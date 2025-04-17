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Индексная книга (каталог) CNews*
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Six Sigma Шесть сигм концепция управления качеством

Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством


17.04.2025 Обновлена платформа мониторинга данных Smart Monitor 1
09.11.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп 2
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 2
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1
25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5 1
Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G 2
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 2
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий 1
26.09.2020 Антон Ермаков, Comindware -

Low-code в разы умножает производительность ИТ-департаментов

 1
23.10.2017 Большая разница: три модели управления запасами 1
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
12.04.2017 Вектор BPM смещается с управления процессами к процессному управлению 1
05.06.2014 На мировом рынке ИТ-услуг максимальный рост демонстрирует сектор PaaS 1
27.05.2014 Вимал Капур возглавил направление промышленной автоматизации в Honeywell 2
07.02.2013 Банки переходят на рельсы процессного управления 1
16.11.2012 Oracle приобретает поставщика решений по управлению портфелями проектов Instantis 1
06.11.2012 Лучшие эксперты из США, Японии и России научат руководителей управлять устойчивым развитием своих компаний 1
19.01.2012 Как Сергей Мацоцкий объясняет уход с поста гендиректора IBS 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
22.03.2010 В Москве пройдёт конференция «Общие Центры Финансового Обслуживания в России и СНГ» 1
15.02.2010 22 апреля откроется конференция «Общие Центры Финансового Обслуживания в России и СНГ» 1
20.08.2008 Пакет услуг IBM Green Sigma поможет снизить потребление энергии и воды 1
04.08.2008 Назначение в IBS: директор по консалтингу 1
30.07.2008 ИТ- и бизнес-риски тесно взаимосвязаны: исследование HP 1
13.11.2006 Топ-менеджеры соберутся послушать доклад Дуга ДеКарло "под барабаны" 1
01.11.2006 23 ноября состоится конференция PMI 1
27.10.2006 Дуг ДеКарло выступит перед российскими топ-менеджерами под тамтамы 1
05.12.2005 В России проходят мастер-классы по SCM 1
03.11.2005 Завтра заканчивается льготная регистрация участников 12-го российского CIO-Форума 1
01.11.2005 На этой неделе заканчивается льготная регистрация участников 12-го российского CIO-Форума 1
15.04.2005 Сегодня заканчивается регистрация участников 11-го российского CIO-Форума 1
14.04.2005 Завтра заканчивается регистрация участников 11-го российского CIO-Форума 1
13.04.2005 На этой неделе заканчивается регистрация участников 11-го российского CIO-Форума 1
04.03.2004 На российском рынке появилась новая BI-система от Geac 1
17.07.2001 Corel приобретет Micrografx 1
15.03.2001 General Electric планирует получить экономию в размере $1,6 млрд. благодаря использованию цифровых технологий 1
28.11.2000 Индия - IT-гуру нового века? 1
14.06.2000 Журнал InternetWeek назвал General Electric "компанией года в области электронного бизнеса" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Six Sigma и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 7
Cisco Systems - Splunk 69 7
Cisco Systems 5143 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 5
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 5
Microsoft Corporation 24781 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 4
Telegram Group 2132 4
IBM - International Business Machines Corp 9463 3
Oracle Corporation 6749 3
Check Point Software Technologies 768 3
GitHub 859 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 146 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 2
HP Inc. 5708 2
Honeywell 285 2
Google LLC 11904 2
Capgemini Consulting 121 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 315 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
Red Hat 1322 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 1
PayPal 656 1
Softline - Софтлайн 2923 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
SAP SE 5317 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Accenture plc 684 1
8386 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
Fujitsu 2043 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8838 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
KPMG 258 1
Salesforce.com 432 1
Corel Corporation 336 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Северсталь ПАО - Severstal 489 2
РЖД - Российские железные дороги 1933 2
Альфа-Банк 1788 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 2
Газпром нефть 633 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
РУСАЛ Центр Учета 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 364 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
eBay Inc 1622 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
ВТБ Лизинг 68 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 137 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Genpact 5 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 479 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
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АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 109 6
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MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 6
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 6
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 6
Microsoft Windows 15836 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 363 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 5
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 5
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 4
Linux OS 10152 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 58 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 202 4
Microsoft Office Excel 1213 3
Apache Hadoop 437 3
Squid - прокси-сервер 42 3
Security Vision Anomaly Detection 4 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 7 3
Python - высокоуровневый язык программирования 979 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 737 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1673 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2085 2
Microsoft Office Word 830 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 756 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 155 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1308 2
MITRE CAR - MITRE Cyber Analytics Repository 2 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Microsoft Windows 95 414 1
Python Django 40 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 1
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
Коптелов Андрей 111 2
Савич Александр 7 2
Репин Владимир 4 2
Рахметов Руслан 56 2
Луцив Данила 6 2
Андреев Владимир 99 1
Баланова Светлана 34 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Мартынов Владислав 113 1
Мосягин Константин 20 1
Трефилов Алексей 45 1
Чибисов Владимир 23 1
Белайчук Анатолий 31 1
Попова Александра 10 1
Воронин Алексей 17 1
Лобов Сергей 27 1
Борисов Алексей 29 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Вагнер Юлия 12 1
Рыжаков Алексей 2 1
Романов Александр 13 1
Баранов Алексей 17 1
Коротков Андрей 85 1
Садков Дмитрий 12 1
Краснов Федор 11 1
Воробьев Дмитрий 10 1
Джабиев Георгий 45 1
Ткачёв Роман 27 1
Вожегова Мария 28 1
Котов Денис 7 1
Молодов Максим 6 1
Пастернак Игорь 1 1
Ермаков Антон 13 1
Адлер Юрий 1 1
Емельянчиков Юрий 1 1
Климчук Александр 1 1
Бирюков Артем 10 1
Пестов Сергей 3 1
Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 1
Ермолкевич Альбина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 5
Европа 21876 3
Африка - Африканский регион 3509 3
Индия - Bharat 5515 2
Ближний Восток 2970 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 2
Япония 13343 2
Германия - Федеративная Республика 12754 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1535 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 2
Америка Латинская 1830 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Европа Восточная 3109 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
Канада 4910 1
Израиль 2746 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Россия - СФО - Новосибирск 4384 1
Украина 7652 1
Европа Западная 1482 1
США - Техас 993 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Африка Северная 237 1
США - Техас - Хьюстон 248 1
Канада - Оттава 65 1
Индия - Карнатака - Бангалор 203 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Индия - Дели 148 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Беларусь - Белоруссия 5783 1
Индонезия - Республика 971 1
Малайзия 871 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 10
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 3
Философия - Philosophy 454 3
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 2
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