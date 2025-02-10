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Индексная книга (каталог) CNews*
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Торговля RetailTech Управление ассортиментом и ценообразованием



10.02.2025 На «Яндекс Маркете» появилось более 40 тыс. товаров из ассортимента Lamoda 1
28.12.2024 ИИ, машинное обучение, автоматизация: как повлияют новые технологии на рынок оборудования для ЦОД? 1
02.12.2024 «Эвотор» и «Клеверенс» заключили договор о стратегическом партнерстве 1
20.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» помогла турецким модным брендам выйти на российские маркетплейсы 1
16.10.2024 «Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта 1
14.10.2024 «Яндекс Маркет» расширил ассортимент товаров с доставкой из Китая 1
11.10.2024 Московский венчурный фонд инвестировал 24 млн руб. в Ubirator 1
30.09.2024 «Яндекс Лавка» начала развивать формат дарккитченов в трех новых регионах 1
18.09.2024 «Эвотор» автоматизирует магазины «Около» 1
28.08.2024 145 российских решений для продаж новостроек собрали эксперты DigitalDeveloper в новом проекте 1
12.08.2024 ВТБ запустил онлайн-сервис по покупке и подписке на автомобили 1
18.07.2024 Сергей Сергеев -

ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев в интервью CNews: Пустуют целые ниши необходимых ритейлерам ИТ-продуктов на российском рынке

 

 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
03.07.2024 Дефицит подкрался незаметно? Российские маркетплейсы в большой беде из-за Китая. Начались проблемы с поставками товаров из-за рубежа 1
01.07.2024 «СберМаркет» теперь «Купер» 1
20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков 1
21.03.2024 Россиян хотят оставить без денег. Традиционная торговля требует в 5 раз сократить беспошлинный порог, чтобы покупали у нее, а не в интернете 1
27.12.2023 Compo Soft разработала систему интеграции с маркетплейсами 1
11.12.2023 «Лента» автоматизировала процессы ценообразования 1
27.09.2023 Low-code: возможности и перспективы 1
24.07.2023 На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов 1
06.06.2023 GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции 1
25.04.2023 «Эвотор» запустила новое направление по автоматизации сетевой торговли 1
25.04.2023 На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux 1
24.03.2023 Wildberries совместно с партнерами тестирует доставку сверхгабаритных товаров 1
23.01.2023 Будущее маркетплейсов: взгляд со стороны традиционных каналов сбыта 1
19.01.2023 BQ демонстрирует более чем двукратный рост операционной выручки по итогам 2022 года 1
13.12.2022 Сергей Сергеев, ИТ-директор «Ленты» — в интервью CNews: Некоторые российские разработчики необоснованно завышают цены на свои ИТ-продукты 1
27.10.2022 «Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России 1
19.09.2022 «Синимекс» перевела «Парк групп» на новую систему управления торговлей 1
25.10.2021 Подтверждена совместимость решений «Ниеншанц-Автоматики» с Astra Linux 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
27.05.2021 Блогеры смогут удвоить доход от «Яндекс.маркета» 1
12.05.2021 Дмитрий Смирнов -

Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10%

 1
30.03.2021 Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов 1
01.02.2021 Продажи смарт-часов и трекеров в России достигли рекордных 5,4 млн штук в 2020 году 1
25.01.2021 Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group 1
26.11.2020 Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA 2
19.10.2020 ГК «Детский мир» объявила о полномасштабном запуске собственного маркетплейса 1
02.10.2020 Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress 1

