Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 70831
ИКТ 6561
Организации 4533
Ведомства 1400
Ассоциации 512
Технологии 2522
Системы 15009
Персоны 24535
География 1302
Статьи 826
Пресса 744
ИАА 494
НИИ, ВУЗы и библиотеки 993
Мероприятия 740

VK Mail.ru 33 Слона Цифровое агентство недвижимости



15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
03.04.2020 Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии 1
26.03.2020 Mail.ru Group выделит ресурсы на миллиард рублей для поддержки СМБ 1
10.03.2020 Mail.ru скупает интернет-активы. Потрачено 2 миллиарда 2
30.10.2019 «33 Слона» (Mail.ru Group) и ФНП запустили сервис «Безопасная сделка» 1
06.05.2019 Выход Windows «для дешевых ПК» откладывается, потому что в ней не работает главная новинка 1
26.04.2019 Исследование Eset: 13% сотрудников российских компаний делятся своим паролем 1
25.04.2019 Huawei открыла три фирменных центра обслуживания в городах России 1
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 1
23.04.2019 Финансовые компании хотят гибридное облако, но боятся реорганизации ИТ 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1
18.04.2019 Банк «Открытие» представил индекс цифровизации бизнеса 1
18.04.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 12% 1
17.04.2019 Прибыль и выручка IBM резко упали. Продажи мейнфреймов провальны 1
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
09.04.2019 Поборы за покупки в иностранных интернет-магазинах за год выросли в три раза 1
09.04.2019 «Билайн» нарастил емкости сетей, чтобы улучшить качество «тяжелого» контента 1
08.04.2019 Huawei готовит дешевый смартфон с мощным флагманским «железом». Цена. 1
08.04.2019 Россия упала на 13 мест в рейтинге развития цифрового общества 1
05.04.2019 Конец прекрасной эпохи. В России бум продаж сверхдешевых смартфонов 1
05.04.2019 Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных 1
03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание 1
03.04.2019 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие 1
02.04.2019 «Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow 1
02.04.2019 Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати 1
27.03.2019 Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов 1
26.03.2019 «Лаборатория Касперского»: больше половины российских школьников получают в соцсетях приглашение «дружить» от незнакомцев 1
26.03.2019 Количество подключений к WI-FI в «Аэроэкспрессе» превысило 4 млн 1
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome 1
21.03.2019 Samsung выпустила «самую быструю в отрасли» память для ЦОДов 1
20.03.2019 Intel закрыла десятки опасных «дыр» в драйверах под Windows 1
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам 1
19.03.2019 Российский рынок серверов вырос на четверть 1
18.03.2019 Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена 1
15.03.2019 «Комацу СНГ» внедрила налоговый мониторинг на базе «1С:Предприятие 8» 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1
07.03.2019 2019 станет третьим подряд годом краха на рынке смартфонов 1
06.03.2019 Годовая выручка Dell выросла на 15% до $90,6 млрд 1
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть 1

