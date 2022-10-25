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МВД РФ ФМС РФ Федеральная миграционная служба Российской Федерации Главное управление по вопросам миграции Управления Федеральной миграционной службы

МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы


25.10.2022 ГИС ФМС будет делиться данными о невыездных россиянах с МВД Белоруссии

Доработка ГИС миграции Как выяснил CNews, в Федеральную миграционную службу (ФМС) будет в автоматическом режиме поступать информация о постановке на воинский учет, в част
03.08.2021 «1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем»

«1С-Рарус» выпустила модуль «Подготовка данных для сервисов передачи сведений в ФМС» в дополнение к программному решению «1С-Рарус:Управление отелем». Функциональность модуля позволяет автоматизировать формирование списков постояльцев гостиницы, чтобы отправлять их в сторо
24.01.2017 «Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya

ых технологий производителя был признан проект модернизации системы телефонии и видеоконференцсвязи ФМС России, в ходе которого системный интегратор внедрил современное решение в области телефо
04.07.2016 «Техносерв» построил в Новосибирске ЦОД для ФМС России

мально использованы отечественные компоненты и материалы, отмечают в компании. В своей деятельности ФМС России активно использует самые современные информационные системы, для функционирования

29.02.2016 В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России

оммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений из информационных систем Федеральной миграционной службы (ФМС) о регистрационном учете граждан России.По данным ФМС в ГИС можно будет найти инфо
19.11.2015 Запущен пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг

ообщило о запуске пилотного проекта по оплате госпошлины за услуги Федеральной миграционной службы (ФМС) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В проекте участвуют Но
05.11.2015 Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России

зданию выделенного сегмента Единой сети передачи данных (ЕСПД) для Федеральной миграционной службы (ФМС России). Работа была выполнена в рамках постановления Правительства РФ №1240 от 24 ноября
14.07.2015 «Ростелеком» предоставил услуги связи новому подразделению УФМС по Пензенской области

15 г. предоставил услуги телефонии и доступа в интернет Управлению Федеральной миграционный службы (УФМС) по Пензенской области. Телекоммуникационные услуги подключены в новом отделе по оказани
06.07.2015 «Ростелеком» создал инфраструктуру связи для УФМС России по Кабардино-Балкарии

обеспечил телекоммуникационными услугами Управление Федеральной миграционной службы России по КБР (УФМС). В рамках подписанного между сторонами государственного контракта неограниченным доступ
01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL

огика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Новая система рассчитана на работу 8 000 специалистов ФМС России. На данный момент в новой СЭД обрабатывается до 60 тыс. документов в месяц. Начина
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным

В Крымском управлении Федеральной миграционной службы (ФМС) начался пилотный проект по выпуску

20.03.2015 «Ростелеком» обеспечил связью спецучреждение временного содержания УФМС России по Оренбургской области

«Ростелеком» предоставил комплекс телекоммуникационных услуг Управлению федеральной миграционной службы по Оренбургской области. В рамках реализованного проекта комп
15.01.2015 Минздрав Самары автоматизировал работу с ГИБДД И УФМС

стема учета медицинских справок для медучреждений, Министерства здравоохранения, Управления ГИБДД и УФМС. Она автоматизирует процедуру проверки подлинности документов о состоянии здоровья при в
17.12.2014 МТТ предоставит услуги дальней связи ФМС России

г. будет предоставлять услуги междугородной и международной связи Федеральной миграционной службе (ФМС России). Контракт между МТТ и ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС Росс
15.10.2014 Информационная система ФМС выдала паспорт с датой рождения «00.00.1930»

февраль этого года включал в себя только 28 дней). Именно по этой причине в информационной системе УФМС программное обеспечение указывает на невозможность оформления паспорта с несуществующей

02.09.2014 ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО

Стали известны подробности стартовавшего в мае 2014 г. проекта по развитию находящейся в ФМС России АИС управления делопроизводственными процессами до уровня межрегиональной единой с
16.07.2014 Сервис ФМС «умирает» под давлением запросов через СМЭВ

ряд ее участников подняли вопрос о проблемах при взаимодействии с Федеральной миграционной службой (ФМС). Банки обращаются к информационному сервису ФМС для проверки паспортных данных за
14.07.2014 Банк «Агропромкредит» внедряет модуль «Документооборот с ФМС»

гропромкредит», работающий с единым информационным шлюзом банка «iDБанк-СМЭВ», разработанным компанией iDSystems, расширяет функциональность системы за счет запуска нового модуля — «Документооборот с ФМС». Об этом CNews сообщили в банке «Агропромкредит». Отметим, что «iD Банк-СМЭВ» представляет собой решение по автоматизации документооборота с федеральными органами России на базе готовой те
10.07.2014 ФМС создаст единую базу данных загранпаспортов россиян

