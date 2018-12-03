Получите все материалы CNews по ключевому слову
Подружка Табер Трейд сеть магазинов косметики
|03.12.2018
|
«Подружка» автоматизировала финансовый учет с Directum
Розничная сеть «Подружка» («Табер Трейд») автоматизировала работу с финансовыми документами с помощью Directu
|17.09.2018
|
Решения Oracle и Veltio помогли сети «Подружка» разобраться с ценообразованием
Розничная сеть «Подружка» внедрила решение Oracle Retail Planning and Optimization с целью привлечения новых
|29.11.2016
|
«Ай-Теко» развернула ИТ-инфраструктуру с новой СХД HPE для сети магазинов «Подружка»
«Ай-Теко» сообщила о завершении проекта модернизации вычислительных ресурсов сети магазинов «Подружка». Как рассказали CNews в компании, для поддержки быстрорастущего бизнеса ритейлера к
|05.08.2011
|
«Таском» обеспечил услугами связи более 100 магазинов и офисов сети «Подружка»
ества компания «Таском» обеспечила услугами связи более 100 объектов парфюмерно-косметической сети «Подружка». Совместная работа компаний началась в 2010 г., когда «Таском» объединил несколько
|25.04.2007
|
ТС «Подружка» выбрала «Супермаг»
Компания «Сервис Плюс Арт» продолжает сотрудничество в области автоматизации торговли с сетью магазинов «Подружка» — магазины самообслуживания в Москве. Централизованное управление торговой сетью осуществляется при помощи семейства программных продуктов «СуперМаг». В частности, благодаря вертикаль
