МВД РФ ФМС РФ Федеральная миграционная служба Российской Федерации Главное управление по вопросам миграции Управления Федеральной миграционной службы
|25.10.2022
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ГИС ФМС будет делиться данными о невыездных россиянах с МВД Белоруссии
Доработка ГИС миграции Как выяснил CNews, в Федеральную миграционную службу (ФМС) будет в автоматическом режиме поступать информация о постановке на воинский учет, в част
|03.08.2021
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«1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем»
«1С-Рарус» выпустила модуль «Подготовка данных для сервисов передачи сведений в ФМС» в дополнение к программному решению «1С-Рарус:Управление отелем». Функциональность модуля позволяет автоматизировать формирование списков постояльцев гостиницы, чтобы отправлять их в сторо
|24.01.2017
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«Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya
ых технологий производителя был признан проект модернизации системы телефонии и видеоконференцсвязи ФМС России, в ходе которого системный интегратор внедрил современное решение в области телефо
|04.07.2016
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«Техносерв» построил в Новосибирске ЦОД для ФМС России
мально использованы отечественные компоненты и материалы, отмечают в компании. В своей деятельности ФМС России активно использует самые современные информационные системы, для функционирования
|29.02.2016
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В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России
оммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений из информационных систем Федеральной миграционной службы (ФМС) о регистрационном учете граждан России.По данным ФМС в ГИС можно будет найти инфо
|19.11.2015
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Запущен пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг
ообщило о запуске пилотного проекта по оплате госпошлины за услуги Федеральной миграционной службы (ФМС) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В проекте участвуют Но
|05.11.2015
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Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России
зданию выделенного сегмента Единой сети передачи данных (ЕСПД) для Федеральной миграционной службы (ФМС России). Работа была выполнена в рамках постановления Правительства РФ №1240 от 24 ноября
|14.07.2015
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«Ростелеком» предоставил услуги связи новому подразделению УФМС по Пензенской области
15 г. предоставил услуги телефонии и доступа в интернет Управлению Федеральной миграционный службы (УФМС) по Пензенской области. Телекоммуникационные услуги подключены в новом отделе по оказани
|06.07.2015
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«Ростелеком» создал инфраструктуру связи для УФМС России по Кабардино-Балкарии
обеспечил телекоммуникационными услугами Управление Федеральной миграционной службы России по КБР (УФМС). В рамках подписанного между сторонами государственного контракта неограниченным доступ
|01.06.2015
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Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL
огика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Новая система рассчитана на работу 8 000 специалистов ФМС России. На данный момент в новой СЭД обрабатывается до 60 тыс. документов в месяц. Начина
|28.04.2015
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В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным
В Крымском управлении Федеральной миграционной службы (ФМС) начался пилотный проект по выпуску
|20.03.2015
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«Ростелеком» обеспечил связью спецучреждение временного содержания УФМС России по Оренбургской области
«Ростелеком» предоставил комплекс телекоммуникационных услуг Управлению федеральной миграционной службы по Оренбургской области. В рамках реализованного проекта комп
|15.01.2015
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Минздрав Самары автоматизировал работу с ГИБДД И УФМС
стема учета медицинских справок для медучреждений, Министерства здравоохранения, Управления ГИБДД и УФМС. Она автоматизирует процедуру проверки подлинности документов о состоянии здоровья при в
|17.12.2014
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МТТ предоставит услуги дальней связи ФМС России
г. будет предоставлять услуги междугородной и международной связи Федеральной миграционной службе (ФМС России). Контракт между МТТ и ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС Росс
|15.10.2014
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Информационная система ФМС выдала паспорт с датой рождения «00.00.1930»
февраль этого года включал в себя только 28 дней). Именно по этой причине в информационной системе УФМС программное обеспечение указывает на невозможность оформления паспорта с несуществующей
|02.09.2014
