Соколовский Василий


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 «Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах 1
13.12.2024 Виртуальный ассистент от «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров вошел в реестр отечественного ПО 1
12.12.2024 Виртуальный ассистент «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Соколовский Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2421 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4374 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12599 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2168 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1160 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2289 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16716 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6679 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33148 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3096 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8075 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5172 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11121 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 887 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1497 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 74 2
Россия - РФ - Российская федерация 153638 1
Россия - ЦФО - Орловская область 347 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9824 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8124 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 350 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5734 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1307 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25478 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

