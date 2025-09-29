«Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах

Компания «Гарант-Сервис», разработчик и поставщик решений для госструктур, банков, ритейла и других корпоративных заказчиков, объявляет об интеграции омниканальной платформы «Мой помощник» с национальным мессенджером Мах. Продукт в обновленном формате – интегрированный с национальным мессенджером – уже активно используют в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Орловской области, а также в МФЦ ряда других регионов России; запущены новые пилотные проекты. Об этом CNews сообщили представители «Гарант-Сервиса».

Мессенджер Мах быстро набирает популярность. Процессу роста клиентской базы способствует интеграция с госсервисами (например, идет тестирование «Цифрового ID»), появление в Мах информационных, развлекательных и официальных каналов, перенос на платформу ранее существовавших чатов (школьных, домовых и пр.) и т.д. Развитие будет продолжено: Минцифры России рекомендовало ряду крупных компаний провести интеграцию их внутренних систем с чат-ботами в Мах. Соответственно, программная платформа «Мой помощник» будет эффективна не только при использовании в МФЦ, но и во многих других организациях: государственных, муниципальных, коммерческих, – независимо от сферы деятельности.

Напомним, что «Гарант-Сервис» создал и развивает один из своих флагманских продуктов «Мой помощник», опираясь на многолетний опыт в автоматизации МФЦ. Сегодня инструмент обеспечивает многовекторное взаимодействие с гражданами, обратившимися в МФЦ, автоматизируя процессы первой линии в электронной приемной: консультирование по типовым вопросам, ответы на основе заранее сформированной базы знаний, запись на очный прием, проверку статуса заявления, оценку визита в многофункциональный центр и т.д. Отметим, что чат-бот получил широкие возможности кастомизации, позволяющие настраивать его в зависимости от специфики деятельности любой организации и особенностей бизнес-процессов.

В настоящее время «Мой помощник» легко интегрируется с мессенджерами (Мах, Telegram), а также с наиболее популярными в нашей стране социальными сетями (прежде всего, «ВКонтакте»); уверенно работает на официальных веб-порталах организаций, обеспечивая пользователям легкий доступ как со стационарных, так и с мобильных устройств.

«Мы много лет создаем ИТ-решения для МФЦ, за это время детально изучив специфику этих организаций и создав глубокую экспертизу в сфере их автоматизации для обеспечения эффективного взаимодействия с гражданами, – сказал Василий Соколовский, директор компании «Гарант-Сервис». – Сегодня этот опыт востребован и коммерческими предприятиями, занятыми в различных сферах экономики, которым действительно необходим хороший омниканальный инструмент для взаимодействия с клиентами. Убежден, что «Мой помощник» является именно тем решением, которое так необходимо и государству, и бизнесу».

«Мой помощник» включен в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, что позволяет использовать продукт предприятиями и организациями, попадающими под требования регуляторов. При этом поставщик гарантирует стабильную и бесперебойную работу сервисов, построенных на основе данного решения.