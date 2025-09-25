Получите все материалы CNews по ключевому слову
FESCO My.Fesco Crew.Fesco Fesco AutoPass Fesco Академия
УПОМИНАНИЯ
|25.09.2025
|Fesco запустила мобильное приложение для моряков 4
|27.11.2024
|CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
FESCO и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25068 1
|Ростелеком 10137 1
|Broadcom - VMware 2446 1
|SAP SE 5392 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3089 1
|Apple Inc 12453 1
|1С 8758 1
|Oracle Corporation 6809 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2290 1
|Скала^р - ранее InterLab IBS 219 1
|Diasoft - Диасофт 988 1
|Базальт СПО - BaseALT 747 1
|Nginx - Энджайникс 183 1
|R-Vision - Р-Вижн 190 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 1
|Google LLC 12100 1
|Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
|Proxima 44 1
|WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 453 1
|МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 103 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 228 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 24 1
|Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 36 1
|Ланит - Lansoft - Лансофт 80 1
|Ростелеком - TData - ТДата 43 1
|CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
|ИАС Диджитал 7 1
|Linux Foundation 188 1
|ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 11 1
|Суровец Дмитрий 100 1
|Шадаев Максут 1106 1
|Глазков Александр 146 1
|Нестеров Алексей 150 1
|Панченко Иван 154 1
|Ермаков Валерий 134 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Галкин Николай 119 1
|Козырев Алексей 326 1
|Шарак Андрей 66 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Кирьянова Александра 142 1
|Закоржевский Вячеслав 52 1
|Урусов Виктор 137 1
|Ермаков Иван 28 1
|Мартиросов Давид 84 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Трандин Сергей 102 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 29 1
|Богдашов Валерий 24 1
|Лазуков Станислав 39 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Геллерман Михаил 49 1
|Аникин Дмитрий 54 1
|Султангалиев Тимурбулат 14 1
|Желтухин Вадим 46 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Анпилов Антон 19 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 24 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Агеев Денис 37 1
|Филипиди Анна 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.