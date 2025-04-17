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Six Sigma Шесть сигм концепция управления качеством
Six Sigma и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 111 2
|Савич Александр 7 2
|Репин Владимир 4 2
|Рахметов Руслан 56 2
|Луцив Данила 6 2
|Андреев Владимир 99 1
|Баланова Светлана 34 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Мосягин Константин 20 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Попова Александра 10 1
|Воронин Алексей 17 1
|Лобов Сергей 27 1
|Борисов Алексей 29 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Рыжаков Алексей 2 1
|Романов Александр 13 1
|Баранов Алексей 17 1
|Коротков Андрей 85 1
|Садков Дмитрий 12 1
|Краснов Федор 11 1
|Воробьев Дмитрий 10 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Вожегова Мария 28 1
|Котов Денис 7 1
|Молодов Максим 6 1
|Пастернак Игорь 1 1
|Ермаков Антон 13 1
|Адлер Юрий 1 1
|Емельянчиков Юрий 1 1
|Климчук Александр 1 1
|Бирюков Артем 10 1
|Пестов Сергей 3 1
|Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 1
|Ермолкевич Альбина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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