фиксируемых в этом процессе сведений. Учетом предписано заниматься Федеральной миграционной службе (ФМС). Вести его предполагается централизовано в электронном виде. Как сообщил CNews источник

30.06.2014 Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта

ы в визуальной (графической) и электронной форме персональные данные гражданина (в том числе биометрические данные), а также средства и ключи квалифицированной электронной подписи. С 1 января 2015 г. ФМС должна обеспечить выдачу пластиковых удостоверений в республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области, говорится в проекте указа Президента. Напомним, что в обна
10.06.2014 Сервис-адаптер ФМС для BSS e-Government Gate позволит банкам выполнить требования законодательства

ния указания «Банка России» №3179-У и федерального закона №110-ФЗ за счет внедрения сервис-адаптера ФМС России. Новые нормативно-правовые акты государства накладывают на банки дополнительные об
07.04.2014 ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей

платежную функцию, рассказали на пресс-конференции замруководителя Федеральной миграционной службы (ФМС) Владимир Лянной и президент Универсальный электронный карты (УЭК) Алексей Попов. За реал
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт

Руководитель ФМС России Константин Ромодановский и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подписали
24.01.2014 «БИТ.Отель 8» упрощает регистрацию иностранных граждан в УФМС

пания «1С:Первый БИТ» сообщила об интеграции решения для управления отелями «БИТ.Отель 8» с «Элпост» — системой для электронной передачи данных о постановке иностранных граждан на миграционный учет в УФМС. Как говорится в заявлении «1С:Первого БИТа», поступившем в редакцию CNews, регистрация иностранных граждан в УФМС — вопрос, который по-прежнему остается открытым для большинства от
03.11.2013 Бумажные паспорта в России прекратят выпускать через 2 года в целях экономии

Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает полностью отказаться от выдачи внутренних бумажных паспортов уже с 2016 г. Эт
30.09.2013 Единая ИТ-система ФМС заработает в 2015 году

данскими паспортами будет готова к 2015 г. Об этом CNews заявили в Федеральной миграционной службе (ФМС). Напомним, недавно перед заседанием комиссии Дмитрия Медведева по использованию ИТ, стал
18.09.2013 За электронные паспорта будет отвечать единая ИТ-система

грации двух уже существующих систем, работающих в первую очередь в Федеральной миграционной службе (ФМС). Это система миграционного учета (ГИСМУ) и система изготовления и контроля чипированных

29.08.2013 C 2016 г. в России начнут массово выдавать электронные паспорта

, заявил председателю Правительства Дмитрию Медведеву руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский на ФГУП «Гознак». ИТАР-ТАСС передает, что также глава ФМС

19.07.2013 Сергей Корнеев - Мы приветствуем приход в компанию полноценных сложившихся команд

тв между собой. Хорошим примером, иллюстрирующим этот тренд, является проект группы «Техносерв» для ФМС России. Это проект по переводу в электронный вид 8 государственных услуг ведомства, в том
28.06.2013 Введение единой информационной системы ФМС России в промышленную эксплуатацию запланировано на 2015 г.

Федеральной миграционной службы на 2013-2018 гг., ввод единой информационной системы ведомства (ЕИС ФМС России) в промышленную эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2015 г. Ответственным за эт
27.02.2013 ИТ-система ФМС без спроса сменила владельцев в сотнях российских компаний

ение данных произошло в связи со сбоем в ИТ-системе Федеральной миграционной службы. По его словам, ФМС имеет возможность изменять данные о владельцах компаний при замене ими паспортов, смене ф
19.02.2013 Обязательность УЭК остается под вопросом

ются в виду электронные паспорта, за выдачу которых будет отвечать Федеральная миграционная служба (ФМС) и получить которые, как сейчас планируется, можно будет с 2015 г. «Должен произойти плав
28.01.2013 ФМС забрала у Минкомсвязи телеком-инфраструктуру биопаспортов

казчика – координатора работ по созданию и развитию ПВДН назначена Федеральная миграционная служба (ФМС). Ранее таким ведомством было МВД, при этом ФМС подчинялась этому министерству и о
22.01.2013 Биопаспорта переходят на российские чипы

оится объявленный заказ у «Микрона», то расклад сил будет уже не в пользу «Атлас-карт». Потребности ФМС в чипах для паспортов с возможностью записи биометрических данных растут. В 2011 г. таких
18.01.2013 «Ростелеком» предоставит услуг связи УФМС по Свердловской области

авлению доступа к сети интернет Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской области (УФМС). По данному проекту к сети интернет подключат 85 точек по всей Свердловской области, в

10.01.2013 ФМС передали ответственность за биометрические паспорта

я госзаказчика — координатора работ по ней возложена вместо МВД на Федеральную миграционную службу (ФМС), сообщают «Известия». Таким образом, забота о выпуске биометрических паспортов уходит из
30.10.2012 Количество интернет-обращений в УФМС России по Курганской области в 2012 г. превысило 7 тыс.

