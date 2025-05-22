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На Wildberries появились в продаже плавучие дома

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме новую категорию на маркетплейсе – плавучие дома. Заказать их пока могут потребители из Москвы и Московской области. Приобрести дом на воде на Wildberries можно в один клик — по 100% предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. Минимальный срок изготовления хаусбота указан в карточке товара. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

После оплаты продавец свяжется с покупателем для уточнения деталей заказа, например, необходимости установки дополнительного оборудования. Выдача хаусботов осуществляется со склада продавца. Документы — руководство по эксплуатации и судовой билет — передаются покупателю перед выдачей хаусбота.

«Мы продолжаем расширять ассортимент категории транспортных средств. В России хаусботы долгое время находились в очень узкой нише, но с началом пандемии спрос на них стал ежегодно набирать обороты. Так, с 2020 года число хаусботов в стране удвоилось, и сейчас только в Москве и области их насчитывается уже более двухсот», — сказал руководитель категории «Авто» Wildberries & Russ Василий Гаврилюк.

«Продажа хаусботов на маркетплейсе позволит охватить максимально широкую аудиторию заинтересованных покупателей. Очевидно, что с такими обширными водными просторами у российского рынка плавучих домов просто огромный потенциал — в стране более 2,8 млн рек и свыше 2 млн озер. Кроме того, маркетплейсы обеспечивают удобные инструменты для продвижения и простые условия для сделки», — отметил Александр Климчук, основатель компании Houseboat.ru.

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Цифровизация

Пока на маркетплейсе представлено три самых популярных в России модели хаусботов – Fresh25, Freedom 25 И Evo 30. Это полноценные плавучие дома с открытыми террасами общей площадью 60 и 65 кв/метров. Их можно использовать не только как загородный дом или яхту, но и как городскую квартиру. Также это подходящее решение для коммерческих целей — офис, шоу-рум, сауна или плавучий отель. Хаусботы предназначены для круглогодичной эксплуатации и способны вмерзать в лед благодаря корпусу из судовой стали.

Хаусботы от отечественного производителя Houseboat.ru представлены в базовой комплектации. Их стоимость – от 7,8 до 10,2 млн руб. В них есть отделка «под ключ», электрическое отопление, светодиодное освещение. Возможны изменение базовых планировки и габаритов, а также дополнительное оснащение и опции по договоренности с производителем.

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