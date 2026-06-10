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Здравоохранение Косметология Cosmetology косметика и парфюмерия парфюмерно-косметическая продукция

Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция

Какие основные компоненты входят в состав парфюмерии?
Душистые вещества – ароматическая основа продукции (концентрированные композиции, настои, растворы, масла); этиловый спирт – растворитель душистых веществ и дезинфицирующее средство, позволяющее не испортиться готовой продукции; вода – предназначена для снижения; красители – необходимы для окраски готовой жидкости в необходимый цвет; духи содержат самый высокий процент эфирных масел – от 18 до 30%. Их растворяют в чистом спирте: 96%.

Что такое мист для тела, и что он содержит?
Это ароматы с невысокой парфюмерной концентрацией (1-3%). Не содержит спирт, из-за чего максимально безопасен для применения обладателями чувствительной кожи.

В чем разница между туалетной водой и парфюмерной?
Туалетная вода – по концентрации одна из наиболее распространенных разновидностей в линейках парфюмерных домов. Содержание душистых веществ колеблется от 5 до 15%. Парфюмерная вода содержит от 15 до 20% концентрата. Звучит в среднем 5-6 часов, хотя некоторые экземпляры слышны и через 8.

Попадает ли косметика в кровь через кожу?
Попадание косметических ингредиентов в кровь происходит в крайне незначительных количествах (например, через микротравмы кожи и ранки). Чтобы вещество попало в кровь через кожу, ему нужно преодолеть эпидермис, дерму и стенки капилляров. На это способны лишь очень мелкие растворимые в жирах молекулы, и то в небольших количествах, как правило, не оказывающих системного влияния.

Содержатся ли в косметике вредные вещества?
Конечно, в косметике могут содержаться вещества потенциально вредные для организма. Однако важно понимать, что всё зависит от их концентрации в организме в целом. Большинство косметических продуктов на полках магазинов проходят строгий контроль и безопасны при правильном использовании. Чтобы обезопасить себя, следует выбирать качественную косметику и покупать ее только в специализированных косметических магазинах.

Как правильно пользоваться косметикой?
Основной вред организму наносит не косметика сама по себе, а её неправильное использование. Необходимо обязательно смывать всю косметику в конце дня, не пользоваться просроченной косметикой, регулярно мыть и менять кисти, спонжи и прочие инструменты для нанесения косметики.

Какие вещества в составе духов чаще всего вызывают аллергию?
При выборе духов важно учитывать возможные аллергены в их составе. В первую очередь это могут быть ароматизаторы, как натуральные эфирные масла (например, дубового мха, жасмина или сандала), так и синтетические отдушки (гексилкоричный спирт, линалоол, лимонен). Кроме того, в составе могут присутствовать консерванты и стабилизаторы (парабены, формальдегид), способные вызывать раздражение, а также этиловый спирт, который сушит кожу и ослабляет её защитный барьер. Иногда в парфюмерию добавляют фталаты — химические соединения для фиксации аромата, потенциально опасные для здоровья.

Как понять, что духи испортились из-за неправильного хранения?
Не менее важен срок годности продукта. При неправильном хранении (под воздействием света, перепадов температуры или повышенной влажности) духи могут испортиться. Об этом свидетельствуют изменения цвета (потемнение), появление осадка или расслоение жидкости, налёт на распылителе, а также искажение запаха.

