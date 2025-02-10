Торговля RetailTech Управление ассортиментом и ценообразованием
Торговля и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафронов Юрий 67 5
|Низник Александр 20 3
|Чирахов Владимир 9 3
|Гришаков Максим 32 3
|Сенюк Надежда 33 3
|Ваулин Денис 3 2
|Гонтарев Павел 94 2
|Штернлиб Теймур 27 2
|Зайцев Николай 32 2
|Кусков Денис 221 2
|Балахнин Александр 4 2
|Webster Mike - Вебстер Майк 13 2
|Тоскин Алексей 29 2
|Савин Сергей 95 2
|Алехин Игорь 8 2
|Шомрин Владимир 4 2
|Преображенский Иван 2 2
|Юров Игорь 1 1
|Кузнецова Ирина 24 1
|Прохорова Алла 65 1
|Антонова Алла 2 1
|Ващилов Дмитрий 15 1
|Давыдова Мария 3 1
|Петунин Алексей 58 1
|Харитонович Юлия 1 1
|Коскинен Марита 4 1
|Савельев Александр 39 1
|Золотухин Дмитрий 3 1
|Мамиев Сергей 2 1
|Ерлина Оксана 1 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Роднова Ксения 3 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Миронова Сабрина 6 1
|Опилкин Максим 8 1
|Смыков Тихон 15 1
|Юрьев Илья 47 1
|Красавин Михаил 5 1
|Косенков Денис 6 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Меркатус 1 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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