Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK Mail.ru 33 Слона Цифровое агентство недвижимости
Публикаций - 72, упоминаний - 73
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1862 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5714 2
|The Bell - Издание 34 1
|Ведомости 302 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 109 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 225 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175063, в очереди разбора - 991135.
Создано именных указателей - 70831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175063, в очереди разбора - 991135.
Создано именных указателей - 70831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru