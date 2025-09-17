Разделы

Правительство Оренбургской области органы государственной власти

Правительство Оренбургской области - органы государственной власти

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Год с запуска Standoff Cyberbones: специалисты провели свыше 100 тысяч расследований на онлайн-симуляторе 1
09.12.2024 Открытие нового офиса «Группы Астра» в Оренбурге 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
10.04.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области 1
22.09.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с правительством Оренбургской области 1
11.04.2023 «Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности 1
02.02.2023 «Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС 1
05.05.2022 В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
31.03.2020 РЕД ОС и «Ассистент» предлагают решение для удаленной работы 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
07.05.2019 «Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области 1
20.02.2019 «Катарсис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 2
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
16.08.2016 AT Consulting внедрила систему проектирования госуслуг в Оренбургской области 1
26.10.2015 ТТК выиграл аукцион Центра информационных технологий Оренбургской области 2
01.10.2015 МТС обеспечила связью жителей отдаленных населенных пунктов Оренбуржья 2
02.09.2015 МТС открывает «Мобильные библиотеки» в школах Оренбуржья 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
31.07.2015 В Оренбургской области реализован проект по популяризации портала 56.gosuslugi.ru 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
27.04.2015 «Ростелеком» создаст виртуальную частную сеть для Избирательной комиссии Оренбургской области 1
13.04.2015 «Ростелеком» обеспечит развитие инфраструктуры «Электронного правительства» Оренбургской области 1
24.02.2015 МТС обеспечит услугами связи более 40 тыс. сотрудников госсектора в Поволжье 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 1
21.10.2013 В Оренбургской области выдадут тысячу УЭК 1
02.10.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2013 1
15.03.2013 В Самаре обсудили перспективы информатизации ветеринарии 1
02.08.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2012 1
06.03.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2012 года 1
20.12.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2011 года 1
04.08.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2011 года 1
10.11.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2010 года 1
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 1
06.12.2007 Новое в ИКТ-законодательстве России: ноябрь 2007 года 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Правительство Оренбургской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10118 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 3
Ред Софт - Red Soft 904 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5144 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1069 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2067 1
БАРС Груп 555 1
САФИБ - SAFIB 9 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Бизнес Технологии 33 1
Электронный паспорт АО 3 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 142 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
МКД 69 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1195 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Цифра ГК 2517 1
Рексофт - Reksoft 428 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 361 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 481 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 1
Базальт СПО - BaseALT 742 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
8741 1
Такском - Taxcom 243 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 57 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
СОБИТС - Современные бизнес технологии и системы 2 1
ИИТ - Институт информационных технологий 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 24 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 11
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 2
НСПК - Национальная система платежных карт 878 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7904 1
Ак Барс Банк 274 1
Александровский Банк 23 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 176 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1302 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Почта России ПАО 2214 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Восток-Запад - EWS Holding 44 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Социальные гарантии 39 1
Фармация 12 1
Организатор перевозок ГКУ 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12541 19
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5148 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2657 12
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4717 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4673 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2884 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 7
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 7
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5110 6
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 6
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 6
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 121 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 56 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 5
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 5
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 5
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 5
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 5
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3273 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3082 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 4
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 4
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 4
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Администрация Краснодарского края 62 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 4
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 274 4
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 1
ГосИнформСистемы 143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2365 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8439 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13115 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4087 11
Электронный документ - Electronic document 1512 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4346 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13181 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1822 8
Оповещение и уведомление - Notification 5187 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11930 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26645 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2304 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2505 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2278 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9452 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12138 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25255 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 843 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 843 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2915 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13233 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16536 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1960 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3908 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11687 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28616 3
Оцифровка - Digitization 4819 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16788 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22410 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6806 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5666 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2841 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 509 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3400 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1180 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 327 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 503 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 2
Linux OS 10642 2
Microsoft Windows 16136 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 97 2
Kaspersky OS 135 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 65 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 259 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 243 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 176 1
ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Google Android 14491 1
Apple iOS 8123 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1293 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Засинец Игорь 8 4
Орловский Виктор 394 4
Толпейкин Денис 8 4
Рустамов Рустам 491 3
Валяева Елизавета 72 3
Байгушев Владимир 17 2
Петухов Игнат 2 2
Мирошников Сергей 3 2
Капренин Андрей 3 2
Чернышенко Дмитрий 574 1
Шойтов Александр 95 1
Мирошников Борис 63 1
Ляпунов Игорь 129 1
Панкратов Виталий 4 1
Новичков Игорь 1 1
Исхакова Наиля 1 1
Казарин Станислав 175 1
Курятников Вадим 1 1
Ледяев Максим 14 1
Нальвадов Александр 1 1
Демидов Денис 4 1
Шкиль Андрей 1 1
Кордюков Андрей 1 1
Саяпин Алексей 1 1
Касперский Евгений 326 1
Ивановский Виктор 13 1
Лукиян Дмитрий 12 1
Сродных Михаил 90 1
Пыжов Александр 3 1
Трандин Сергей 102 1
Крынина Евгения 23 1
Крылов Юрий 6 1
Сокорнов Николай 18 1
Якимов Антон 11 1
Султангалиев Тимурбулат 14 1
Заугольников Роман 1 1
Юрин Иван 1 1
Вечеренко Дмитрий 2 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 651 38
Россия - РФ - Российская федерация 153182 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2589 9
Россия - ПФО - Самарская область 1418 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3107 8
Россия - ПФО - Саратовская область 779 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1965 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 462 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 959 6
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1202 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 871 6
Россия - ЦФО - Смоленская область 514 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7939 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2870 5
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 350 5
Россия - ЦФО - Курская область 681 5
Россия - УФО - Тюменская область 1233 5
Россия - ПФО - Пензенская область 618 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2043 4
Россия - СФО - Омская область 720 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1633 4
Россия - УФО - Свердловская область 1674 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1495 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1277 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 852 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 861 4
Россия - ЦФО - Орловская область 346 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1377 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 946 4
Россия - СЗФО - Псковская область 661 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 66 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1367 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1821 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 33
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4346 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 19
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8170 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1147 8
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1324 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3709 6
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 390 6
Паспорт - Паспортные данные 2680 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 722 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4854 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9392 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17075 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6712 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6225 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5240 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5491 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9749 5
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 183 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6673 5
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 644 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1870 4
Зоология - наука о животных 2748 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 934 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11532 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 306 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1715 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 2
ТВ-Новости АНО 7 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Ведомости 1153 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Наш Красноярский край 1 1
Ставропольская правда 4 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 250 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 498 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 93 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 330 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 311 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 195 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 553 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 932 1
РАН - Российская академия наук 1972 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 21 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 1
День знаний - 1 сентября 40 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1244 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
