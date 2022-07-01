Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция

«Магнит» тестирует технологию подбора косметики при помощи ИИ три ценовые категории различной продукции, в том числе собственные бренды розничной сети: корейская косметика KuMiHo и натуральная косметика Stellary Skin Studio. Пользователи смогут при

«Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage Розничная сеть «Магнит» начала внедрение технологии E-Visage, позволяющей тестировать декоративную косметику в режиме дополненной реальности. Первое «умное зеркало», с помощью которого можно «

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики ка из «Магнит косметик» — новый продукт для российского рынка электронной коммерции. Ранее получить косметику из специализированных магазинов всего за полчаса было невозможно», — сказал главный

«Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру» ки. В 2019 г. около половины всех российских онлайн-покупателей заказывали в интернете декоративную косметику и парфюмерию. "Золотое яблоко", разместившись на маркетплейсе, открыло для себя нов

«СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс» мпании выросли на 15%, а месячный объем продаж через сайт достиг показателей среднего товарооборота косметики «СвиссФарм» через сторонние косметические онлайн-магазины. ИТ-специалисты «1С-Рарус

Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit желающему, без специального образования и знания химических формул, возможность создать собственный косметический продукт. Благодаря новому приложению, выполненному в виде конструктора, процесс

Omote - виртуальная косметика для настоящего лица араллельным проектированием на него изображения, которую совместно с художниками по компьютерной графике, инженерами и визажистами представил японский продюсер Нобумичи Асаи. Сам Асаи называет Omote «виртуальной косметикой» или «виртуальным грмом». Создав в памяти модель лица, система идеально точно отслеживает его перемещение по ключевым точкам. Встроенный же проектор столь же точно наклад

"Косметические" наночастицы накапливаются в еде нка и диоксида церия могут легко попасть на реальные поля, пройти по пищевой цепи и, возможно, вызывать негативные последствия для здоровья человека. Оксид цинка и диоксид церия широко используются в косметике, в частности в лосьонах и солнцезащитных кремах. Ученые опасаются, что через канализацию, осадки и ветер наночастицы могут попасть на фермерские поля, а затем и в пищу. При этом экспе

Сеть парфюмерии и косметики Азербайджана Ideal внедряет Avarda.ERP Компания Ansoft, российский разработчик систем автоматизации, объявила о начале проекта по внедрению системы Avarda.ERP в компании Ideal — крупной розничной сети магазинов парфюмерии и косметики на территории Азербайджанской республики. Основной целью внедрения системы Avarda.ERP в компании Ideal является объединение товарного и финансового учета в едином информационном прост

«1С-Рарус» автоматизировал учет продаж российского дистрибьютора косметики Rivage Специалисты «1С-Рарус» завершили проект по автоматизации оперативного учета в компании «Сила Моря» - российского дистрибьютора косметики Rivage. На основе программного продукта «1С:Управление торговлей 8» создана информационная система, позволяющая управлять поставками, продажами, складскими запасами и заказами покупат

Косметику вместо животных будут тестировать лабораторные клетки я постоянным контактом с химическими веществами, такими как машинное масло, моющие средства, мыло и косметика. Постоянный контакт с этими аллергенами на работе или дома зачастую становится исто

«1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ» Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) автоматизировала косметический центр «Mery Belle» с помощью программного продукта «БИТ:Красота 8. ПРОФ». Ко

SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido ект по внедрению пакетированного решения SAP BusinessObjects Edge. Shiseido — производитель элитной косметики и парфюмерии, представленный филиалами и дочерними компаниями по всему миру. Дочерн

Производитель косметики построил систему лояльности на базе ПО Aldata Loyalty Компания Aldata Solution сообщила о том, что международная компания, производящая косметику и средства по уходу за кожей, внедрила систему лояльности во всех своих магазинах в

Сеть магазинов парфюмерии и косметики Marionnaud внедрила Oracle Retail Европейская сеть магазинов парфюмерии и косметики Marionnaud, входящая в группу компаний A.S. Watson Group, развернула приложения Oracle Retail для повышения эффективности управления запасами и улучшения своих финансовых показателей

«Мир Лечебной Косметики» освоила мобильную торговлю «Оптимум» на полках аптек и косметических магазинов, собирают другие маркетинговые данные. МЛК распространяет косметику классическим способом мобильной торговли под названием pre selling: прием заказов о

Косметический салон дома: Ватт и Вольт на службе у красоты ть эффект, полученный при посещении косметического салона. Состояние сегодняшнего рынка электронной косметики радует своим многообразием, но не надо обольщаться — профессиональная индустри

L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не бо

Холодильник для косметики: сохраняем красоту ыбор делается в пользу натуральной, в которой содержится меньше химических примесей. Но натуральная косметика больше подвержена негативному внешнему воздействию, и сроки её хранения непродолжит

Мобильные телефоны помогут выбирать косметику бораторий компании Hewlett-Packard разработали новую технологию подбора цвета, способную изменить традиционный подход к выбору товаров, где требуется идеальное сочетание цветов, например, при покупке косметики. Вместо долгой процедуры выбора товара при помощи консультанта, клиент теперь может сфотографировать себя рядом со специально созданной таблицей цветов с помощью камеры на своем мобил

Декоративная косметика вредна для здоровья й биохимик Ричард Бенсе (Richard Bence) подсчитал, что организм женщины, употребляющей декоративную косметику ежедневно, абсорбирует из-за этого до 5 фунтов (1,86 кг) химических веществ. Многие

Еще 3 магазина «Гранд Косметик» заработали на базе LS Retail спешном завершении автоматизации еще 3-х магазинов компании «Гранд Косметик», занимающейся продажей косметики марки Make up store. Напомним, что система, внедряемая в «Гранд Косметик», разработ

Андрей Марков: После внедрения SAP Business One "Салонная косметика" вдвое увеличила число клиентов Генеральный директор компании «Салонная косметика» Андрей Марков рассказал CNews о внедрении решения SAP Business One. CNews: На како

Электроника и косметика объединились листы L'Oreal планируют использовать новинку для внутренних исследований и для создания новых типов косметики. Сама технология SkinChip базируется на предыдущей технологии STM под названием Tou

Производители косметики откроют совместный интернет-магазин Американская компания Estee Lauder, один из лидеров по производству косметики, заявила, что в среду, совместно с французскими косметическими компаниями Chanel и