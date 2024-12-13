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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гарант-Сервис-Университет НПП Гарант Справочная правовая система



13.12.2024 Виртуальный ассистент от «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров вошел в реестр отечественного ПО 3
12.12.2024 Виртуальный ассистент «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров включен в реестр отечественного ПО 1
23.08.2022 В России появились профстандарты сайтостроителя и руководителя разработки ПО 2
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 2
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
29.06.2018 Система «Гарант» заработала на РЕД ОС 2
30.03.2016 «Гарант» начал зачистку интернета от своих баз данных 2
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 1
04.11.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2015 г. 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
02.07.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2015 г. 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
03.03.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2015 г. 1
03.02.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за январь 2015 г. 1
04.12.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 1
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 1
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
02.06.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2014 г. 1
06.05.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2014 г. 1
01.02.2011 Центр информационных исследований и Dev-House предложат аналитические системы нового типа 2
05.08.2008 ГУ Госфинконтроля Москвы нуждается в техобслуживании ПО 1
28.12.2007 Житель Тамбова нанес правообладателям ущерб в 570 тыс. руб. 2
04.12.2007 Продавец контрафакта стал невыездным 1
16.05.2007 Передано в суд очередное дело о контрафакте 2
12.04.2002 "Гарант-Парк-Телеком" вводит безлимитный тарифный план доступа в интернет 2
04.10.2001 "Гарант" совместно с Microsoft и SoftLine провела акцию по комплексному лицензированию ПО 1
28.08.2001 "Никос-Софт" внедрит корпоративную информационную систему для "Пермавтодор" 1
01.12.2000 На "Рамблере" появился юридический портал 2
08.06.1999 Intel и Институт предпринимательства и инвестиций анонсировали семинар "Новые информационные технологии и решения для малого и среднего бизнеса" 2
09.04.1999 "1С" запустила новый вид сервиса 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

Гарант-Сервис-Университет НПП и организации, системы, технологии, персоны:

8213 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
Intel Corporation 12197 2
Oracle Corporation 6688 2
Норси-Транс - НТ 108 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 2
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Ростелеком 9701 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Открытые технологии 701 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Формоза - Formoza 176 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
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Прогноз 1650 1
Progress Software - MarkLogic 29 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Microsoft Corporation 24625 1
Softline - Софтлайн 2811 1
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Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
1С-МССофт - MSSoft 2 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса - СИОРА 3 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
КонсультантПлюс 134 1
Пермавтодор 2 1
Гарант-Максимум 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 17
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