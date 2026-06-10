Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция

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Какие основные компоненты входят в состав парфюмерии?
Душистые вещества – ароматическая основа продукции (концентрированные композиции, настои, растворы, масла); этиловый спирт – растворитель душистых веществ и дезинфицирующее средство, позволяющее не испортиться готовой продукции; вода – предназначена для снижения; красители – необходимы для окраски готовой жидкости в необходимый цвет; духи содержат самый высокий процент эфирных масел – от 18 до 30%. Их растворяют в чистом спирте: 96%.
Что такое мист для тела, и что он содержит?
Это ароматы с невысокой парфюмерной концентрацией (1-3%). Не содержит спирт, из-за чего максимально безопасен для применения обладателями чувствительной кожи.
В чем разница между туалетной водой и парфюмерной?
Туалетная вода – по концентрации одна из наиболее распространенных разновидностей в линейках парфюмерных домов. Содержание душистых веществ колеблется от 5 до 15%. Парфюмерная вода содержит от 15 до 20% концентрата. Звучит в среднем 5-6 часов, хотя некоторые экземпляры слышны и через 8.
Попадает ли косметика в кровь через кожу?
Попадание косметических ингредиентов в кровь происходит в крайне незначительных количествах (например, через микротравмы кожи и ранки). Чтобы вещество попало в кровь через кожу, ему нужно преодолеть эпидермис, дерму и стенки капилляров. На это способны лишь очень мелкие растворимые в жирах молекулы, и то в небольших количествах, как правило, не оказывающих системного влияния.
Содержатся ли в косметике вредные вещества?
Конечно, в косметике могут содержаться вещества потенциально вредные для организма. Однако важно понимать, что всё зависит от их концентрации в организме в целом. Большинство косметических продуктов на полках магазинов проходят строгий контроль и безопасны при правильном использовании. Чтобы обезопасить себя, следует выбирать качественную косметику и покупать ее только в специализированных косметических магазинах.
Как правильно пользоваться косметикой?
Основной вред организму наносит не косметика сама по себе, а её неправильное использование. Необходимо обязательно смывать всю косметику в конце дня, не пользоваться просроченной косметикой, регулярно мыть и менять кисти, спонжи и прочие инструменты для нанесения косметики.
Какие вещества в составе духов чаще всего вызывают аллергию?
При выборе духов важно учитывать возможные аллергены в их составе. В первую очередь это могут быть ароматизаторы, как натуральные эфирные масла (например, дубового мха, жасмина или сандала), так и синтетические отдушки (гексилкоричный спирт, линалоол, лимонен). Кроме того, в составе могут присутствовать консерванты и стабилизаторы (парабены, формальдегид), способные вызывать раздражение, а также этиловый спирт, который сушит кожу и ослабляет её защитный барьер. Иногда в парфюмерию добавляют фталаты — химические соединения для фиксации аромата, потенциально опасные для здоровья.
Как понять, что духи испортились из-за неправильного хранения?
Не менее важен срок годности продукта. При неправильном хранении (под воздействием света, перепадов температуры или повышенной влажности) духи могут испортиться. Об этом свидетельствуют изменения цвета (потемнение), появление осадка или расслоение жидкости, налёт на распылителе, а также искажение запаха.
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Косметический салон дома: Ватт и Вольт на службе у красоты
ть эффект, полученный при посещении косметического салона. Состояние сегодняшнего рынка электронной косметики радует своим многообразием, но не надо обольщаться — профессиональная индустри
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L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не бо
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Холодильник для косметики: сохраняем красоту
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|16.07.2007
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Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
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