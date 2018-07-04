Capgemini Consulting

Airbus, Orange Business Services и Capgemini запускают платформу по наблюдению за Землей и космосом Orange Business Services совместно с Airbus и Capgemini объявили о запуске платформы sobloo, открывающей доступ к данным наблюдения за поверхностью Земли. Помимо массивов информации, собранных в программе «Коперник», sobloo включает в себя

Capgemini и Fortinet предоставят новый пакет услуг по кибербезопасности для бизнеса Консалтинговая компания Capgemini и компания Fortinet, специализирующаяся в области кибербезопасности, подписали соглашение о партнерстве. Как сообщили CNews в Fortinet, благодаря этому соглашению Capgemini смо

Capgemini поглощает своего конкурента за $4 млрд Французская консалтинговая компания Capgemini собралась приобрести своего американского конкурента корпорацию Igate. Об этом 27 апреля 2015 г. заявила сама Capgemini. Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний

Интеграция данных признана самой сложной частью «большой» аналитики адывая головоломку данных: как успешные компании заставляют большие данные работать» (Cracking the Data Conundrum: How Successful Companies Make Big Data Operational) эксперты консалтинговой компании Capgemini сформулировали несколько интересных наблюдений о том, как внедряются большие данные в крупнейших мировых корпорациях и что им мешает. В опросе приняли участие 226 руководителей подраз

Intel и Capgemini собираются развивать планшеты для «умных домов» Компания Capgemini собирается выпустить новое устройство для контроля электроэнергии в «умных домах» на базе архитектуры процессоров Intel . Новый гаджет In-Home Display позволит регулировать потреблени

Capgemini опубликовала финансовые результаты за 1 кв 2009 Общая выручка Capgemini за 1 кв. 2009 г. составила 2 205 млн евро – на 0,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года (2 185 млн евро). Рост аутсорсинговых услуг компании составил 1,1%, услуг тех

Capgemini купит чешского консультанта Empire Компания Capgemini, предлагающая услуги консалтинга, ИТ и аутсорсинга, объявила о подписании соглашения о приобретении консалтинговой компании закрытого типа Empire, штаб-квартира которой расположена в

Google нашел помощника в свержении MS Office Интернет-гигант Google и компания Capgemini, занимающаяся системной интеграцией и консалтингом, заключили соглашение, согласно которому Capgemini будет предлагать своим клиентам пакет приложений Google Apps. В пакет вход

Google и Capgemini объединились против Microsoft Office Google заключила соглашение с Capgemini, согласно которому, эти компании будут совместно предлагать веб-пакет офисных прило

SAS и Capgemini представили совместное решение для энергетиков Компания SAS, поставщик средств интеллектуального бизнес-анализа, и Capgemini US LLC, один из мировых лидеров на рынке консалтинга, технологий и услуг аутсорсинг

Доход Cap Gemini упал в 3 квартале Доход крупнейшего в Европе провайдера компьютерных услуг Cap Gemini Ernst & Young снизилась в 3 квартале 2003 года на 12,9% к аналогичному периоду 200

Intel, Cap Gemini Ernst & Young и Compaq анонсировали новое IT-решение Bank-in-a-Box Корпорация Intel, Cap Gemini Ernst & Young и Compaq анонсировали новое законченное IT-решение, ориентированное на использование в финансовой сфере. Bank-in-a-Box, высокоинтегрированный продукт, состоящий из аппа

Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие по консультациям для компаний мобильного доступа в интернет Британский оператор мобильной связи Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие под названием "Terenci", которое буде

Vodafone создала совместное предприятие по мобильной электронной коммерции с Cap Gemini Ernst & Young Британская компания Vodafone, крупнейший в мире оператор мобильной связи, сообщила вчера о создании совместного предприятия с французской Cap Gemini Ernst & Young (с распределением уставного капитала 50:50), специализирующейся в IT-услугах. Новое предприятие будет предлагать услуги мобильной электронной коммерции европейским комп

Cap Gemini запланировала создание первого азиатского центра беспроводного Интернет Сервисная и консалтинговая компания Cap Gemini Asia Pacific объявила о планах по созданию глобального центра беспроводного Интерн

Cap Gemini и HP объявили о совместном предоставлении IP-услуг Компания Cap Gemini объявила о заключении договора с Hewlett-Packard на предоставление совместных IP-услуг. Cap Gemini, со своей стороны, предоставит услуги системной интеграции, в то время как H

Cisco объявила об инвестициях $835 млн. в Cap Gemini Компании Cisco Systems, производитель оборудования для телекоммуникационных сетей, и Cap Gemini, консалтинговая группа в сфере информационных технологий, объявили об альянсе с целью создания глобальной компании по консалтингу в сфере развития Интернет, интегрированных решений и

Oracle и французская компания Cap Gemini намерены создать портал для пользователей мобильной связи Oracle Corp., производитель программного обеспечения, и французская компания Cap Gemini, занимающаяся разработкой и интегрированием систем информационной технологии, заявили вчера о намерении совместно разрабатывать услуги в сфере беспроводного доступа в Интернет для оп

Oracle и Cap Gemini объявили о проекте развития новой беспроводной службы для телекоммуникационных компаний Компания Oracle и французская фирма Cap Gemini, занимающаяся проектировкой и интеграцией IT систем, объявили о совместном проекте о развитии беспроводной Интернет службе для телекоммуникационных компаний. Эта служба будет работат

Cap Gemini терпит неудачи на американском рынке emini, крупнейшая европейская компьютерная сервисная компания, переживает крупные неудачи на американском рынке. United Way of America расторг с ней контракт стоимостью $12 млн., так как нашел работу Cap Gemini по обслуживанию ее компьютерных систем неудовлетворительной. Ранее Cap Gemini потерял контракт стоимостью $75 млн. заключенный с Торговой палатой США. В августе этот договор б

Cap Gemini ведет переговоры о покупке консалтингового отделения Ernst & Young Ernst & Young ведет переговоры о продаже своего консалтингового подразделения компьютерной сервисной компании Cap Gemini. В случае достижения договоренности в этом вопросе сумма сделки составит около 3 млрд. фунтов стерлингов ($4.85 млрд). Усилив таким образом свое консалтинговое отделение Cap Gemin

Cap Gemini объявила о покупке Twinac Software и Twinsoft у Compaq Компания Cap Gemini, производящая ПО, объявила о соглашении с Compaq Europe по выкупу оставшегося пакета акций компаний Twinac Software и Twinsoft, принадлежащих Compaq. В настоящее время Cap Gemini<

Cap Gemini Group купила Beechwood Французская компания сферы технологических услуг Cap Gemini Group объявила о приобретении ею американской фирмы Beechwood. Это было сделано с