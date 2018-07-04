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Capgemini Consulting

Capgemini Consulting

СОБЫТИЯ

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04.07.2018 Airbus, Orange Business Services и Capgemini запускают платформу по наблюдению за Землей и космосом

Orange Business Services совместно с Airbus и Capgemini объявили о запуске платформы sobloo, открывающей доступ к данным наблюдения за поверхностью Земли. Помимо массивов информации, собранных в программе «Коперник», sobloo включает в себя
08.10.2015 Capgemini и Fortinet предоставят новый пакет услуг по кибербезопасности для бизнеса

Консалтинговая компания Capgemini и компания Fortinet, специализирующаяся в области кибербезопасности, подписали соглашение о партнерстве. Как сообщили CNews в Fortinet, благодаря этому соглашению Capgemini смо
27.04.2015 Capgemini поглощает своего конкурента за $4 млрд

Французская консалтинговая компания Capgemini собралась приобрести своего американского конкурента корпорацию Igate. Об этом 27 апреля 2015 г. заявила сама Capgemini. Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний

30.01.2015 Интеграция данных признана самой сложной частью «большой» аналитики

адывая головоломку данных: как успешные компании заставляют большие данные работать» (Cracking the Data Conundrum: How Successful Companies Make Big Data Operational) эксперты консалтинговой компании Capgemini сформулировали несколько интересных наблюдений о том, как внедряются большие данные в крупнейших мировых корпорациях и что им мешает. В опросе приняли участие 226 руководителей подраз
26.04.2013 «Банк Хоум Кредит» запустил новый интернет-банк
24.07.2012 БКС запустил новый интернет-банк
02.02.2011 Intel и Capgemini собираются развивать планшеты для «умных домов»

Компания Capgemini собирается выпустить новое устройство для контроля электроэнергии в «умных домах» на базе архитектуры процессоров Intel . Новый гаджет In-Home Display позволит регулировать потреблени
12.05.2009 Capgemini опубликовала финансовые результаты за 1 кв 2009

Общая выручка Capgemini за 1 кв. 2009 г. составила 2 205 млн евро – на 0,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года (2 185 млн евро). Рост аутсорсинговых услуг компании составил 1,1%, услуг тех
27.11.2008 Capgemini купит чешского консультанта Empire

Компания Capgemini, предлагающая услуги консалтинга, ИТ и аутсорсинга, объявила о подписании соглашения о приобретении консалтинговой компании закрытого типа Empire, штаб-квартира которой расположена в

10.09.2007 Google нашел помощника в свержении MS Office

Интернет-гигант Google и компания Capgemini, занимающаяся системной интеграцией и консалтингом, заключили соглашение, согласно которому Capgemini будет предлагать своим клиентам пакет приложений Google Apps. В пакет вход
10.09.2007 Google и Capgemini объединились против Microsoft Office

Google заключила соглашение с Capgemini, согласно которому, эти компании будут совместно предлагать веб-пакет офисных прило
11.06.2004 SAS и Capgemini представили совместное решение для энергетиков

Компания SAS, поставщик средств интеллектуального бизнес-анализа, и Capgemini US LLC, один из мировых лидеров на рынке консалтинга, технологий и услуг аутсорсинг
13.11.2003 Доход Cap Gemini упал в 3 квартале

Доход крупнейшего в Европе провайдера компьютерных услуг Cap Gemini Ernst & Young снизилась в 3 квартале 2003 года на 12,9% к аналогичному периоду 200
21.06.2001 Intel, Cap Gemini Ernst & Young и Compaq анонсировали новое IT-решение Bank-in-a-Box

Корпорация Intel, Cap Gemini Ernst & Young и Compaq анонсировали новое законченное IT-решение, ориентированное на использование в финансовой сфере. Bank-in-a-Box, высокоинтегрированный продукт, состоящий из аппа
19.02.2001 Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие по консультациям для компаний мобильного доступа в интернет

Британский оператор мобильной связи Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие под названием "Terenci", которое буде
01.12.2000 Vodafone создала совместное предприятие по мобильной электронной коммерции с Cap Gemini Ernst & Young

Британская компания Vodafone, крупнейший в мире оператор мобильной связи, сообщила вчера о создании совместного предприятия с французской Cap Gemini Ernst & Young (с распределением уставного капитала 50:50), специализирующейся в IT-услугах. Новое предприятие будет предлагать услуги мобильной электронной коммерции европейским комп
20.04.2000 Cap Gemini запланировала создание первого азиатского центра беспроводного Интернет

Сервисная и консалтинговая компания Cap Gemini Asia Pacific объявила о планах по созданию глобального центра беспроводного Интерн
23.03.2000 Cap Gemini и HP объявили о совместном предоставлении IP-услуг

Компания Cap Gemini объявила о заключении договора с Hewlett-Packard на предоставление совместных IP-услуг. Cap Gemini, со своей стороны, предоставит услуги системной интеграции, в то время как H
09.03.2000 Cisco объявила об инвестициях $835 млн. в Cap Gemini

Компании Cisco Systems, производитель оборудования для телекоммуникационных сетей, и Cap Gemini, консалтинговая группа в сфере информационных технологий, объявили об альянсе с целью создания глобальной компании по консалтингу в сфере развития Интернет, интегрированных решений и
13.01.2000 Oracle и французская компания Cap Gemini намерены создать портал для пользователей мобильной связи

