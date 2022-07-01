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Здравоохранение Косметология Cosmetology косметика и парфюмерия парфюмерно-косметическая продукция

Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция


01.07.2022 «Магнит» тестирует технологию подбора косметики при помощи ИИ

три ценовые категории различной продукции, в том числе собственные бренды розничной сети: корейская косметика KuMiHo и натуральная косметика Stellary Skin Studio. Пользователи смогут при
08.04.2021 «Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage

Розничная сеть «Магнит» начала внедрение технологии E-Visage, позволяющей тестировать декоративную косметику в режиме дополненной реальности. Первое «умное зеркало», с помощью которого можно «
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики

ка из «Магнит косметик» — новый продукт для российского рынка электронной коммерции. Ранее получить косметику из специализированных магазинов всего за полчаса было невозможно», — сказал главный
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»

ки. В 2019 г. около половины всех российских онлайн-покупателей заказывали в интернете декоративную косметику и парфюмерию. "Золотое яблоко", разместившись на маркетплейсе, открыло для себя нов
26.11.2018 «СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс»

мпании выросли на 15%, а месячный объем продаж через сайт достиг показателей среднего товарооборота косметики «СвиссФарм» через сторонние косметические онлайн-магазины. ИТ-специалисты «1С-Рарус
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit

желающему, без специального образования и знания химических формул, возможность создать собственный косметический продукт. Благодаря новому приложению, выполненному в виде конструктора, процесс
20.08.2014 Omote - виртуальная косметика для настоящего лица

араллельным проектированием на него изображения, которую совместно с художниками по компьютерной графике, инженерами и визажистами представил японский продюсер Нобумичи Асаи. Сам Асаи называет Omote «виртуальной косметикой» или «виртуальным грмом». Создав в памяти модель лица, система идеально точно отслеживает его перемещение по ключевым точкам. Встроенный же проектор столь же точно наклад
18.02.2013 "Косметические" наночастицы накапливаются в еде

нка и диоксида церия могут легко попасть на реальные поля, пройти по пищевой цепи и, возможно, вызывать негативные последствия для здоровья человека. Оксид цинка и диоксид церия широко используются в косметике, в частности в лосьонах и солнцезащитных кремах. Ученые опасаются, что через канализацию, осадки и ветер наночастицы могут попасть на фермерские поля, а затем и в пищу. При этом экспе
17.10.2011 Сеть парфюмерии и косметики Азербайджана Ideal внедряет Avarda.ERP

Компания Ansoft, российский разработчик систем автоматизации, объявила о начале проекта по внедрению системы Avarda.ERP в компании Ideal — крупной розничной сети магазинов парфюмерии и косметики на территории Азербайджанской республики. Основной целью внедрения системы Avarda.ERP в компании Ideal является объединение товарного и финансового учета в едином информационном прост
21.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет продаж российского дистрибьютора косметики Rivage

Специалисты «1С-Рарус» завершили проект по автоматизации оперативного учета в компании «Сила Моря» - российского дистрибьютора косметики Rivage. На основе программного продукта «1С:Управление торговлей 8» создана информационная система, позволяющая управлять поставками, продажами, складскими запасами и заказами покупат
10.08.2011 Косметику вместо животных будут тестировать лабораторные клетки

я постоянным контактом с химическими веществами, такими как машинное масло, моющие средства, мыло и косметика. Постоянный контакт с этими аллергенами на работе или дома зачастую становится исто
07.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) автоматизировала косметический центр «Mery Belle» с помощью программного продукта «БИТ:Красота 8. ПРОФ». Ко
07.10.2010 SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido

ект по внедрению пакетированного решения SAP BusinessObjects Edge. Shiseido — производитель элитной косметики и парфюмерии, представленный филиалами и дочерними компаниями по всему миру. Дочерн
16.07.2009 Производитель косметики построил систему лояльности на базе ПО Aldata Loyalty

Компания Aldata Solution сообщила о том, что международная компания, производящая косметику и средства по уходу за кожей, внедрила систему лояльности во всех своих магазинах в
24.11.2008 Сеть магазинов парфюмерии и косметики Marionnaud внедрила Oracle Retail

Европейская сеть магазинов парфюмерии и косметики Marionnaud, входящая в группу компаний A.S. Watson Group, развернула приложения Oracle Retail для повышения эффективности управления запасами и улучшения своих финансовых показателей

07.08.2008 «Мир Лечебной Косметики» освоила мобильную торговлю «Оптимум»

на полках аптек и косметических магазинов, собирают другие маркетинговые данные. МЛК распространяет косметику классическим способом мобильной торговли под названием pre selling: прием заказов о
30.01.2008 Косметический салон дома: Ватт и Вольт на службе у красоты

ть эффект, полученный при посещении косметического салона. Состояние сегодняшнего рынка электронной косметики радует своим многообразием, но не надо обольщаться — профессиональная индустри
10.09.2007 L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики

L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не бо
10.09.2007 Холодильник для косметики: сохраняем красоту

ыбор делается в пользу натуральной, в которой содержится меньше химических примесей. Но натуральная косметика больше подвержена негативному внешнему воздействию, и сроки её хранения непродолжит
16.07.2007 Мобильные телефоны помогут выбирать косметику

бораторий компании Hewlett-Packard разработали новую технологию подбора цвета, способную изменить традиционный подход к выбору товаров, где требуется идеальное сочетание цветов, например, при покупке косметики. Вместо долгой процедуры выбора товара при помощи консультанта, клиент теперь может сфотографировать себя рядом со специально созданной таблицей цветов с помощью камеры на своем мобил
22.06.2007 Декоративная косметика вредна для здоровья

