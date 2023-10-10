Треть россиян рассказала о негативном отношении к ушедшим иностранным брендам

Россияне оправились от ухода иностранных производителей с отечественного рынка. По данным исследования* аналитиков продукта «Прогноз спроса» Platforma, уход многих зарубежных брендов с российского рынка никак не повлиял на покупательское поведение почти половины (43%) респондентов. При этом столько же соотечественников стали покупать меньше товаров. Об этом CNews сообщили представители Platforma.

Отношение россиян к ушедшим брендам поменялось в худшую сторону – об этом рассказали более трети опрошенных (35%). Около четверти (28%) сохранили нейтралитет в этом вопросе, 29% отмечают, что восприятие ушедших компаний осталось позитивным, а 8% — что отношение к таким брендам улучшилось. Большинство респондентов (62%) тратили прежде до 10 тыс. руб. ежемесячно на товары брендов, покинувших российский рынок, и четверть (25%) – до 20 тыс. руб. Расходы на отечественные марки сегодня распределяются так же – 60% до 10 тыс. руб. и 25%, соответственно, до 20 тыс. руб. Данные иллюстрируют, что несмотря на смену брендов и отношения к ушедшим игрокам, расходы на категорию в целом остаются стабильны.

Россияне, лишившись возможности приобретать иностранные товары, «распробовали» отечественные аналоги. По результатам исследования, 73% соотечественников рассказали, что их устраивают бренды-аналоги ушедших иностранных продуктов. Из них 29% отметили, что товары российского производства не уступают по качеству зарубежным, а 14% ответили, что отечественные продукты даже лучше иностранных.

Доля респондентов, отметивших, что в указанных категориях отечественные производители успешно заместили ушедшие иностранные бренды: продукты питания (33%), товары для дома (26%), одежду и обувь (23%), технику и электронику (18%), косметику (16%).

Цена (31%) и доступность (24%) российских товаров являются ключевыми преимуществами перед зарубежными аналогами, по мнению россиян. Среди прочих сильных сторон опрошенные отметили качество продукции (18%), экологичность (13%) и уникальность товаров (13%).

В то же время, по мнению 16% респондентов, российские товары уступают зарубежным аналогам, но при этом уверены, что «пользоваться ими можно». Лишь 11% не устраивает качество отечественных продуктов. Хуже всего, по мнению опрошенных, российским компаниям удалось заменить товары для отдыха (11%) и автомобили (10%). Говоря о недостатках российских аналогов иностранных брендов, пятая часть (21%) назвала низкое качество товаров, по 17% — инновационную отсталость и их низкую престижность. По мнению 15%, недостатков у отечественных аналогов нет.

Об ухудшении отношения покупателей к иностранным брендам говорит и то, что четверть россиян (24%) не рады перспективе возвращения ушедших с российского рынка компаний. В то же время почти столько же (23%) ждут возвращения иностранных брендов на полки отечественных магазинов. При этом 23% выразили безразличие к зарубежным компаниям, а каждый десятый (12%) отметил, что уже пользуется российскими аналогами, которые его полностью устраивают. Интересно, что, по мнению 28% россиян, возвращение иностранных брендов негативно повлияет на развитие отечественной отрасли.

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«Российские потребители начали активнее приспосабливаться к тому, что большинство товаров на полках магазинов — отечественные. Для производителей такая трансформация послужила сильным мотиватором для более детального изучения потребительского поведения и привычек покупателей, чтобы удовлетворять спрос на продукты ушедших компаний. Разумеется, есть пока и относительно слабые стороны. Например, по данным нашего исследования, больше всего россияне скучают по зарубежной технике (31%) и автомобилям (28%)», — сказал директор по продукту «Прогноз спроса» Platforma Николай Герантиди.

*Специалисты сервиса «Прогноз спроса» Platforma провели опрос среди 1204 респондентов из российских городов в возрасте 18+. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с 11 по 17 сентября 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+

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Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.