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ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО
Стали известны подробности стартовавшего в мае 2014 г. проекта по развитию находящейся в ФМС России АИС управления делопроизводственными процессами до уровня межрегиональной единой с
|16.07.2014
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Сервис ФМС «умирает» под давлением запросов через СМЭВ
ряд ее участников подняли вопрос о проблемах при взаимодействии с Федеральной миграционной службой (ФМС). Банки обращаются к информационному сервису ФМС для проверки паспортных данных за
|14.07.2014
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Банк «Агропромкредит» внедряет модуль «Документооборот с ФМС»
гропромкредит», работающий с единым информационным шлюзом банка «iDБанк-СМЭВ», разработанным компанией iDSystems, расширяет функциональность системы за счет запуска нового модуля — «Документооборот с ФМС». Об этом CNews сообщили в банке «Агропромкредит». Отметим, что «iD Банк-СМЭВ» представляет собой решение по автоматизации документооборота с федеральными органами России на базе готовой те
|10.07.2014
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ФМС создаст единую базу данных загранпаспортов россиян
фиксируемых в этом процессе сведений. Учетом предписано заниматься Федеральной миграционной службе (ФМС). Вести его предполагается централизовано в электронном виде. Как сообщил CNews источник
|30.06.2014
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Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта
ы в визуальной (графической) и электронной форме персональные данные гражданина (в том числе биометрические данные), а также средства и ключи квалифицированной электронной подписи. С 1 января 2015 г. ФМС должна обеспечить выдачу пластиковых удостоверений в республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области, говорится в проекте указа Президента. Напомним, что в обна
|10.06.2014
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Сервис-адаптер ФМС для BSS e-Government Gate позволит банкам выполнить требования законодательства
ния указания «Банка России» №3179-У и федерального закона №110-ФЗ за счет внедрения сервис-адаптера ФМС России. Новые нормативно-правовые акты государства накладывают на банки дополнительные об
|07.04.2014
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ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей
платежную функцию, рассказали на пресс-конференции замруководителя Федеральной миграционной службы (ФМС) Владимир Лянной и президент Универсальный электронный карты (УЭК) Алексей Попов. За реал
|12.02.2014
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Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт
Руководитель ФМС России Константин Ромодановский и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подписали
|24.01.2014
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«БИТ.Отель 8» упрощает регистрацию иностранных граждан в УФМС
пания «1С:Первый БИТ» сообщила об интеграции решения для управления отелями «БИТ.Отель 8» с «Элпост» — системой для электронной передачи данных о постановке иностранных граждан на миграционный учет в УФМС. Как говорится в заявлении «1С:Первого БИТа», поступившем в редакцию CNews, регистрация иностранных граждан в УФМС — вопрос, который по-прежнему остается открытым для большинства от
|03.11.2013
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Бумажные паспорта в России прекратят выпускать через 2 года в целях экономии
Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает полностью отказаться от выдачи внутренних бумажных паспортов уже с 2016 г. Эт
|30.09.2013
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Единая ИТ-система ФМС заработает в 2015 году
данскими паспортами будет готова к 2015 г. Об этом CNews заявили в Федеральной миграционной службе (ФМС). Напомним, недавно перед заседанием комиссии Дмитрия Медведева по использованию ИТ, стал
|18.09.2013
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За электронные паспорта будет отвечать единая ИТ-система
грации двух уже существующих систем, работающих в первую очередь в Федеральной миграционной службе (ФМС). Это система миграционного учета (ГИСМУ) и система изготовления и контроля чипированных
|29.08.2013
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C 2016 г. в России начнут массово выдавать электронные паспорта
, заявил председателю Правительства Дмитрию Медведеву руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский на ФГУП «Гознак». ИТАР-ТАСС передает, что также глава ФМС
|19.07.2013
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Сергей Корнеев - Мы приветствуем приход в
компанию полноценных сложившихся команд
тв между собой. Хорошим примером, иллюстрирующим этот тренд, является проект группы «Техносерв» для ФМС России. Это проект по переводу в электронный вид 8 государственных услуг ведомства, в том
|28.06.2013
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Введение единой информационной системы ФМС России в промышленную эксплуатацию запланировано на 2015 г.