На единый портал государственных и муниципальных услуг в 2012 г. поступило 7 245 обращений в адрес УФМС России по Курганской области. По сравнению с показателем за 9 месяцев 2011 г. цифры увел
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга

дами подтвердили директор Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Михаил Тюркин, начальник Информационного управления Федеральной миграционной службы Андрей Романков, министр государственного управления, информационных технологий и связи правительства Московской области Михаил Федоре
05.09.2012 Пластиковая карта станет новым паспортом в России. ПОДРОБНОСТИ

заявил министр связи Николай Никифоров, его ведомство совместно с Федеральной миграционной службой (ФМС) прорабатывает проект общегражданского паспорта нового поколения. «Новое пластиковое удос
22.08.2012 Отпечатки пальцев: Объявлен крупный ИТ-тендер по учету мигрантов

54 рабочих места, которые будут установлены в центральном аппарате  и в территориальных управлениях ФМС. Система должна быть способна к созданию 24 тыс. дактилоскопических карт в сутки и обраба

Публикаций - 569, упоминаний - 843

МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9507 81
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1448 54
Восход ФГБУ НИИ 632 50
Microsoft Corporation 24447 23
Oracle Corporation 6630 22
Элемент ГК - Микрон - Micron 1434 20
NVision Group - Энвижн Груп 678 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12010 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2128 18
IBM - International Business Machines Corp 9407 16
АйТи 1355 15
МегаФон 8467 15
Крок - Croc 1771 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8631 13
Рексофт - Reksoft 412 13
Alfresco Software 144 11
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 11
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1001 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 795 10
8019 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 990 10
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 973 9
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1267 8
SAP SE 5221 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3191 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2826 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1161 8
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 124 7
Directum - Директум 1066 7
Открытые технологии 696 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1615 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 659 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 588 7
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 6
Diasoft - Диасофт 808 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 702 6
БАРС Груп 539 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7045 50
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 248 32
Почта России ПАО 2086 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2753 17
Familia - Фамилия - Торговая сеть 257 15
ВТБ - ВТБ24 664 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 642 13
РЖД - Российские железные дороги 1868 13
Ак Барс Банк 270 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 786 10
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Visa International 1940 8
ПСБ - Промсвязьбанк 837 7
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 220 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 6
Альфа-Банк 1729 6
ГПБ - Газпромбанк 1061 5
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1090 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 427 4
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 86 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 298 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 33 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 58 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 468 3
Газпром ПАО 1319 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 637 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 994 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 428 3
Лента - Утконос 177 3
AHConferences 53 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 3
Северсталь ПАО - Severstal 452 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 876 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 256 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11251 187
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4348 52
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 16
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ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 14
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Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 48 13
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6234 7
ГосИнформСистемы 105 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 300 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 251 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 123 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
Союз кинематографистов России 11 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 284 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 40 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
ЛДПР 105 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 710 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63469 275
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29743 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48465 111
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11619 97
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 685 82
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12272 80
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3740 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18017 66
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2403 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10555 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10966 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28947 55
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1991 53
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1689 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7211 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10774 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20162 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11406 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12541 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15496 41
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7632 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26110 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20512 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9614 39
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2334 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12589 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23622 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7634 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24091 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13787 30
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2318 30
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7105 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5867 27
Электронный документ - Electronic document 1430 26
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1054 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27532 26
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3246 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9698 25
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 4958 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9119 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5001 156
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 955 77
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1384 60
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3141 40
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 454 33
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 38 29
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 127 26
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 244 22
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 220 18
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 16
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 110 15
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 14
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 13
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 272 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 257 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 221 12
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 179 12
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 76 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 382 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 514 10
Apple iPhone 6 4861 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1380 10
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 9
Microsoft Windows 15456 9
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 9
