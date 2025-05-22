Получите все материалы CNews по ключевому слову
Климчук Александр
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|На Wildberries появились в продаже плавучие дома 1
|07.02.2013
|Банки переходят на рельсы процессного управления 1
Климчук Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Дмитрий 10 1
|Молодов Максим 6 1
|Ермолкевич Альбина 1 1
|Малышкина Юлия 3 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.