1950 год, СССР Кремы. Смягчают кожу, придают ей свежесть и белизну. Старинный советский плакат художника Александра Андреади с рекламой кремов: «Снегурочка», «Юность», «Пластика», «Тэжэ». 1950 год, СССР Кремы. Смягчают кожу, придают ей свежесть и белизну. Старинный советский плакат художника Александра Андреади с рекламой кремов: «Снегурочка», «Юность», «Пластика», «Тэжэ».
Кремы. Хорошее средство для ухода за кожей лица. (А. П. Андреади) 1958 год Кремы. Хорошее средство для ухода за кожей лица. (А. П. Андреади) 1958 год
1937 год, СССР Пудра, духи и крем «Белая ночь». Советский плакат с рекламой парфюмерно-косметических товаров ТэЖэ, на котором изображена женщина в синем платье на фоне ростральных колонн в Петербурге. Художник А. Миллер. 1937 год, СССР Пудра, духи и крем «Белая ночь». Советский плакат с рекламой парфюмерно-косметических товаров ТэЖэ, на котором изображена женщина в синем платье на фоне ростральных колонн в Петербурге. Художник А. Миллер.
1899 год, Санкт-Петербург (Российская империя) Вазелино-глицериновое мыло Ауриха. «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» считалась вторым крупным парфюмерным предприятием Петербурга после предприятия со схожим названием «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». Была основана провизором Рафаилом Эльяшевым в 1876 году. В эту лабораторию входило подразделение «Василий Аурих», названное по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного «носа» фабрики Василия Васильевича Ауриха, и фабрика «Гигиена». 1899 год, Санкт-Петербург (Российская империя) Вазелино-глицериновое мыло Ауриха. «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» считалась вторым крупным парфюмерным предприятием Петербурга после предприятия со схожим названием «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». Была основана провизором Рафаилом Эльяшевым в 1876 году. В эту лабораторию входило подразделение «Василий Аурих», названное по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного «носа» фабрики Василия Васильевича Ауриха, и фабрика «Гигиена».
1899 год, Москва (Российская Империя). Парфюмерные товары. Т-во Брокар и К°. «Брокар и К°» — товарищество парфюмерно-косметического производства, учреждённое в 1893 году в Москве, как развитие дела, основанного Генрихом Брокаром в 1864 году. Одна из крупнейших парфюмерных фирм России в конце XIX – начале XX века. 1899 год, Москва (Российская Империя). Парфюмерные товары. Т-во Брокар и К°. «Брокар и К°» — товарищество парфюмерно-косметического производства, учреждённое в 1893 году в Москве, как развитие дела, основанного Генрихом Брокаром в 1864 году. Одна из крупнейших парфюмерных фирм России в конце XIX – начале XX века.
1900-е годы, Москва (Российская империя) Пудра «Лебяжий пух». Дореволюционный плакат, рекламирующий пудру товарищества «Брокар и К°». «Брокар и К°» — товарищество парфюмерно-косметического производства, учреждённое в 1893 году в Москве как развитие дела, основанного Генрихом Афанасьевичем Брокаром в 1864 году. Одна из крупнейших парфюмерных фирм России в конце XIX — начале XX века. 1900-е годы, Москва (Российская империя) Пудра «Лебяжий пух». Дореволюционный плакат, рекламирующий пудру товарищества «Брокар и К°». «Брокар и К°» — товарищество парфюмерно-косметического производства, учреждённое в 1893 году в Москве как развитие дела, основанного Генрихом Афанасьевичем Брокаром в 1864 году. Одна из крупнейших парфюмерных фирм России в конце XIX — начале XX века.
1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская империя) Туалетные духи Ауриха. «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» считалась вторым крупным парфюмерным предприятием Петербурга после предприятия со схожим названием «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». Была основана провизором Рафаилом Эльяшевым в 1876 году. В эту лабораторию входило подразделение «Василий Аурих», названное по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного «носа» фабрики Василия Васильевича Ауриха, и фабрика «Гигиена». 1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская империя) Туалетные духи Ауриха. «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» считалась вторым крупным парфюмерным предприятием Петербурга после предприятия со схожим названием «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». Была основана провизором Рафаилом Эльяшевым в 1876 году. В эту лабораторию входило подразделение «Василий Аурих», названное по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного «носа» фабрики Василия Васильевича Ауриха, и фабрика «Гигиена».
1900-е годы, Москва (Российская империя) Кто желает быть красивой, интересной? Требуйте всюду крем «Фу-Кианг»! Дореволюционный рекламный плакат крема «Фу-Кианг». Вот только, как крем помогал стать красивой и интересной, доподлинно неизвестно. 1900-е годы, Москва (Российская империя) Кто желает быть красивой, интересной? Требуйте всюду крем «Фу-Кианг»! Дореволюционный рекламный плакат крема «Фу-Кианг». Вот только, как крем помогал стать красивой и интересной, доподлинно неизвестно.

