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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Астра консалтинг

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг

«Астра Консалтинг» (ГК Астра) помогает российским компаниям переходить на отечественное ПО, а также модернизировать свою ИТ-инфраструктуру.


21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 1
09.12.2024 Открытие нового офиса «Группы Астра» в Оренбурге 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
20.09.2024 Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест 1
19.08.2024 Системный интегратор «Кволити» получил статус Astra Professional Services 1
30.07.2024 Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек 2
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
24.05.2024 Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг» 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
06.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с «Астра Консалтинг» 1
05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 1
27.02.2024 Сотрудники ВТБ переходят на отечественную операционную систему 1
12.02.2024 Системный интегратор «Сиссофт» получил статус Astra Professional Services 1
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1
05.12.2023 «Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL 1
27.06.2022 ГК «Астра» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
20.06.2022 Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию 1
18.03.2022 Разработчик самой популярной российской ОС многократно увеличивает штат. Начался набор тысяч программистов 1
05.03.2022 ГК «Астра» предложит комплексное сопровождение для заказчиков при импортозамещении 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 11
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 5
Microsoft Corporation 24628 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Т1 Иннотех 178 2
Merlion - Мерлион 793 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Broadcom - VMware 2359 2
SAP SE 5279 2
GitHub 815 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Код Безопасности 616 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
ICL Astra Services 12 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Dell EMC 5027 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Atlassian 118 1
ICL ГК 381 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Acronis - Акронис 448 1
Citrix Systems 812 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Oracle Corporation 6688 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 6 2
Газпром ПАО 1342 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Газпром нефть 618 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
7G 7 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
OpenCores 4 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Linux Foundation 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 10
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 6
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 5
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1824 4
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 376 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
Linux OS 9940 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 11
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 7
РусБИТех - Astra Automation 15 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 5
Microsoft Windows 15659 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 3
Microsoft Outlook 1392 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Exchange 1714 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft Teams - MS Teams 548 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 2
Python - высокоуровневый язык программирования 930 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
AWG - SkillStaff 27 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Султангалиев Тимурбулат 11 10
Сивцев Илья 140 5
Геллерман Михаил 34 3
Шадаев Максут 1009 2
Мартиросов Давид 57 2
Степанюк Михаил 68 2
Яценко Виктор 21 1
Соснин Юрий 8 1
Бугрецов Антон 22 1
Яловега Марина 6 1
Крутько Оксана 4 1
Шмаков Антон 45 1
Яценко Карина 1 1
Яценко Вадим 56 1
Балихин Александр 1 1
Игнатова Людмила 31 1
Капинус Дарья 1 1
Перов Евгений 55 1
Яппаров Тагир 102 1
Хачиян Александр 5 1
Фетисов Алексей 42 1
Безбогов Сергей 46 1
Мухин Денис 23 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Шульга Дмитрий 11 1
Белей Ольга 1 1
Меньшов Кирилл 118 1
Старков Дмитрий 8 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Нейман Сергей 1 1
Урусов Виктор 127 1
Самойлов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 2
Украина 7609 1
Израиль 2730 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Курская область 651 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 103 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 611 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1190 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
VAD - Value Added Distribution 98 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1946 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
A2:Research 10 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Т1 Цифровая академия 44 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

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В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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