Oracle Corp., производитель программного обеспечения, и французская компания Cap Gemini, занимающаяся разработкой и интегрированием систем информационной технологии, заявили вчера о намерении совместно разрабатывать услуги в сфере беспроводного доступа в Интернет для оп
13.01.2000 Oracle и Cap Gemini объявили о проекте развития новой беспроводной службы для телекоммуникационных компаний

Компания Oracle и французская фирма Cap Gemini, занимающаяся проектировкой и интеграцией IT систем, объявили о совместном проекте о развитии беспроводной Интернет службе для телекоммуникационных компаний. Эта служба будет работат
09.12.1999 Cap Gemini терпит неудачи на американском рынке

emini, крупнейшая европейская компьютерная сервисная компания, переживает крупные неудачи на американском рынке. United Way of America расторг с ней контракт стоимостью $12 млн., так как нашел работу Cap Gemini по обслуживанию ее компьютерных систем неудовлетворительной. Ранее Cap Gemini потерял контракт стоимостью $75 млн. заключенный с Торговой палатой США. В августе этот договор б
08.12.1999 Cap Gemini ведет переговоры о покупке консалтингового отделения Ernst & Young

Ernst & Young ведет переговоры о продаже своего консалтингового подразделения компьютерной сервисной компании Cap Gemini. В случае достижения договоренности в этом вопросе сумма сделки составит около 3 млрд. фунтов стерлингов ($4.85 млрд). Усилив таким образом свое консалтинговое отделение Cap Gemin
01.07.1999 Cap Gemini объявила о покупке Twinac Software и Twinsoft у Compaq

Компания Cap Gemini, производящая ПО, объявила о соглашении с Compaq Europe по выкупу оставшегося пакета акций компаний Twinac Software и Twinsoft, принадлежащих Compaq. В настоящее время Cap Gemini<
13.04.1999 Cap Gemini Group купила Beechwood

Французская компания сферы технологических услуг Cap Gemini Group объявила о приобретении ею американской фирмы Beechwood. Это было сделано с

09.04.1999 Cap Gemini покупает Beechwood

Консалтинговая компания Cap Gemini объявила о покупке провайдера телекоммуникационных услуг Beechwood за $200 млн. Beechwood будет объединена с телекоммуникационным подразделением Cap Gemini с целью расширения


Публикаций - 131, упоминаний - 150

Capgemini Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 37
Oracle Corporation 7074 28
Accenture plc 719 21
Microsoft Corporation 25775 20
HP Inc. 5883 20
Cisco Systems 5372 16
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 16
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 14
SAP SE 5601 13
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 13
Dell EMC 5180 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Fujitsu 2105 11
HP EDS - Electronic Data Systems 239 10
Intel Corporation 12811 9
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 9
Tata Consultancy Services 75 8
IBM Global Services 130 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Google LLC 12690 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 7
KPMG 278 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
CSC - Corporation 72 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 6
SAS Institute 1082 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 4
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Vodafone Group 1412 4
AT&T Inc 1726 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Accenture - Andersen Consulting 62 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
American Express - Amex 338 3
Citi - Citibank 158 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Getronics - PinkRoccade 18 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
DuPont - Дюпон 101 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Fidelity 45 1
Genpact 5 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Силовые машины 166 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Post Office 12 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
ЭФКО ГК 31 1
ABN AMRO 100 1
General Dynamics 60 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 1
Солидарность 0 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
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e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Linux OS 11533 7
Oracle Applications 90 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Microsoft Windows 16882 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Office 4170 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
Oracle - Sun Fire 113 2
IBM eLiza 18 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
FreePik 1841 2
Oracle Application Testing Suite 4 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Intel Itanium 649 2
Drupal - CMS-система 83 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 2
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 1
Orange Cloud for Business 4 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Linux - Debian GNU 567 1
Аитов Тимур 197 3
Грановский Олег 21 2
Sarwal Richard - Сарвал Ричард 8 2
Aitchison Duncan - Эйтчисон Данкан 4 2
Mayes Nick - Мэйес Ник 4 2
Siber Hansjoerg - Сибер Хансйорг 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Карачинский Анатолий 96 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Козырев Алексей 328 2
Авербах Владимир 127 2
Краснов Михаил 87 2
Попова Мария 141 2
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Хомич Игорь 34 1
Леушев Андрей 75 1
Лантух Владислав 21 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
Суслов Константин 23 1
Бойко Алексей 138 1
Пирогов Алексей 29 1
Романов Александр 15 1
Янковский Александр 4 1
Джабиев Георгий 56 1
Кругляков Роман 44 1
Боровко Роман 22 1
Кутилов Евгений 22 1
Горшков Александр 16 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Гольцман Антон 9 1
Шулипин Илья 6 1
Ладыженский Глеб 8 1
Benzecry Olly - Бензекри Олли 1 1
Раченков Илья 6 1
Лякишева Татьяна 5 1
Никушин Илья 8 1
Сиркин Александр 5 1
Матюнин Роман 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
Европа 24964 47
Россия - РФ - Российская федерация 166168 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Франция - Французская Республика 8177 29
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Индия - Bharat 5870 13
Азия - Азиатский регион 5920 10
Япония 13807 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Швеция - Королевство 3782 7
Европа Западная 1496 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Польша - Республика 2031 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Испания - Королевство 3840 6
Нидерланды 3746 6
Европа Восточная 3138 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Канада 5082 4
Ближний Восток 3154 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Ирландия - Республика 1051 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Америка - Американский регион 2206 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Дания - Королевство 1337 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Английский язык 7030 4
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
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FT - Financial Times 1296 2
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
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ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
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MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
University of Marburg - Philipps-Universität Marburg - Марбургский университет 8 1
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NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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