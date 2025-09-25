Разделы

Fesco запустила мобильное приложение для моряков

Транспортная группа Fesco («Fesco», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») запустила собственное мобильное приложение для работы с плавсоставом. Личный кабинет моряка (Crew.Fesco) – это программа, которая позволит упростить взаимодействие с сотрудниками как в море, так и на суше. Об этом CNews сообщили представители Fesco.

Благодаря приложению специалисты Fesco могут принимать направление на рейс, связываться с сотрудником крюинга, скачивать документы, отслеживать актуальность рабочих дипломов и свидетельств, получать задачи на повышение квалификации и выбирать учебное заведение, а также загружать в систему полученные сертификаты. Личный кабинет моряка позволяет минимизировать необходимость посещения офиса, соответствует всем требованиям цифровой безопасности и полностью синхронизирован с корпоративной информационной системой, при этом многие функции выполняются автоматически без ручного администрирования.

«Где бы ни был наш моряк – в рейсе или на берегу – он всегда на связи с компанией, крюинг-менеджером. Вся необходимая информация находится в его смартфоне. Приложение помогает пользователю планировать свое время, напоминает о сроках обновления рабочих дипломов, сообщает о важных новостях Группы. Те наши специалисты, что участвовали в тестировании программы, высоко отзываются о ее удобстве и возможностях. Fesco стала первой российской судоходной компанией, внедрившей такой цифровой продукт для плавсостава», – отметил директор филиала Fesco во Владивостоке Николай Чвертко.

Данное приложение стало шестым в линейке веб-сервисов, созданных для пользователей по заказу группы. Из онлайн-каталогов на смартфоны также можно установить My.Fesco для клиентов-грузоотправителей, «Fesco Академия» и «Fesco Личный кабинет сотрудника» для специалистов компании, Trucks и Fesco AutoPass, разработанные для водителей.

