достигнут цифры в 35 ТБ до конца 2024 финансового года и превысят 40 ТБ к 2026 г. Добиться этих амбициозных целей позволит увеличение количества магнитных слоев (до одиннадцати) в сочетании с использованием революционных запатентованных технологий записи Toshiba. Применение технологий микроволновой магнитной записи с управляемым потоком FC-MAMR (Flux-Controlled Microwave-Assisted Magnetic Recording) и микроволновой магнитной записи с переключением MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching Microwave-Assisted Magnetic Recording) позволит значительно увеличить плотность записи, а также обеспечить высокие соотношение сигнал/шум (SNR) и надежность при эксплуатации устройств. Благодаря этому Toshiba сможет в долгосрочной перспективе продолжать увеличивать емкость накопителей, одновременно снижая совокупную стоимость владения ими.

Для реализации плана будут применяться технологии записи данных высокой плотности

«Мы живем в информационном мире. Потребление и использование данных — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Потоки информации увеличиваются с каждым днем, и большую часть генерируемых данных необходимо размещать в облаке, что оказывает значительное влияние на сектор хранения данных, — сказал Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных в компании Toshiba Electronics Europe GmbH. — Мы провели детальные консультации с ведущими операторами облачных сервисов, чтобы выяснить, какие требования к хранению данных они будут предъявлять в будущем. Наши накопители FC-MAMR и MAS-MAMR с высокой плотностью записи не только предоставляют им необходимую емкость для хранения, но и отличаются высокой производительностью чтения и записи, а также длительным сроком службы».

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Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) — европейское подразделение по производству электронных компонентов компании Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. TEE предлагает европейским потребителям и предприятиям большой выбор жестких дисков (HDD), а также полупроводниковые решения для автомобилей, промышленности, Интернета вещей, управления движением, телекоммуникаций, сетей, потребительских товаров и бытовой техники. Помимо жестких дисков, портфель компании включает силовые полупроводники и другие дискретные устройства, начиная с диодов и заканчивая логическими ИС, оптическими полупроводниками, а также микроконтроллеры и стандартные продукты для конкретных приложений (ASSP).