Публикаций - 184, упоминаний - 190

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

8251 25
Microsoft Corporation 24652 19
SAP SE 5280 18
Корус Консалтинг ГК 1219 16
Yandex - Яндекс 7387 13
1С-Рарус 887 11
Samsung Electronics 10277 7
SAP CIS - САП СНГ 854 6
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 6
Белый Ветер Цифровой 256 6
Oracle Corporation 6702 6
Intel Corporation 12209 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 4
Эвотор - Evotor 184 4
Максима ГК - GMCS 359 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 4
АйТи 1369 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 3
Ansoft - Ансофт 39 3
Астор ВЦ 110 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Apple Inc 12129 3
LG Electronics 3616 3
Sony 6549 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
Diasoft - Диасофт 880 2
Novardis - Новардис Консалтинг 61 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Prisma - Нейронные сети 38 2
SAP Consulting 36 2
Inventive Retail Group 76 2
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
McKinsey & Company Int 250 2
Прогноз 1652 2
Lenovo Motorola 3501 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 2
МегаФон 8897 2
Huawei 3945 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 10
Лента - Сеть розничной торговли 2090 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 5
X5 Group - Перекрёсток 549 5
Белый Ветер 356 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 5
Walmart - Wal-Mart Stores 377 4
Связной ГК 1371 4
Евросеть 1404 4
Почта России ПАО 2118 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок 260 4
Цифроград 171 4
Телефон.Ру 92 4
Tesco 82 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Dixis - Диксис 359 3
Телефорум 93 3
НСПК - Национальная система платежных карт 815 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 2
САНГ 7 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 2
LEGO 244 2
Nike 186 2
Лента - Утконос 177 2
Альфа-Банк 1774 2
eBay Inc 1622 2
GFG - Lamoda - Купишуз 165 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 3
Федеральное казначейство России 1781 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2510 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 75
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12065 46
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6689 36
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4417 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 30
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5069 29
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2377 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 21
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Управляемость - Manageability 1735 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 20
Microsoft Dynamics 1176 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 12
Яндекс.Маркет 941 11
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 10
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 447 7
Microsoft Windows 2000 8661 6
Microsoft Office 3739 5
1С-Рарус Торговый комплекс 29 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 4
Google Android 14034 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 4
1С:ERP Управление предприятием 558 3
Linux OS 9991 3
Microsoft Dynamics 365 132 3
Ansoft Avarda ERP 35 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 3
Microsoft Windows 15699 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
Microsoft Office Excel 1200 2
Ansoft Avarda Replication System 3 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
Novardis Retail 2 2
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 2
Omni - криптовалюта 86 2
Oracle Java - язык программирования 3086 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
1С-Рарус Магазин 28 2
NCR Realscan 19 2
NCR RealPOS 49 2
Астор Торговая сеть 44 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 2
Apple iOS 7829 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 2
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
Сафронов Юрий 67 5
Низник Александр 20 3
Чирахов Владимир 9 3
Гришаков Максим 32 3
Сенюк Надежда 33 3
Ваулин Денис 3 2
Гонтарев Павел 94 2
Штернлиб Теймур 27 2
Зайцев Николай 32 2
Кусков Денис 221 2
Балахнин Александр 4 2
Webster Mike - Вебстер Майк 13 2
Тоскин Алексей 29 2
Савин Сергей 95 2
Алехин Игорь 8 2
Шомрин Владимир 4 2
Преображенский Иван 2 2
Юров Игорь 1 1
Кузнецова Ирина 24 1
Прохорова Алла 65 1
Антонова Алла 2 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Давыдова Мария 3 1
Петунин Алексей 58 1
Харитонович Юлия 1 1
Коскинен Марита 4 1
Савельев Александр 39 1
Золотухин Дмитрий 3 1
Мамиев Сергей 2 1
Ерлина Оксана 1 1
Сардарян Роберт 19 1
Роднова Ксения 3 1
Вихарев Сергей 12 1
Миронова Сабрина 6 1
Опилкин Максим 8 1
Смыков Тихон 15 1
Юрьев Илья 47 1
Красавин Михаил 5 1
Косенков Денис 6 1
Заржецкий Александр 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 13
Европа 21790 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 9
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Казахстан - Республика 5545 7
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1292 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5543 24
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 20
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 10
Торговля оптовая - Wholesale trade 1181 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 9
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1001 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8709 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2416 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1193 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5777 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6181 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 493 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1642 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6718 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 5
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1883 4
Forbes - Форбс 824 2
Известия ИД 628 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Ведомости 1013 1
NYT - The New York Times 1056 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1000 1
23ABC News 170 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 650 1
Мобильные системы 115 1
CNews Северо-Запад 24 1
PR Newswire 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
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НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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IBM Research 108 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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