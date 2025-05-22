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Климчук Александр


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 На Wildberries появились в продаже плавучие дома 1
07.02.2013 Банки переходят на рельсы процессного управления 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Климчук Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
ВТБ Лизинг 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 494 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 435 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2080 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 32 1
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 40 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 1
Стандартизация - Standardization 2171 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 505 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
Lean Six Sigma - L6S 3 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 457 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4871 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 1
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Ермолкевич Альбина 1 1
Малышкина Юлия 3 1
Коптелов Андрей 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Паспорт - Паспортные данные 2593 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2249 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2563 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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