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 79 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2690 8
Google Android 13812 8
Apple iOS 7605 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1155 7
Linux OS 9663 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 893 6
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 6
Microsoft Windows 2000 8660 6
Oracle СУБД 631 6
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 53 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 5
Медведев Дмитрий 1651 50
Никифоров Николай 1134 45
Путин Владимир 3104 42
Попов Алексей 333 32
Щеголев Игорь 697 24
Ромодановский Константин 20 20
Тюркин Михаил 45 20
Козырев Алексей 300 18
Ермолаев Артем 373 16
Шадаев Максут 944 14
Рейман Леонид 1045 12
Евраев Михаил 257 12
Корнеев Сергей 84 12
Богомолов Андрей 21 11
Авербах Владимир 126 10
Сапельников Сергей 109 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Гуральников Сергей 164 9
Фишер Андрей 74 9
Соколов Олег 51 9
Бутенко Юрий 65 9
Казеко Владимир 9 8
Кошечкин Константин 10 8
Степанов Максим 10 8
Катамадзе Анна 94 8
Земской Николай 15 8
Парфенов Юрий 10 8
Цариковский Федор 32 8
Лопаткин Герман 104 8
Пак Олег 111 8
Громов Иван 102 7
Нечепоренко Юрий 27 7
Фомичев Олег 133 7
Гуревич Раиса 16 7
Собянин Сергей 359 7
Веригин Илья 33 7
Дзвинко Роман 18 6
Звягина Наталья 64 6
Казарин Станислав 171 6
Петрушин Андрей 110 6
Россия - РФ - Российская федерация 140463 444
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42405 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17046 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7248 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2808 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51697 27
Европа 21642 24
Россия - СЗФО - Калининградская область 1249 24
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1150 22
Россия - ЮФО - Ростовская область 1477 22
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1605 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14014 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2343 19
Россия - ПФО - Мордовия Республика 598 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14103 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2853 16
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 880 15
Россия - ЮФО - Волгоградская область 715 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 1809 14
Россия - ПФО - Самарская область 1277 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 825 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1689 13
Украина 7547 13
Россия - ЦФО - Калужская область 959 13
Россия - ЦФО - Тамбовская область 560 13
Россия - СФО - Новосибирск 4207 13
Россия - СЗФО - Вологодская область 669 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16687 12
Россия - УФО - Свердловская область 1443 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1398 12
Германия - Федеративная Республика 12607 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13256 11
Россия - УФО - Челябинская область 1164 11
Россия - ЦФО - Ивановская область 506 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1425 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1187 10
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1111 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2879 10
Россия - ЮФО - Астраханская область 647 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1515 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49765 418
Миграция населения - Миграционные службы 408 222
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46998 151
Паспорт - Паспортные данные 2444 146
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5883 76
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17917 73
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9752 68
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7856 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28205 61
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4053 61
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9525 59
Страхование - Страховое дело - Insurance 5674 56
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2857 52
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5925 45
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4879 44
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3511 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3021 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7410 39
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 218 37
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12999 34
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1281 33
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4636 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8370 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23466 30
Кредитование - Сrediting - Заём 6575 29
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 369 26
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2122 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2860 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6780 25
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 635 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13668 24
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4828 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15994 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5281 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3633 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7701 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5616 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5526 19
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2058 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 24
Госрасходы - портал 68 12
РИА Новости 895 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 873 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 905 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 976 6
Известия ИД 603 3
Regnum - Регнум 112 3
РОИ - Российская общественная инициатива 81 3
Ведомости 923 3
TAdviser - Центр выбора технологий 383 3
Российская газета 265 2
Bloomberg 1243 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Псковская лента новостей 5 1
Хальмг Унн 1 1
CNews Журнал 166 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 174 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
CreditCardsOnline 15 1
Вечерняя Москва - газета 10 1
CNews Северо-Запад 24 1
N+1 - Издание 154 1
Известия Мордовии 3 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 71 1
NYT - The New York Times 1022 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 67 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1753 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7950 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3064 24
IDC - International Data Corporation 4899 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 311 6
Gartner - Гартнер 3535 3
Juniper Research 518 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 592 2
Wainhouse Research 40 1
CNews Рынок ИТ-услуг 163 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Deloitte Technology Fast 13 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Медиалогия 24 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 1
CNews Tenders 16 1
Рустелеком ТК 303 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 62 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 972 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1470 7
РАН - Российская академия наук 1828 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 516 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 205 3
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 2
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 48 2
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 11 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 61 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
Минэкономразвития РФ - МИМБ - Московский институт международного бизнеса 1 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 4 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
СИМСХ - Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина 2 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 163 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 75 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 37 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 131 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 11 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 803 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 32
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1966 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1044 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 8
CNews AWARDS - награда 477 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2368 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 303 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Битва роботов 9 1
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