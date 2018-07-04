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Capgemini Consulting
СОБЫТИЯ
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|04.07.2018
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Airbus, Orange Business Services и Capgemini запускают платформу по наблюдению за Землей и космосом
Orange Business Services совместно с Airbus и Capgemini объявили о запуске платформы sobloo, открывающей доступ к данным наблюдения за поверхностью Земли. Помимо массивов информации, собранных в программе «Коперник», sobloo включает в себя
|08.10.2015
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Capgemini и Fortinet предоставят новый пакет услуг по кибербезопасности для бизнеса
Консалтинговая компания Capgemini и компания Fortinet, специализирующаяся в области кибербезопасности, подписали соглашение о партнерстве. Как сообщили CNews в Fortinet, благодаря этому соглашению Capgemini смо
|27.04.2015
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Capgemini поглощает своего конкурента за $4 млрд
Французская консалтинговая компания Capgemini собралась приобрести своего американского конкурента корпорацию Igate. Об этом 27 апреля 2015 г. заявила сама Capgemini. Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний
|30.01.2015
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Интеграция данных признана самой сложной частью «большой» аналитики
адывая головоломку данных: как успешные компании заставляют большие данные работать» (Cracking the Data Conundrum: How Successful Companies Make Big Data Operational) эксперты консалтинговой компании Capgemini сформулировали несколько интересных наблюдений о том, как внедряются большие данные в крупнейших мировых корпорациях и что им мешает. В опросе приняли участие 226 руководителей подраз
|26.04.2013
|«Банк Хоум Кредит» запустил новый интернет-банк
|24.07.2012
|БКС запустил новый интернет-банк
|02.02.2011
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Intel и Capgemini собираются развивать планшеты для «умных домов»
Компания Capgemini собирается выпустить новое устройство для контроля электроэнергии в «умных домах» на базе архитектуры процессоров Intel . Новый гаджет In-Home Display позволит регулировать потреблени
|12.05.2009
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Capgemini опубликовала финансовые результаты за 1 кв 2009
Общая выручка Capgemini за 1 кв. 2009 г. составила 2 205 млн евро – на 0,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года (2 185 млн евро). Рост аутсорсинговых услуг компании составил 1,1%, услуг тех
|27.11.2008
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Capgemini купит чешского консультанта Empire
Компания Capgemini, предлагающая услуги консалтинга, ИТ и аутсорсинга, объявила о подписании соглашения о приобретении консалтинговой компании закрытого типа Empire, штаб-квартира которой расположена в
|10.09.2007
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Google нашел помощника в свержении MS Office
Интернет-гигант Google и компания Capgemini, занимающаяся системной интеграцией и консалтингом, заключили соглашение, согласно которому Capgemini будет предлагать своим клиентам пакет приложений Google Apps. В пакет вход
|10.09.2007
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Google и Capgemini объединились против Microsoft Office
Google заключила соглашение с Capgemini, согласно которому, эти компании будут совместно предлагать веб-пакет офисных прило
|11.06.2004
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SAS и Capgemini представили совместное решение для энергетиков
Компания SAS, поставщик средств интеллектуального бизнес-анализа, и Capgemini US LLC, один из мировых лидеров на рынке консалтинга, технологий и услуг аутсорсинг
|13.11.2003
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Доход Cap Gemini упал в 3 квартале
Доход крупнейшего в Европе провайдера компьютерных услуг Cap Gemini Ernst & Young снизилась в 3 квартале 2003 года на 12,9% к аналогичному периоду 200
|21.06.2001
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Intel, Cap Gemini Ernst & Young и Compaq анонсировали новое IT-решение Bank-in-a-Box
Корпорация Intel, Cap Gemini Ernst & Young и Compaq анонсировали новое законченное IT-решение, ориентированное на использование в финансовой сфере. Bank-in-a-Box, высокоинтегрированный продукт, состоящий из аппа
|19.02.2001