Публикаций - 72, упоминаний - 73

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10404 9
VK - Mail.ru Group 2945 7
Samsung Electronics 9150 6
Microsoft Corporation 22039 6
Huawei 3099 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 397 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 3
Intel Corporation 11033 3
DXC Technology 20 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 3
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 31 2
Yandex - Яндекс 4801 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3831 2
Ростех - Ростехнологии 2420 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1888 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6389 2
IBM - International Business Machines Corp 8818 2
Google LLC 9849 2
Fujitsu 1881 2
Oracle Corporation 5896 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 264 2
HP Inc. 5245 2
GitHub 466 2
Consult Universal 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8627 2
Visteon Corporation - Вистеон Электроникс Рус 1 1
Panzerdog 6 1
Alibaba Group 345 1
Amazon Inc - Amazon.com 2572 1
21 век – ТВ - Народный телефон 127 1
Cisco Systems 4683 1
Garmin - Гармин 178 1
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 167 1
Pixonic 18 1
Slightly Mad Studios 29 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Deus Craft 4 1
Surfingbird - Серфингберд - российская служба поисковых рекомендаций 1 1
Ситилинк - Citilink 248 1
Вертикаль - башенный оператор 363 1
DXC Global 2 2
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5037 2
Альфа-Банк 1431 2
White&Case 3 1
О2О Delivery club 164 1
Croyton 5 1
Нейтив Медиа 1 1
Latham & Watkins 8 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Smelborn Enterprises 2 1
Aii Capital 2 1
Yota Arena - киберспортивная арена 7 1
Uber 277 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 748 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2019 1
LinkedIn 554 1
Почта России ПАО 1828 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 925 1
DST Global 169 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 117 1
Virtus.pro 20 1
SK Gaming 13 1
ESforce 22 1
Ситимобил - Служба такси 126 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 844 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2944 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2249 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 962 1
Президент Российской Федерации 3043 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1412 1
Счётная палата РФ 581 1
Федеральное казначейство России 1144 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7647 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4553 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2600 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5666 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1564 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3765 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7545 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 221 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30684 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2275 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1893 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5085 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2406 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 687 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6749 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3342 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2694 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1321 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 209 2
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 96 2
Социальные сети - Соцсети 477 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6816 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6045 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1773 2
DevOps - Development и Operations 373 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2935 1
Big Data - Большие данные 1956 1
Панорамная фотография и видеосъёмка 47 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 225 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 651 1
ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 51 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 864 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1516 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1554 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 743 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6393 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 249 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1811 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3592 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 821 1
Microsoft Windows 10 11221 6
Google Android 11678 5
Linux OS 7457 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 573 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 3
Apple iPad 3570 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 77 3
Apple macOS 1373 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1124 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 766 2
Microsoft Windows 7 1765 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 339 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 917 2
LG 75SM99 82 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 61 2
Intel x86 - архитектура процессора 1274 2
Microsoft Azure 1232 2
Consult Universal Inshoper 2 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 161 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 114 1
BIT.Games Домовята 5 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 189 1
BIT.Games Гильдией Героев 3 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 691 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 260 1
Nokia N-series 408 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5123 1
Linux - Debian GNU 326 1
AWS - Amazon Web Services 624 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 149 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 1
Google Android Wear OS 86 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 691 1
Microsoft Office PowerPoint 618 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1210 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 1
Apple iOS 6297 1
Corning Gorilla Glass 591 1
Исанин Антон 524 3
Карачинский Анатолий 89 2
Мацоцкий Сергей 172 2
Волож Аркадий 209 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 358 2
Гришин Дмитрий 183 1
Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
Гамобрамов Денис 2 1
Надеждин Кирилл 1 1
Никифоров Дмитрий 5 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Сазонов Алексей 3 1
Корнеев Алексей 7 1
Гужиков Павел 2 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 1
Буров Глеб 1 1
Saleh Paul - Салех Пол 2 1
Путин Владимир 2473 1
Санников Владислав 1 1
Фридлянд Михаил 6 1
Абрамец Егор 4 1
Черепенников Антон 58 1
Островцев Дмитрий 1 1
Бузина Андрей 2 1
Добродеев Борис 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 101483 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44364 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31831 8
Германия - Федеративная Республика 8249 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12447 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12261 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12457 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10817 5
Япония 9504 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1480 4
Южная Корея - Республика 3872 3
Сингапур - Республика 1552 3
Азия - Азиатский регион 3506 2
Польша - Республика 1520 2
Великобритания - Виргинские Острова 202 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 804 2
Канада 3083 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11947 2
Индия - Республика 4170 2
Швеция - Королевство 1906 2
Европа 9873 2
Норвегия - Королевство 1055 2
Нидерланды 2107 2
Россия - СФО - Новосибирск 3160 1
Китай - Пекин - Beijing 861 1
Дания - Королевство 895 1
Америка Латинская 1393 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 679 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1103 1
Турция - Турецкая республика 1560 1
Австралия - Австралийский Союз 2694 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2016 1
Франция - Французская Республика 5401 1
Индонезия - Республика 773 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 415 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1860 1
Великобритания - Лондон 1988 1
Израиль 1709 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2083 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4505 9
Банковский сектор экономики 1346 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2121 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 664 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 800 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 867 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 452 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 311 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2338 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 455 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1568 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 727 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 209 1
Thomson Reuters - Рейтер 5714 2
The Bell - Издание 34 1
Ведомости 302 1
Gartner 3267 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 109 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 225 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 117 3
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 153 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
100+ Forum Russia 256 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175063, в очереди разбора - 991135.
Создано именных указателей - 70831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022