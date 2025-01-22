Мирошников Сергей
Мирошников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 2
|Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
|Kaspersky OS 124 1
|Толпейкин Денис 7 2
|Касперский Евгений 323 1
|Пыжов Александр 3 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Шойтов Александр 78 1
|Петухов Игнат 2 1
|Мирошников Борис 63 1
|Ляпунов Игорь 121 1
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