Федеральной миграционной службы на 2013-2018 гг., ввод единой информационной системы ведомства (ЕИС ФМС России) в промышленную эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2015 г. Ответственным за эт
|27.02.2013
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ИТ-система ФМС без спроса сменила владельцев в сотнях российских компаний
ение данных произошло в связи со сбоем в ИТ-системе Федеральной миграционной службы. По его словам, ФМС имеет возможность изменять данные о владельцах компаний при замене ими паспортов, смене ф
|19.02.2013
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Обязательность УЭК остается под вопросом
ются в виду электронные паспорта, за выдачу которых будет отвечать Федеральная миграционная служба (ФМС) и получить которые, как сейчас планируется, можно будет с 2015 г. «Должен произойти плав
|28.01.2013
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ФМС забрала у Минкомсвязи телеком-инфраструктуру биопаспортов
казчика – координатора работ по созданию и развитию ПВДН назначена Федеральная миграционная служба (ФМС). Ранее таким ведомством было МВД, при этом ФМС подчинялась этому министерству и о
|22.01.2013
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Биопаспорта переходят на российские чипы
оится объявленный заказ у «Микрона», то расклад сил будет уже не в пользу «Атлас-карт». Потребности ФМС в чипах для паспортов с возможностью записи биометрических данных растут. В 2011 г. таких
|18.01.2013
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«Ростелеком» предоставит услуг связи УФМС по Свердловской области
авлению доступа к сети интернет Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской области (УФМС). По данному проекту к сети интернет подключат 85 точек по всей Свердловской области, в
|10.01.2013
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ФМС передали ответственность за биометрические паспорта
я госзаказчика — координатора работ по ней возложена вместо МВД на Федеральную миграционную службу (ФМС), сообщают «Известия». Таким образом, забота о выпуске биометрических паспортов уходит из
|30.10.2012
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Количество интернет-обращений в УФМС России по Курганской области в 2012 г. превысило 7 тыс.
На единый портал государственных и муниципальных услуг в 2012 г. поступило 7 245 обращений в адрес УФМС России по Курганской области. По сравнению с показателем за 9 месяцев 2011 г. цифры увел
|09.10.2012
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CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга
дами подтвердили директор Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Михаил Тюркин, начальник Информационного управления Федеральной миграционной службы Андрей Романков, министр государственного управления, информационных технологий и связи правительства Московской области Михаил Федоре
|05.09.2012
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Пластиковая карта станет новым паспортом в России. ПОДРОБНОСТИ
заявил министр связи Николай Никифоров, его ведомство совместно с Федеральной миграционной службой (ФМС) прорабатывает проект общегражданского паспорта нового поколения. «Новое пластиковое удос
|22.08.2012
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Отпечатки пальцев: Объявлен крупный ИТ-тендер по учету мигрантов
54 рабочих места, которые будут установлены в центральном аппарате и в территориальных управлениях ФМС. Система должна быть способна к созданию 24 тыс. дактилоскопических карт в сутки и обраба
МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1651 50
|Никифоров Николай 1134 45
|Путин Владимир 3104 42
|Попов Алексей 333 32
|Щеголев Игорь 697 24
|Ромодановский Константин 20 20
|Тюркин Михаил 45 20
|Козырев Алексей 300 18
|Ермолаев Артем 373 16
|Шадаев Максут 944 14
|Рейман Леонид 1045 12
|Евраев Михаил 257 12
|Корнеев Сергей 84 12
|Богомолов Андрей 21 11
|Авербах Владимир 126 10
|Сапельников Сергей 109 9
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Гуральников Сергей 164 9
|Фишер Андрей 74 9
|Соколов Олег 51 9
|Бутенко Юрий 65 9
|Казеко Владимир 9 8
|Кошечкин Константин 10 8
|Степанов Максим 10 8
|Катамадзе Анна 94 8
|Земской Николай 15 8
|Парфенов Юрий 10 8
|Цариковский Федор 32 8
|Лопаткин Герман 104 8
|Пак Олег 111 8
|Громов Иван 102 7
|Нечепоренко Юрий 27 7
|Фомичев Олег 133 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Собянин Сергей 359 7
|Веригин Илья 33 7
|Дзвинко Роман 18 6
|Звягина Наталья 64 6
|Казарин Станислав 171 6
|Петрушин Андрей 110 6
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