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Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Sunlight Foundation 4 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Online Publishers Association 10 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 247
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 159
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 152
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 151
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 112
Аксессуары 4282 107
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 100
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 96
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 94
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 92
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 91
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 85
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 84
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 68
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 65
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 60
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 60
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 59
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 58
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 53
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 53
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 46
Google Android 15243 79
Apple iOS 8583 51
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 46
Microsoft Windows 16882 41
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 23
Linux OS 11533 20
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Microsoft Office 4170 15
Apple iPhone 6 4861 15
1С:ERP Управление предприятием 841 14
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 13
Microsoft Windows 10 1938 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Apple iPad 4011 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 11
Apple macOS 2419 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Apple iPod 1553 10
Microsoft Dynamics 1197 10
Реестр добросовестных экспортеров 213 10
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 9
Google Chrome - браузер 1701 8
Овчинский Владислав 230 15
Сергунина Наталья 375 9
Зайцев Николай 32 9
Катасонов Сергей 19 9
Путин Владимир 3454 8
Собянин Сергей 538 7
Гарбузов Анатолий 167 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Садовенко Илья 65 5
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 5
Полякова Ирина 35 4
Цой Никита 13 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Шлеин Елизавета 20 4
Либ Феликс 17 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Федоров Алексей 142 4
Бакальчук Владислав 47 4
Вольфсон Борис 15 4
Бороздин Дмитрий 7 3
Шабанов Эдгар 5 3
Сычева Анастасия 12 3
Иващенко Вячеслав 14 3
Нуралиев Борис 298 3
Сергеев Сергей 179 3
Смирнов Дмитрий 112 3
Предыбайло Вячеслав 28 3
Добкин Аркадий 82 3
Кретов Илья 17 3
Макар Александр 8 3
Прайс Константин 22 3
Землянский Сергей 5 3
Кармишин Дмитрий 26 3
Собчак Ксения 17 3
Фурсин Алексей 158 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Николаев Евгений 19 3
Хохлов Александр 14 3
Лосев Сергей 46 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 657
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 137
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 137
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 93
Европа 24962 82
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 75
Франция - Французская Республика 8176 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 55
Германия - Федеративная Республика 13220 55
Южная Корея - Республика 7051 54
Беларусь - Белоруссия 6289 49
Казахстан - Республика 6047 44
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 43
Япония 13807 39
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 37
Россия - СФО - Новосибирск 4875 30
Азия - Азиатский регион 5920 29
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 29
Украина 7928 29
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 23
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Армения - Республика 2449 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 21
Турция - Турецкая республика 2620 18
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 14
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 356
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 220
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 199
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 191
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 171
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 143
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 133
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 114
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 89
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 88
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 86
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 67
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 66
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 64
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 60
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 59
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 57
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 56
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 51
Зоология - наука о животных 2887 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 48
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 304 45
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 70 39
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 39
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 36
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 36
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 265 36
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 33
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 31
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 31
CNews - ZOOM.CNews 1866 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
РИА Новости 1033 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 6
Phys.org 972 6
The Verge - Издание 619 5
Ведомости 1466 5
New Scientist 1448 5
Times 661 5
ZDnet 663 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Nature 832 4
Forbes - Форбс 1002 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Reddit 398 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Bloomberg 1627 3
NYT - The New York Times 1099 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Ars Technica 450 3
Yonhap News Agency 43 3
Korea Times 132 3
FT - Financial Times 1295 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
PhoneArena 75 2
The Washington Post 350 2
Известия ИД 770 2
NBC News 188 2
Washington Profile 142 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Newsis 2 1
TNW - The Next Web 90 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
7Hops - Static Media - Women.com 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
Gartner - Гартнер 3658 15
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Forrester Research 834 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
ResearchMe 14 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
INFOLine-Аналитика 78 2
MAR Consult - Мар Консалт 29 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Harris Interactive 81 2
comScore 379 2
Datamonitor 83 2
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
comScore Networks 35 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Cyber Dialogue 10 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
RiskIQ 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 2
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 8 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
ТГЭУ - Тихоокеанский государственный экономический университет 3 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
НИИСНДВ - Научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ 1 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
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Татьянин день - День российского студенчества - 25 января 4 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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