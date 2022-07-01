Здравоохранение Косметология Cosmetology косметика и парфюмерия парфюмерно-косметическая продукция
|01.07.2022
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«Магнит» тестирует технологию подбора косметики при помощи ИИ
три ценовые категории различной продукции, в том числе собственные бренды розничной сети: корейская косметика KuMiHo и натуральная косметика Stellary Skin Studio. Пользователи смогут при
|08.04.2021
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«Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage
Розничная сеть «Магнит» начала внедрение технологии E-Visage, позволяющей тестировать декоративную косметику в режиме дополненной реальности. Первое «умное зеркало», с помощью которого можно «
|07.12.2020
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«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики
ка из «Магнит косметик» — новый продукт для российского рынка электронной коммерции. Ранее получить косметику из специализированных магазинов всего за полчаса было невозможно», — сказал главный
|25.03.2020
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«Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»
ки. В 2019 г. около половины всех российских онлайн-покупателей заказывали в интернете декоративную косметику и парфюмерию. "Золотое яблоко", разместившись на маркетплейсе, открыло для себя нов
|26.11.2018
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«СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс»
мпании выросли на 15%, а месячный объем продаж через сайт достиг показателей среднего товарооборота косметики «СвиссФарм» через сторонние косметические онлайн-магазины. ИТ-специалисты «1С-Рарус
|20.11.2015
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Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit
желающему, без специального образования и знания химических формул, возможность создать собственный косметический продукт. Благодаря новому приложению, выполненному в виде конструктора, процесс
|20.08.2014
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Omote - виртуальная косметика для настоящего лица
араллельным проектированием на него изображения, которую совместно с художниками по компьютерной графике, инженерами и визажистами представил японский продюсер Нобумичи Асаи. Сам Асаи называет Omote «виртуальной косметикой» или «виртуальным грмом». Создав в памяти модель лица, система идеально точно отслеживает его перемещение по ключевым точкам. Встроенный же проектор столь же точно наклад
|18.02.2013
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"Косметические" наночастицы накапливаются в еде
нка и диоксида церия могут легко попасть на реальные поля, пройти по пищевой цепи и, возможно, вызывать негативные последствия для здоровья человека. Оксид цинка и диоксид церия широко используются в косметике, в частности в лосьонах и солнцезащитных кремах. Ученые опасаются, что через канализацию, осадки и ветер наночастицы могут попасть на фермерские поля, а затем и в пищу. При этом экспе
|17.10.2011
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Сеть парфюмерии и косметики Азербайджана Ideal внедряет Avarda.ERP
Компания Ansoft, российский разработчик систем автоматизации, объявила о начале проекта по внедрению системы Avarda.ERP в компании Ideal — крупной розничной сети магазинов парфюмерии и косметики на территории Азербайджанской республики. Основной целью внедрения системы Avarda.ERP в компании Ideal является объединение товарного и финансового учета в едином информационном прост
|21.09.2011
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«1С-Рарус» автоматизировал учет продаж российского дистрибьютора косметики Rivage
Специалисты «1С-Рарус» завершили проект по автоматизации оперативного учета в компании «Сила Моря» - российского дистрибьютора косметики Rivage. На основе программного продукта «1С:Управление торговлей 8» создана информационная система, позволяющая управлять поставками, продажами, складскими запасами и заказами покупат
|10.08.2011
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Косметику вместо животных будут тестировать лабораторные клетки
я постоянным контактом с химическими веществами, такими как машинное масло, моющие средства, мыло и косметика. Постоянный контакт с этими аллергенами на работе или дома зачастую становится исто
|07.06.2011
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«1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) автоматизировала косметический центр «Mery Belle» с помощью программного продукта «БИТ:Красота 8. ПРОФ». Ко
|07.10.2010
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SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido
ект по внедрению пакетированного решения SAP BusinessObjects Edge. Shiseido — производитель элитной косметики и парфюмерии, представленный филиалами и дочерними компаниями по всему миру. Дочерн
|16.07.2009
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Производитель косметики построил систему лояльности на базе ПО Aldata Loyalty