й биохимик Ричард Бенсе (Richard Bence) подсчитал, что организм женщины, употребляющей декоративную косметику ежедневно, абсорбирует из-за этого до 5 фунтов (1,86 кг) химических веществ. Многие
31.05.2007 Еще 3 магазина «Гранд Косметик» заработали на базе LS Retail

спешном завершении автоматизации еще 3-х магазинов компании «Гранд Косметик», занимающейся продажей косметики марки Make up store. Напомним, что система, внедряемая в «Гранд Косметик», разработ
04.03.2005 Андрей Марков: После внедрения SAP Business One "Салонная косметика" вдвое увеличила число клиентов

Генеральный директор компании «Салонная косметика» Андрей Марков рассказал CNews о внедрении решения SAP Business One. CNews: На како
18.10.2002 Электроника и косметика объединились

листы L'Oreal планируют использовать новинку для внутренних исследований и для создания новых типов косметики. Сама технология SkinChip базируется на предыдущей технологии STM под названием Tou
24.10.2001 Производители косметики откроют совместный интернет-магазин

Американская компания Estee Lauder, один из лидеров по производству косметики, заявила, что в среду, совместно с французскими косметическими компаниями Chanel и

06.03.2001 В Рунете открылся новый магазин косметики и парфюмерии

В Рунете открылся новый магазин косметики и парфюмерии LILU. Согласно обещаниям создателей магазина, на виртуальных полках будет представлено более 250 различных парфюмов и около 100 наименований косметики. Пока работа

Публикаций - 733, упоминаний - 826

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23747 61
Yandex - Яндекс 5964 50
7234 48
Apple Inc 11375 45
1С-ИжТиСи 6542 45
Samsung Electronics 9831 42
Google LLC 11120 35
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6413 32
SAP SE 4978 23
Oracle Corporation 6391 22
Meta Platforms - Facebook 4354 20
Sony 6494 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 1353 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2897 15
Intel Corporation 11744 14
HTC Corporation 1494 14
VK - Mail.ru Group 3237 13
LG Electronics 3554 13
IBM - International Business Machines Corp 9257 13
1С-Рарус 6617 12
Цифра ГК 2185 12
Amazon Inc - Amazon.com 2837 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7214 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 11
Huawei 3583 10
Twitter 2754 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9864 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 6666 9
Philips 2058 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8181 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10300 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1548 8
Softline - Софтлайн 2190 8
Xiaomi 1377 8
Крок - Croc 1730 8
Lenovo Group 2198 8
Корус Консалтинг ГК 1103 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 697 36
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 384 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6098 25
Лента - Сеть розничной торговли 1782 23
Auchan Holding - Ашан Ритейл 248 22
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 18
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6314 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1901 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 965 16
Фаберлик - Faberlic 81 15
Россети Ленэнерго 2390 13
Mary Kay - Мэри Кэй 101 13
Почта России ПАО 2042 13
L’Oreal 53 13
eBay Inc 1603 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6706 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2548 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 397 9
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 14 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 7
ВкусВилл - Избёнка 104 7
101Hotels.com 714 7
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 7
Лента - Утконос 164 6
Yves Rocher - Ив Роше 34 6
GFG - Lamoda - Купишуз 123 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 6
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 6
Visa International 1888 6
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 36 5
X5 Group - Перекрёсток 463 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 368 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2845 5
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 42 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18465 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10611 13
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9563 10
Правительство Москвы 2095 8
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 8
Судебная власть - Judicial power 2141 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1213 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 5
Президент Российской Федерации 3821 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2467 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4659 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2518 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3874 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1349 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 428 4
Федеральное казначейство России 1604 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3061 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 23 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2545 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 715 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 118 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 173 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 901 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 507 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 232 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 663 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1704 2
МИК - Московский инновационный кластер 113 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 346 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3104 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3059 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2055 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 886 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1552 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1224 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 469 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 3
4CIO 733 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 97 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 100 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 6 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
Sunlight Foundation 4 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 196 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55325 147
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10261 122
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26786 106
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21903 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40829 99
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17688 76
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13648 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22546 63
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22711 61
Аксессуары 3558 60
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12006 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25812 54
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8826 54
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19499 53
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5923 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17823 51
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3885 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18006 50
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8627 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26498 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15265 44
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1495 44
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12463 43
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2668 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6561 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11230 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11724 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12940 40
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1156 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5349 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13175 38
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13754 38
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3868 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5745 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6821 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5830 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10350 37
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10477 36
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2003 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8270 35
Google Android 12863 64
1С:ERP Управление предприятием 6563 47
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6778 45
Microsoft Windows 14676 35
Apple iOS 7004 35
Microsoft Windows 2000 12830 32
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 157 26
Яндекс.Маркет 698 25
Apple iPhone - серия смартфонов 6719 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4395 22
Linux OS 8540 18
Apple iPhone 6 6288 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2004 15
Google YouTube - Видеохостинг 2487 13
Microsoft Windows 10 1555 13
Google Play - Google Store - Android Market 3027 12
Microsoft Skype 1994 11
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 11
Apple iPod 1532 10
Apple iPad 3763 10
Microsoft Office 3504 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4834 10
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 10
Microsoft Dynamics 1174 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2546 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1451 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1508 9
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 410 8
Apple macOS 1780 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 911 8
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