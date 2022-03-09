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Martinez-Palomo Larry Мартинес-Паломо Ларри

СОБЫТИЯ


09.03.2022 Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители 2
12.05.2021 Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения 2
27.10.2020 Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков 2
01.09.2020 Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio 2
03.12.2019 Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ 1
03.09.2019 Toshiba дополнила линейки жестких дисков N300 и X300 моделями емкостью 16 ТБ 2
10.01.2019 Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ 2

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Martinez-Palomo Larry и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 7
Toshiba Corporation 2980 6
SAS Institute 1082 2
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 9 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Samsung Electronics 11065 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Kingston Technology 218 1
Seagate Technology 766 1
Intel Corporation 12811 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 5
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 38 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 19 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
NAND 3D flash memory 96 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
USB Type-A - USB-A 697 1
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 93 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
AOD - Always On Display 228 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
PnP - Plug&Play 326 1
Nearline storage - промежуточный тип хранилища данных, компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием 21 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
MIB - Management Information Base - база управляющей информации 13 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 2
Apple iPad 4012 1
Apple iPad Pro 320 1
Toshiba Canvio 19 1
Microsoft Windows 16882 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Европа 24964 3
Япония 13807 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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