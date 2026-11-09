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MIB Management Information Base база управляющей информации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 14
MIB и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6046 1
|Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 1
|Barayev Ami - Бараев Ами 2 1
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
|Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
|Peters Tim - Питерс Тим 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169682 2
|Азия - Азиатский регион 5975 2
|Европа 25067 1
|Япония 13876 1
|Индия - Bharat 5933 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 1
|Канада 5099 1
|Италия - Итальянская Республика 4529 1
|Франция - Французская Республика 8222 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4981 1
|Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
|Нидерланды 3786 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484588, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484588, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.