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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Рестрим Restream


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация 1
01.11.2024 Фонд Iskra Ventures анонсирует запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, инвестирует до $450 тыс. в AI-first маркетплейс аудиотуров WeGoTrip и продает долю в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab 1
30.05.2024 «Ростелеком» выкупит долю Nokia в их совместном предприятии 1
03.04.2024 «Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов 1
07.02.2024 В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei 1
13.03.2018 «Ростелеком» потратит миллиард на интерактивное ТВ 3
09.02.2018 Начался сбор данных для CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
04.10.2017 CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для операторов связи 1
28.09.2017 Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса 1
27.09.2017 В «Рестриме» назначен новый генеральный директор 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 2
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9902 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 4
Softline - Софтлайн 2964 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 3
Корус Консалтинг ГК 1252 2
Крок - Croc 1784 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 307 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Сател 149 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Itonica - Айтоника 7 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 53 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
8449 1
Acronis - Акронис 451 1
Diasoft - Диасофт 925 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 279 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 154 1
iCore - Ай Ко ЗАО 57 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Ingram Micro 54 1
Унитех 15 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Maykor GMCS 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
X5 Group - Перекрёсток 572 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 474 1
Adidas - Адидас 162 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
101Hotels.com 456 1
Iskra Ventures - Искра Венчурс Рус - Фонд посевных инвестиций 4 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2141 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4142 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3001 2
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2885 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 665 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5285 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 767 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4500 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11703 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2529 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5155 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3277 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 1
Data monetization - Монетизация данных 1693 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 404 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 2
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
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Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
Apple iOS 7952 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 1
Google Android TV 331 1
Pixabay 148 1
Apple iPadOS 107 1
Apple tvOS 45 1
Dash - Криптовалюта 55 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 179 1
Теком - ORBOX 11 1
Баранник Анастасия 2 2
Макаров Алексей 66 1
Скрынский Василий 3 1
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Европа 24370 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3088 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5977 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1999 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 904 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 616 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4991 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5890 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 255 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 324 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1339 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6512 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3041 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1257 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 2
CNews Fast рейтинг 46 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 217 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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