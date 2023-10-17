«Диасофт» поддержал новые форматы обмена данных с НБКИ RUTDF 5.0 и ОКБ UCH 3.4

С 1 октября 2023 г. меняются требования по взаимодействию банков с бюро кредитных историй (БКИ) в соответствии с указанием Банка России от 24.10.2022 N 6300-У. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) поддержало эти требования в формате передачи данных RUTDF 5.0, Объединенное кредитное бюро (ОКБ) – в формате UCH 3.4.

Обновленные форматы передачи данных RUTDF 5.0 и UCH 3.4 уже доступны в продукте «Взаимодействие с БКИ» от «Диасофт». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.UP и предназначен для автоматизации обмена данными с бюро кредитных историй, формирования и получения кредитных историй (КИ) и другой информации о действующих и потенциальных клиентах банка. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукт встроены средства для взаимодействия с Credit Registry. Данные могут быть получены из разных источников: НБКИ, ОКБ (Experian-Interfax), ОКБ-National Hunter, «Эквифакс» (ГПКС), БРС, ФМС, «Кронос-информ» (МБКИ), СПАРК, БИАС и др.

Виктор Силкин «Супервэйв Групп»: Бережное отношение к ресурсам становится хорошим тоном Техника

Запросы в различные БКИ формируются автоматически согласно бизнес-процессу банка.

«Взаимодействие с БКИ» может быть встроен в любой ИТ-ландшафт банка и с помощью открытых API интегрирован с ИТ-решениями, содержащими информацию о клиентах. Продукт не требует технологических окон для обновления, доступен в режиме 24/7 и может быть автоматически масштабирован для обработки любого объема запросов.