Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НБКИ
Национальное бюро кредитных историй
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 102
НБКИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 252 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Викулин Александр 16 12
|Волков Алексей 26 3
|Шорников Александр 4 2
|Рубин Дмитрий 39 1
|Путин Владимир 1828 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Шашкин Алексей 11 1
|Френкель Лев 46 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769614, в очереди разбора - 673298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769614, в очереди разбора - 673298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru