МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы

ГИС ФМС будет делиться данными о невыездных россиянах с МВД Белоруссии Доработка ГИС миграции Как выяснил CNews, в Федеральную миграционную службу (ФМС) будет в автоматическом режиме поступать информация о постановке на воинский учет, в част

«1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем» «1С-Рарус» выпустила модуль «Подготовка данных для сервисов передачи сведений в ФМС» в дополнение к программному решению «1С-Рарус:Управление отелем». Функциональность модуля позволяет автоматизировать формирование списков постояльцев гостиницы, чтобы отправлять их в сторо

«Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya ых технологий производителя был признан проект модернизации системы телефонии и видеоконференцсвязи ФМС России, в ходе которого системный интегратор внедрил современное решение в области телефо

«Техносерв» построил в Новосибирске ЦОД для ФМС России мально использованы отечественные компоненты и материалы, отмечают в компании. В своей деятельности ФМС России активно использует самые современные информационные системы, для функционирования

В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России оммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений из информационных систем Федеральной миграционной службы (ФМС) о регистрационном учете граждан России.По данным ФМС в ГИС можно будет найти инфо

Запущен пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг ообщило о запуске пилотного проекта по оплате госпошлины за услуги Федеральной миграционной службы (ФМС) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В проекте участвуют Но

Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России зданию выделенного сегмента Единой сети передачи данных (ЕСПД) для Федеральной миграционной службы (ФМС России). Работа была выполнена в рамках постановления Правительства РФ №1240 от 24 ноября

«Ростелеком» предоставил услуги связи новому подразделению УФМС по Пензенской области 15 г. предоставил услуги телефонии и доступа в интернет Управлению Федеральной миграционный службы (УФМС) по Пензенской области. Телекоммуникационные услуги подключены в новом отделе по оказани

«Ростелеком» создал инфраструктуру связи для УФМС России по Кабардино-Балкарии обеспечил телекоммуникационными услугами Управление Федеральной миграционной службы России по КБР (УФМС). В рамках подписанного между сторонами государственного контракта неограниченным доступ

Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL огика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Новая система рассчитана на работу 8 000 специалистов ФМС России. На данный момент в новой СЭД обрабатывается до 60 тыс. документов в месяц. Начина

В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным В Крымском управлении Федеральной миграционной службы (ФМС) начался пилотный проект по выпуску

«Ростелеком» обеспечил связью спецучреждение временного содержания УФМС России по Оренбургской области «Ростелеком» предоставил комплекс телекоммуникационных услуг Управлению федеральной миграционной службы по Оренбургской области. В рамках реализованного проекта комп

Минздрав Самары автоматизировал работу с ГИБДД И УФМС стема учета медицинских справок для медучреждений, Министерства здравоохранения, Управления ГИБДД и УФМС. Она автоматизирует процедуру проверки подлинности документов о состоянии здоровья при в

МТТ предоставит услуги дальней связи ФМС России г. будет предоставлять услуги междугородной и международной связи Федеральной миграционной службе (ФМС России). Контракт между МТТ и ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС Росс

Информационная система ФМС выдала паспорт с датой рождения «00.00.1930» февраль этого года включал в себя только 28 дней). Именно по этой причине в информационной системе УФМС программное обеспечение указывает на невозможность оформления паспорта с несуществующей

ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО Стали известны подробности стартовавшего в мае 2014 г. проекта по развитию находящейся в ФМС России АИС управления делопроизводственными процессами до уровня межрегиональной единой с

Сервис ФМС «умирает» под давлением запросов через СМЭВ ряд ее участников подняли вопрос о проблемах при взаимодействии с Федеральной миграционной службой (ФМС). Банки обращаются к информационному сервису ФМС для проверки паспортных данных за

Банк «Агропромкредит» внедряет модуль «Документооборот с ФМС» гропромкредит», работающий с единым информационным шлюзом банка «iDБанк-СМЭВ», разработанным компанией iDSystems, расширяет функциональность системы за счет запуска нового модуля — «Документооборот с ФМС». Об этом CNews сообщили в банке «Агропромкредит». Отметим, что «iD Банк-СМЭВ» представляет собой решение по автоматизации документооборота с федеральными органами России на базе готовой те

ФМС создаст единую базу данных загранпаспортов россиян фиксируемых в этом процессе сведений. Учетом предписано заниматься Федеральной миграционной службе (ФМС). Вести его предполагается централизовано в электронном виде. Как сообщил CNews источник

Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта ы в визуальной (графической) и электронной форме персональные данные гражданина (в том числе биометрические данные), а также средства и ключи квалифицированной электронной подписи. С 1 января 2015 г. ФМС должна обеспечить выдачу пластиковых удостоверений в республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области, говорится в проекте указа Президента. Напомним, что в обна