Компания Aldata Solution сообщила о том, что международная компания, производящая косметику и средства по уходу за кожей, внедрила систему лояльности во всех своих магазинах в
|24.11.2008
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Сеть магазинов парфюмерии и косметики Marionnaud внедрила Oracle Retail
Европейская сеть магазинов парфюмерии и косметики Marionnaud, входящая в группу компаний A.S. Watson Group, развернула приложения Oracle Retail для повышения эффективности управления запасами и улучшения своих финансовых показателей
|07.08.2008
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«Мир Лечебной Косметики» освоила мобильную торговлю «Оптимум»
на полках аптек и косметических магазинов, собирают другие маркетинговые данные. МЛК распространяет косметику классическим способом мобильной торговли под названием pre selling: прием заказов о
|30.01.2008
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Косметический салон дома: Ватт и Вольт на службе у красоты
ть эффект, полученный при посещении косметического салона. Состояние сегодняшнего рынка электронной косметики радует своим многообразием, но не надо обольщаться — профессиональная индустри
|10.09.2007
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L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики
L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не бо
|10.09.2007
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Холодильник для косметики: сохраняем красоту
ыбор делается в пользу натуральной, в которой содержится меньше химических примесей. Но натуральная косметика больше подвержена негативному внешнему воздействию, и сроки её хранения непродолжит
|16.07.2007
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Мобильные телефоны помогут выбирать косметику
бораторий компании Hewlett-Packard разработали новую технологию подбора цвета, способную изменить традиционный подход к выбору товаров, где требуется идеальное сочетание цветов, например, при покупке косметики. Вместо долгой процедуры выбора товара при помощи консультанта, клиент теперь может сфотографировать себя рядом со специально созданной таблицей цветов с помощью камеры на своем мобил
|22.06.2007
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Декоративная косметика вредна для здоровья
й биохимик Ричард Бенсе (Richard Bence) подсчитал, что организм женщины, употребляющей декоративную косметику ежедневно, абсорбирует из-за этого до 5 фунтов (1,86 кг) химических веществ. Многие
|31.05.2007
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Еще 3 магазина «Гранд Косметик» заработали на базе LS Retail
спешном завершении автоматизации еще 3-х магазинов компании «Гранд Косметик», занимающейся продажей косметики марки Make up store. Напомним, что система, внедряемая в «Гранд Косметик», разработ
|04.03.2005
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Андрей Марков: После внедрения SAP Business One "Салонная косметика" вдвое увеличила число клиентов
Генеральный директор компании «Салонная косметика» Андрей Марков рассказал CNews о внедрении решения SAP Business One. CNews: На како
|18.10.2002
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Электроника и косметика объединились
листы L'Oreal планируют использовать новинку для внутренних исследований и для создания новых типов косметики. Сама технология SkinChip базируется на предыдущей технологии STM под названием Tou
|24.10.2001
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Производители косметики откроют совместный интернет-магазин
Американская компания Estee Lauder, один из лидеров по производству косметики, заявила, что в среду, совместно с французскими косметическими компаниями Chanel и
|06.03.2001
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В Рунете открылся новый магазин косметики и парфюмерии
В Рунете открылся новый магазин косметики и парфюмерии LILU. Согласно обещаниям создателей магазина, на виртуальных полках будет представлено более 250 различных парфюмов и около 100 наименований косметики. Пока работа
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Николай 32 9
|Сергунина Наталья 319 7
|Путин Владимир 2807 5
|Катасонов Сергей 16 5
|Садовенко Илья 65 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Ксенин Алекс 314 3
|Добкин Аркадий 73 3
|Нуралиев Борис 274 3
|Криницкий Игорь 26 3
|Лосев Сергей 46 3
|Урусов Александр 17 3
|Макар Александр 7 3
|Рыбакова Любовь 15 3
|Николаев Евгений 16 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Березин Максим 83 2
|Рудычева Наталья 92 2
|Галушкин Олег 178 2
|Прайс Константин 8 2
|Подшивалов Виталий 3 2
|Ивицкий Дмитрий 18 2
|Глазачев Иван 27 2
|Котляров Александр 3 2
|Фадеев Михаил 56 2
|Кривенцев Андрей 2 2
|Бусаргин Андрей 26 2
|Calmes Jere - Джери Калмис 15 2
|Анохин Павел 14 2
|Рейман Леонид 1033 2
|Капленко Валерий 13 2
|Асратян Петр 36 2
|Орлов Сергей 23 2
|Голубев Александр 16 2
|Греф Герман 374 2
|Мартынов Дмитрий 37 2
|Могилевский Михаил 32 2
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