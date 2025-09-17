Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Оренбургской области органы государственной власти
УПОМИНАНИЯ
Правительство Оренбургской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Засинец Игорь 8 4
|Орловский Виктор 394 4
|Толпейкин Денис 8 4
|Рустамов Рустам 491 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Байгушев Владимир 17 2
|Петухов Игнат 2 2
|Мирошников Сергей 3 2
|Капренин Андрей 3 2
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Шойтов Александр 95 1
|Мирошников Борис 63 1
|Ляпунов Игорь 129 1
|Панкратов Виталий 4 1
|Новичков Игорь 1 1
|Исхакова Наиля 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Курятников Вадим 1 1
|Ледяев Максим 14 1
|Нальвадов Александр 1 1
|Демидов Денис 4 1
|Шкиль Андрей 1 1
|Кордюков Андрей 1 1
|Саяпин Алексей 1 1
|Касперский Евгений 326 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Лукиян Дмитрий 12 1
|Сродных Михаил 90 1
|Пыжов Александр 3 1
|Трандин Сергей 102 1
|Крынина Евгения 23 1
|Крылов Юрий 6 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Якимов Антон 11 1
|Султангалиев Тимурбулат 14 1
|Заугольников Роман 1 1
|Юрин Иван 1 1
|Вечеренко Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384330, в очереди разбора - 731568.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.