Сервис-адаптер ФМС для BSS e-Government Gate позволит банкам выполнить требования законодательства ния указания «Банка России» №3179-У и федерального закона №110-ФЗ за счет внедрения сервис-адаптера ФМС России. Новые нормативно-правовые акты государства накладывают на банки дополнительные об

ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей платежную функцию, рассказали на пресс-конференции замруководителя Федеральной миграционной службы (ФМС) Владимир Лянной и президент Универсальный электронный карты (УЭК) Алексей Попов. За реал

Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт Руководитель ФМС России Константин Ромодановский и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подписали

«БИТ.Отель 8» упрощает регистрацию иностранных граждан в УФМС пания «1С:Первый БИТ» сообщила об интеграции решения для управления отелями «БИТ.Отель 8» с «Элпост» — системой для электронной передачи данных о постановке иностранных граждан на миграционный учет в УФМС. Как говорится в заявлении «1С:Первого БИТа», поступившем в редакцию CNews, регистрация иностранных граждан в УФМС — вопрос, который по-прежнему остается открытым для большинства от

Бумажные паспорта в России прекратят выпускать через 2 года в целях экономии Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает полностью отказаться от выдачи внутренних бумажных паспортов уже с 2016 г. Эт

Единая ИТ-система ФМС заработает в 2015 году данскими паспортами будет готова к 2015 г. Об этом CNews заявили в Федеральной миграционной службе (ФМС). Напомним, недавно перед заседанием комиссии Дмитрия Медведева по использованию ИТ, стал

За электронные паспорта будет отвечать единая ИТ-система грации двух уже существующих систем, работающих в первую очередь в Федеральной миграционной службе (ФМС). Это система миграционного учета (ГИСМУ) и система изготовления и контроля чипированных

C 2016 г. в России начнут массово выдавать электронные паспорта , заявил председателю Правительства Дмитрию Медведеву руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский на ФГУП «Гознак». ИТАР-ТАСС передает, что также глава ФМС

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тв между собой. Хорошим примером, иллюстрирующим этот тренд, является проект группы «Техносерв» для ФМС России. Это проект по переводу в электронный вид 8 государственных услуг ведомства, в том

Введение единой информационной системы ФМС России в промышленную эксплуатацию запланировано на 2015 г. Федеральной миграционной службы на 2013-2018 гг., ввод единой информационной системы ведомства (ЕИС ФМС России) в промышленную эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2015 г. Ответственным за эт

ИТ-система ФМС без спроса сменила владельцев в сотнях российских компаний ение данных произошло в связи со сбоем в ИТ-системе Федеральной миграционной службы. По его словам, ФМС имеет возможность изменять данные о владельцах компаний при замене ими паспортов, смене ф

Обязательность УЭК остается под вопросом ются в виду электронные паспорта, за выдачу которых будет отвечать Федеральная миграционная служба (ФМС) и получить которые, как сейчас планируется, можно будет с 2015 г. «Должен произойти плав

ФМС забрала у Минкомсвязи телеком-инфраструктуру биопаспортов казчика – координатора работ по созданию и развитию ПВДН назначена Федеральная миграционная служба (ФМС). Ранее таким ведомством было МВД, при этом ФМС подчинялась этому министерству и о

Биопаспорта переходят на российские чипы оится объявленный заказ у «Микрона», то расклад сил будет уже не в пользу «Атлас-карт». Потребности ФМС в чипах для паспортов с возможностью записи биометрических данных растут. В 2011 г. таких

«Ростелеком» предоставит услуг связи УФМС по Свердловской области авлению доступа к сети интернет Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской области (УФМС). По данному проекту к сети интернет подключат 85 точек по всей Свердловской области, в

ФМС передали ответственность за биометрические паспорта я госзаказчика — координатора работ по ней возложена вместо МВД на Федеральную миграционную службу (ФМС), сообщают «Известия». Таким образом, забота о выпуске биометрических паспортов уходит из

Количество интернет-обращений в УФМС России по Курганской области в 2012 г. превысило 7 тыс. На единый портал государственных и муниципальных услуг в 2012 г. поступило 7 245 обращений в адрес УФМС России по Курганской области. По сравнению с показателем за 9 месяцев 2011 г. цифры увел

CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга дами подтвердили директор Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Михаил Тюркин, начальник Информационного управления Федеральной миграционной службы Андрей Романков, министр государственного управления, информационных технологий и связи правительства Московской области Михаил Федоре

Пластиковая карта станет новым паспортом в России. ПОДРОБНОСТИ заявил министр связи Николай Никифоров, его ведомство совместно с Федеральной миграционной службой (ФМС) прорабатывает проект общегражданского паспорта нового поколения. «Новое пластиковое удос