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Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие по консультациям для компаний мобильного доступа в интернет
Британский оператор мобильной связи Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие под названием "Terenci", которое буде
|01.12.2000
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Vodafone создала совместное предприятие по мобильной электронной коммерции с Cap Gemini Ernst & Young
Британская компания Vodafone, крупнейший в мире оператор мобильной связи, сообщила вчера о создании совместного предприятия с французской Cap Gemini Ernst & Young (с распределением уставного капитала 50:50), специализирующейся в IT-услугах. Новое предприятие будет предлагать услуги мобильной электронной коммерции европейским комп
|20.04.2000
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Cap Gemini запланировала создание первого азиатского центра беспроводного Интернет
Сервисная и консалтинговая компания Cap Gemini Asia Pacific объявила о планах по созданию глобального центра беспроводного Интерн
|23.03.2000
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Cap Gemini и HP объявили о совместном предоставлении IP-услуг
Компания Cap Gemini объявила о заключении договора с Hewlett-Packard на предоставление совместных IP-услуг. Cap Gemini, со своей стороны, предоставит услуги системной интеграции, в то время как H
|09.03.2000
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Cisco объявила об инвестициях $835 млн. в Cap Gemini
Компании Cisco Systems, производитель оборудования для телекоммуникационных сетей, и Cap Gemini, консалтинговая группа в сфере информационных технологий, объявили об альянсе с целью создания глобальной компании по консалтингу в сфере развития Интернет, интегрированных решений и
|13.01.2000
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Oracle и французская компания Cap Gemini намерены создать портал для пользователей мобильной связи
Oracle Corp., производитель программного обеспечения, и французская компания Cap Gemini, занимающаяся разработкой и интегрированием систем информационной технологии, заявили вчера о намерении совместно разрабатывать услуги в сфере беспроводного доступа в Интернет для оп
|13.01.2000
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Oracle и Cap Gemini объявили о проекте развития новой беспроводной службы для телекоммуникационных компаний
Компания Oracle и французская фирма Cap Gemini, занимающаяся проектировкой и интеграцией IT систем, объявили о совместном проекте о развитии беспроводной Интернет службе для телекоммуникационных компаний. Эта служба будет работат
|09.12.1999
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Cap Gemini терпит неудачи на американском рынке
emini, крупнейшая европейская компьютерная сервисная компания, переживает крупные неудачи на американском рынке. United Way of America расторг с ней контракт стоимостью $12 млн., так как нашел работу Cap Gemini по обслуживанию ее компьютерных систем неудовлетворительной. Ранее Cap Gemini потерял контракт стоимостью $75 млн. заключенный с Торговой палатой США. В августе этот договор б
|08.12.1999
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Cap Gemini ведет переговоры о покупке консалтингового отделения Ernst & Young
Ernst & Young ведет переговоры о продаже своего консалтингового подразделения компьютерной сервисной компании Cap Gemini. В случае достижения договоренности в этом вопросе сумма сделки составит около 3 млрд. фунтов стерлингов ($4.85 млрд). Усилив таким образом свое консалтинговое отделение Cap Gemin
|01.07.1999
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Cap Gemini объявила о покупке Twinac Software и Twinsoft у Compaq
Компания Cap Gemini, производящая ПО, объявила о соглашении с Compaq Europe по выкупу оставшегося пакета акций компаний Twinac Software и Twinsoft, принадлежащих Compaq. В настоящее время Cap Gemini<
|13.04.1999
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Cap Gemini Group купила Beechwood
Французская компания сферы технологических услуг Cap Gemini Group объявила о приобретении ею американской фирмы Beechwood. Это было сделано с
|09.04.1999
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Cap Gemini покупает Beechwood
Консалтинговая компания Cap Gemini объявила о покупке провайдера телекоммуникационных услуг Beechwood за $200 млн. Beechwood будет объединена с телекоммуникационным подразделением Cap Gemini с целью расширения
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