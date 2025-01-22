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Мирошников Сергей



22.01.2025 Студенты Оренбургского государственного университета могут стать сотрудниками «Группы Астра» еще на этапе обучения в вузе 1
11.04.2023 «Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности 1
05.05.2022 В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мирошников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Ростелеком 9705 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 920 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1227 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 63 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Kaspersky OS 124 1
Толпейкин Денис 7 2
Касперский Евгений 323 1
Пыжов Александр 3 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Шойтов Александр 78 1
Петухов Игнат 2 1
Мирошников Борис 63 1
Ляпунов Игорь 121 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 611 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3093 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2449 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2724 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 448 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1369 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 2
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Киберучения 92 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Образование в России 2193 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 28 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 336 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 17 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 223 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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