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MIB Management Information Base база управляющей информации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.11.2026 «Скайфолл Лабс»: SkyV Discovery включен в единый реестр российского ПО 1
13.07.2020 Zyxel представила гибридный коммутатор с тремя режимами управления 1
10.01.2019 Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ 1
23.04.2018 RCNTEC выпустил новую версию ПО для Smart-PDU RPCM 1
23.12.2013 Банковский троян Qadars способен обойти механизм двухфакторной аутентификации 1
11.09.2009 RAD представила новое демаркационное устройство Ethernet - LA-210 1
23.04.2008 Netgear представила двухдиапазонную точку доступа 802.11N 1
05.02.2008 MRV выпустила новые сервисные модули FiberDriver 1
24.05.2006 Новые принтеры Dell составят конкуренцию HP 1
20.04.2005 Gigabyte выпустил новую флагманскую системную плату серии i-DNA 1
08.04.2005 Gigabyte выпустила первую системную плату с поддержкой SLI 1
28.12.2004 МТС модернизировали транспортную сеть в Новосибирске 1
03.08.2004 Компания MIB выпустила автомобильный FM-плеер 1
14.06.2002 LSI Logic выпустила новый процессор для Ethernet-коммутаторов с набором ПО 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

MIB и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12903 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 431 2
ADVA Optical Networking - MRV Communications 222 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Диалог-Сети 18 1
Dell EMC 5212 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16333 1
HP Inc. 5914 1
Toshiba Corporation 2988 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 39 1
ESET - ESET Software 1165 1
SAS Institute 1093 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions - РДС 34 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - Toshiba Computer Systems 183 1
Netgear 254 1
Nvidia Corp 4138 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6046 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2279 5
Дистанционное управление - Удалённое управление 1294 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18456 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34236 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10719 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22926 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 641 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1668 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 2
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 115 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11690 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1284 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 773 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13670 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10120 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10949 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3931 2
DDR - Double data rate 3129 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8044 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13422 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4253 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36447 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5044 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17157 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1674 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10231 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1124 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14550 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2831 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2659 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24980 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 490 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13762 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 585 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 269 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 316 1
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 600 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 386 1
Microsoft Windows 17092 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1913 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 148 1
Nvidia SLI 164 1
Nokia Alcatel-Lucent ADM16 1 1
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 1
Netgear VPN ProSafe 52 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 1
Nvidia nForce 111 1
Intel Pentium 4 Extreme Edition 23 1
RCNTEC - RPCM - Remote Power Control Module - RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 9 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2044 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
Mozilla Firefox - браузер 1965 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1449 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 178 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 179 1
Intel Express Chipset Family 112 1
Intel Matrix Storage Technology - Intel Matrix Storage Manager - IMSM 19 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 1
Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 1
Barayev Ami - Бараев Ами 2 1
Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
Peters Tim - Питерс Тим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169682 2
Азия - Азиатский регион 5975 2
Европа 25067 1
Япония 13876 1
Индия - Bharat 5933 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 1
Канада 5099 1
Италия - Итальянская Республика 4529 1
Франция - Французская Республика 8222 1
Россия - СФО - Новосибирск 4981 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Нидерланды 3786 1
Металлы - Медь - Copper 872 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 803 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6229 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54475 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7659 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3419 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1399 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1912 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12176 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8019 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3854 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12507 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3828 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2552 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1400 1
EE Times 160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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