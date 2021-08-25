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НБКИ
Национальное бюро кредитных историй


25.08.2021 «Диалогнаука» завершила проект по аттестации информационных систем персональных данных НБКИ 5
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами 1
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 2
03.02.2020 Сбербанк предоставил корпоративным клиентам доступ к кредитной истории 2
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk 2
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» 1
26.05.2017 Банк «Уралсиб» оптимизировал защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса НБКИ 4
26.04.2017 «Домашние деньги» внедрили систему по противодействию кредитному мошенничеству НБКИ-AFS 4
19.04.2017 ВТБ24 оптимизирует защиту от кредитного мошенничества с помощью НБКИ-AFS 4
17.01.2017 «1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков 1
09.01.2017 Росбанк внедрил систему мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0» 2
05.12.2016 «МТС Банк» повысил защиту от кредитного мошенничества с внедрением НБКИ-AFS 4
18.10.2016 «Московский Кредитный Банк» внедрил систему мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0» 2
28.09.2016 Меткомбанк внедрил новую версию скоринга бюро НБКИ в систему принятия решений о выдаче кредитов 8
23.09.2016 R-Style Softlab предоставила банкам доступ к кредитным историям в режиме онлайн 1
22.09.2016 «Монеза» внедрила межбанковскую систему НБКИ-AFS для борьбы с кредитным мошенничеством 5
30.05.2016 «Московский Кредитный Банк» будет оценивать заемщиков с помощью сервиса НБКИ Social Attributes 1
19.06.2015 «Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков 5
29.05.2015 «1С-Рарус» открыл микрофинансовым организациям доступ к БКИ банка «Русский Стандарт» и «Специализированного Кредитного Бюро» 1
26.02.2015 НБКИ и «Техносерв» протестировали систему распознавания лиц для анализа данных по кредитным заёмщикам 1
27.01.2015 «ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков 4
26.01.2015 «Тинькофф Банк» приступил к использованию скоринговой модели Fraud Score НБКИ 5
11.12.2014 «1С-Рарус» выпустил новое решение для микрофинансовых организаций 2
04.12.2014 «Меткомбанк» ускорил процессы андеррайтинга с помощью решения SAS 1
29.10.2014 Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов? 3
13.10.2014 Больше половины банковской информации лежит мертвым грузом 2
16.07.2014 Сервис ФМС «умирает» под давлением запросов через СМЭВ 4
09.07.2014 НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро 4
19.12.2013 «Райффайзенбанк» оптимизировал систему управления рисками с помощью НБКИ 1
28.11.2013 «Финотдел» ускоряет кредитные процессы с помощью BPMonline 1
11.09.2013 Клиенты российского «ПриватБанка» могут получить кредитную историю из НБКИ через интернет 4
05.09.2013 Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись 1
14.06.2013 Federal Finance Group запустила сервис онлайн-выдачи кредитных историй 2
29.04.2013 Число банков-партнеров CreditCardsOnline.ru за первый квартал 2013 г. выросло на 33% 2
07.02.2013 CreditCardsOnline.ru предоставил 100 тыс. бесплатных кредитных историй 2
18.12.2012 Unistream предложил клиентам узнать свою кредитную историю 2
20.03.2012 «Транскапиталбанк» внедрил новую систему информационного НБКИ 3
30.05.2011 R-Style Softlab внедрила кредитный фронт-офис в банке «Российский Капитал» 1
04.02.2011 Клиенты «Банка24.ру» теперь могут заказать кредитную историю через интернет-банк 2

Публикаций - 39, упоминаний - 102

НБКИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Naumen - Наумен 342 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
1С-Рарус 539 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Google LLC 7177 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Gorserv - Горсерв инновации 2 1
РЖД Технологии 4 1
FICO 33 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
НКБИ - Национальное бюро кредитных историй 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Татнефть 114 1
Газпром нефть 382 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВТБ24 583 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Президент Российской Федерации 1442 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Руссофт - Russoft 252 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
НБКИ AFS - Anti-Fraud Service - межбанковская система по противодействию кредитному мошенничеству 5 5
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Naumen Service Desk 103 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 1
Microsoft Excel 438 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Викулин Александр 16 12
Волков Алексей 26 3
Шорников Александр 4 2
Рубин Дмитрий 39 1
Путин Владимир 1828 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Шашкин Алексей 11 1
Френкель Лев 46 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Бахвалов Андрей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1991 2
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