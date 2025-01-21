РусБИТех Astra Linux ГК Астра Астра консалтинг
«Астра Консалтинг» (ГК Астра) помогает российским компаниям переходить на отечественное ПО, а также модернизировать свою ИТ-инфраструктуру.
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Султангалиев Тимурбулат 11 10
|Сивцев Илья 140 5
|Геллерман Михаил 34 3
|Шадаев Максут 1009 2
|Мартиросов Давид 57 2
|Степанюк Михаил 68 2
|Яценко Виктор 21 1
|Соснин Юрий 8 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Яловега Марина 6 1
|Крутько Оксана 4 1
|Шмаков Антон 45 1
|Яценко Карина 1 1
|Яценко Вадим 56 1
|Балихин Александр 1 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Капинус Дарья 1 1
|Перов Евгений 55 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Хачиян Александр 5 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Мухин Денис 23 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Белей Ольга 1 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Нейман Сергей 1 1
|Урусов Виктор 127 1
|Самойлов Николай 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|A2:Research 10 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
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